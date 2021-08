Potsdam

Antonello Manacorda, der Wahl-Berliner aus dem italienischen Turin, ist seit zehn Jahren Künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam. Am Samstag feiert die Kammerakademie Potsdam zusammen mit ihm ihren 20. Geburtstag.

Herr Manacorda, worin besteht das besondere Markenzeichen der Kammerakademie?

Antonello Manacorda: Die Mitglieder wollen einfach nur Musik machen. Sie sind alle Freiberufler. Sie entscheiden selbst, was gespielt, wie viel geprobt wird, welche Solisten eingeladen werden. Es gibt keine Pflicht, zu spielen. Wer bei einem Projekt nicht mitmachen will, der lässt es. In den öffentlich geförderten Tariforchestern wäre so etwas undenkbar.

Was hat die Kammerakademie demnächst vor?

Manacorda: Wir haben die Corona-Zeit genutzt, sehr viel Musik aufzunehmen. Am 24. September kommt eine neue CD mit den letzten drei Mozart-Sinfonien auf den Markt. Ende März wird es im Nikolaisaal eine große Jubiläumswoche geben, auch mit gastronomischem Angebot. Außerdem haben wir mit der Einspielung eines neuen Zyklus der Beethoven-Sinfonien begonnen.

Antonello Manacorda in seinem Element – bei einem Konzert mit der Kammerakademie Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Ausgerechnet jetzt, nach Ablauf des Beethoven-Jubiläumsjahrs?

Manacorda: Diese Arbeit wird uns mehrere Jahre beschäftigen. Wir nehmen uns immer sehr viel Zeit für unsere Aufnahmen.

Sie haben die Beethoven-Sinfonien bereits 2014 live im Nikolaisaal aufgeführt, als Zyklus an vier Tagen hintereinander.

Manacorda: Das war für uns ein Meilenstein. So herausfordernd und so schön, dass wir uns immer gesagt haben: Das müssten wir noch mal aufnehmen.

Leidenschaftliche Probenarbeiter

Probt die Kammerakademie mehr als andere Ensembles?

Manacorda: Auf jeden Fall. Die meisten Orchester machen zwei Probentage vor dem Konzert, manchmal auch nur einen. Wir proben immer mindestens drei Tage.

Was führen Sie mit der Kammerakademie im Jubiläumskonzert am 28. August auf?

Manacorda: Mit dabei ist Anna Prohaska, unsere neue „artist in residence“: eine tolle Sopranistin, eine tolle Darstellerin, eine Entdeckerin von neuem Repertoire. Anna wollte eine Mozart-Konzertarie singen, die ein obligates Klavier verlangt. Sie schlug vor, den Pianisten Kristian Bezuidenhout hinzu zu bitten.

Das Finale macht dann Robert Schumanns Zweite Sinfonie.

Manacorda: Damit schließt sich ein Kreis: Das war das erste Stück, das ich mit der Kammerakademie dirigierte, bevor ich vor zehn Jahren meinen Vertrag unterschrieb.

Konzertmeister unter Claudio Abbado

Woher kommt Ihre Neigung zum deutschen Repertoire?

Manacorda: Ich bin halb Italiener, halb Franzose. Geige habe ich in Holland studiert. Als Geiger habe ich am liebsten Kammermusik gespielt: Haydn, Beethoven, Brahms – alles deutsches Repertoire. Später war ich Konzertmeister unter Claudio Abbado beim Mahler Chamber Orchestra. Abbados Kernrepertoire war die deutsch-österreichische Sinfonik. Er hat nur vereinzelt Italienisches dirigiert.

Wie ist es Ihnen beruflich seit Ausbruch von Corona ergangen?

Manacorda: Ich habe viel Glück gehabt. Anfangs gab es viele Absagen. Aber als die deutschen Orchester mit ihren Streams begannen, kamen die Anfragen. Vor allem von verschiedenen Rundfunkorchestern, deren Chefdirigenten irgendwo in anderen Ländern im Lockdown feststeckten. Außerdem war ich an einem „Freischütz“-Stream der Bayerischen Staatsoper und an einer Mozart-Inszenierung in Wien beteiligt.

Achtelnoten sind nicht gleich Achtelnoten

Warum nehmen Sie Impulse aus der historischen Aufführungspraxis auf?

Manacorda: Damit sollte man sich bei jedem Komponisten beschäftigen; man braucht dafür nicht unbedingt Darmsaiten. Jeder Komponist hat seine eigene Sprache, die wir lernen müssen. Eine Achtelnote bei Mozart bedeutet etwas anderes als eine Achtelnote bei Tschaikowski. Brahms hatte einen anderen Streicherklang im Kopf als Ravel. Je neuer die Musik ist, desto einfacher wird es, weil es noch Tonaufnahmen gibt.

Sind Sie als Dirigent eher ein Anführer oder ein Team-Player?

Manacorda: Man muss beides sein. Von Natur aus bin ich ein Team-Player. Auch, weil ich vom Mahler Chamber Orchestra komme, wo es kaum Hierarchien gab und demokratisch zuging. Ähnlich ist es bei der Kammerakademie. Das funktioniert aber nicht immer. Es gibt Ensembles, die das nicht gewohnt sind und damit nicht umgehen können; da muss ich mich auf klare Anweisungen beschränken.

Also passen Sie und die Kammerakademie gut zusammen.

Manacorda: Wir passen sehr, sehr gut zusammen. Deshalb sind wir auch schon zehn Jahre zusammen. Und es ist noch nicht vorbei…

Tickets für den Saisonauftakt am 28. August, 19.30 Uhr, unter 0331/28 888 28. Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10/11.

Von Antje Rößler