Anweisung zum Tarifangleich im Klinikum

Das Klinikum Ernst von Bergmann wird wieder ordentliches Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und somit in den öffentlichen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zurückkehren.

Einen Tag nach dem Beschluss der Stadtverordneten am Mittwochabend hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) als Gesellschafter den Auftrag erteilt, die Voraussetzungen für die Rückkehr in den KAV zu schaffen. Das hat das Rathaus am Donnerstagabend mitgeteilt.

Demnach solle das nicht-ärztliche Personal des Klinikums künftig wieder nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Schubert erklärte demnach: „Die Rückkehr des Klinikums als ordentliches Mitglied in den Kommunalen Arbeitgeberverband und in den Tarifvertrag ist der richtige Schritt. Wichtig ist, dass die tarifgerechte und faire Bezahlung der Angestellten in einem Klinikum finanzierbar ist.“

Bund und Land stünden in der Verantwortung, „endlich mehr Geld zu geben“. Das habe er auch „vor Corona bereits deutlich gesagt und die Notwenigkeit hat sich durch die Pandemie noch verschärft“. Gerade jetzt stellten sich für Personal und Bau „ganz neue Herausforderungen“, so Schubert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Schubert Vorschläge zu einer schrittweisen Rückkehr in den Tarifvertrag vorgelegt. Dass sich die Stadtverordneten am Ende „konsequent für eine Rückkehr entschieden“ hätten, sehe er als Ergebnis der Engagements der Initiative des Bürgerbegehrens und des jahrelangen Drucks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Bereits im März und April des vergangenen Jahres habe er mit Vertretern von Verdi sowie dem Betriebsrat der Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Gespräche dazu geführt. „Am Ende hat die Diskussion über die schrittweise Rückkehr die Sensibilität geschaffen, dass es ohne eine finanzielle Unterstützung der Stadt wohl keine Rückkehr in den Tarifvertrag geben“ könne, sagt der Oberbürgermeister.

Dass die Mehrheit der Stadtverordneten dennoch klar für die Tarifbindung votiert hat, zeige „deutlich, dass die Stadt hinter ihrem Klinikum steht“.

Tarifgerechte Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und motivierte Mitarbeiter seien „wesentliche Bestandteile, um in Zeiten von Fachkräftemangel als attraktiver Arbeitgeber neue Fachkräfte für sich zu gewinnen“, sagte Schubert, am Mittwochabend in der Abstimmung ebenfalls für die Rückkehr in den Tarif votiert hatte.

Dass auch dem Antrag der Fraktion Die Andere für bessere Arbeitsbedingungen fraktionsübergreifend zugestimmt wurde, zeige die Einigkeit vieler Stadtverordneter für bessere Arbeitsbedingungen im Klinikum, so der Oberbürgermeister.

Mit der Wiedereinführung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes für das nicht-ärztliche Personal würden im Klinik-Konzern Mehrkosten in Höhe von 14,55 Millionen Euro pro Jahr entstehen. Die Betriebsergebnisse der Vorjahre zugrunde gelegt würde das Klinikum durch die Rückkehr in den öffentlichen Tarifvertrag in diesem Jahr ein Minus in Höhe von 13,7 Millionen Euro erwirtschaften.

„Mit dem Schritt stehen wir nun als Kommune in der Verantwortung. Wenn die Geschäftsführung sagt, wir brauchen den Zuschuss aus dem Haushalt, dann müssen wir auch bereit sein, den Zuschuss zu zahlen“, so Schubert.

Für die Ärzte sei keine Neuregelung nötig, weil es einen geltenden Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Marburger Bund gebe.

