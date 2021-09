Innenstadt

Es ist still geworden in den Höfen an der Behlertstraße: Man kann wieder die Vögel zwitschern hören. Kein Verkehr donnert draußen noch vorbei; ab und an knattert ein Bagger. Zumindest diesen positiven Effekt hat die Sanierungssperrung der Behlertstraße für die Anlieger.

„Noch kommen wir mit dem Auto vom Hof runter und wieder rauf“, sagt Anwohner Pawel Rutkowski. Aber das kann manchmal schwierig werden. „Neulich musste ich 40 Minuten warten, ehe die Bagger mal zur Seite gefahren waren. Da wird das Auto schon mal zum Auto-Office.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inzwischen werden die Baugräben auf der Straßenseite der Häuser immer tiefer und sollen dann auch offen bleiben, solange gearbeitet wird. Ab 17 Uhr will man die Gräben wieder für Anwohnerautos passierbar machen, bis sieben Uhr am nächsten Morgen. Eine Anwohnerin erwartet dieser Tage eine Möbellieferung und weiß nicht, ob sie die bekommen kann. „Lieferdienste parken irgendwo weit weg und kommen mit der Sackkarre zu uns“, erzählt Rutkowski: „Irgendwann lassen die das sein.“

Ab und an schafft es mal ein Auto heraus aus den Behlerthöfen. Hinein dürfte eigentlich keiner mehr fahren: Durchfahrt verboten, sagt das Schild. Quelle: Rainer Schüler

Anwohnerin Angela Kaiser ist Innendekorateurin und Malerin und braucht ein Auto zum Transport von Arbeitsgeräten und bei Bedarf auch einem Gerüst. Sie wird im Falle eines größeren Auftrags ihren Wagen weit außerhalb des Behlertkarrees parken müssen über Nacht, nur wo? Die acht Parkplätze vor der Bundeswehrkaserne, die für die Leute aus den Behlerthöfen gedacht und auch so ausgeschildert sind, werden von anderen Autofahrern genutzt. „Da ist keiner von uns dabei“, versichert Rutkowski: „Aber die Hälfte von uns braucht das Auto beruflich.“ Auch ein krebskranker Nachbar braucht sein Auto, um nämlich zur Therapie zu fahren. „Der kann doch nicht jedes Mal einen Krankentransport bestellen und mit den Baufirmen klären, wann der Transport durchgelassen werden kann“, sagt Rutkowski.

Er macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: Man hatte sich in langen Verhandlungen mit der Pro Potsdam als Vermieter über die Vergabe von Parkkarten in den Innenhöfen geeinigt unter der Voraussetzung, dass die Stellplätze auch frei erreichbar sind. Die Stellplätze waren zuvor kostenfrei. Jetzt aber hat die Pro Potsdam Zahlungsaufforderungen verschickt, obwohl die Innenhöfe nur noch eingeschränkt befahrbar sind, und das Geld soll im Voraus für das ganze Jahr bezahlt werden.

Initiative fordert Kostenfreiheit

Die Anwohnerinitiative Behlert-Gutenberg-Karree sieht die Voraussetzung dafür nicht mehr gegeben und verlangt, dass auf die finanzielle Forderung verzichtet wird, solange die Behlertstraße saniert wird. Außerdem fragt die Initiative, wie denn die Feuerwehr im Brandfalle an Einsatzorte im Hof gelangen soll, wenn sie zwar die Einfahrt über die Baustraße erreicht, aber wegen des Grabens nicht hindurch fahren kann: „Dann müssen sie lange Schlauchtrassen legen und Leitern in den Hof tragen“, warnt Rutkowski.

Soziales Mietmodell für Potsdam

Schon fünfeinhalb Jahre haben die Anwohner die Sanierung ihrer Wohnhäuser ertragen, vor allem Lärm und Baustaub. Eine Aufwertung der Wohnungen durch Balkons und hochwertige Innensanierungen konnten sie verhindern, um niedrige Mieten für die meist kleinen Wohnungen und ihre überwiegend langjährigen Nutzer zu verhindern. Durchgesetzt haben sie ein in Potsdam einmaliges Drittelmodell, bei dem ein Drittel der Mieterschaft mit Wohnberechtigungsschein (WBS) das wenigste bezahlt, die Mieter mit dem WBS + 20, die etwas mehr Einkommen haben, etwas mehr, und die Neumieter das meiste.

Verzicht auf Balkon ist ist ein Gewinn

Auf Balkone in den weitläufigen Innenhöfen zu verzichten, ist in den Augen von Angela Kaiser kein Verzicht: „Wer aus seiner Wohnung auf den Balkon tritt, bleibt da auch und kommt nicht runter in den Hof.“ Dort aber treffen sich viele Bewohner, erzählen, essen und trinken zusammen. Als „Oase der sozialen Gemeinschaft“ sehen sie das, als „grünes Wohnzimmer“, in dem über 100 Bäume wachsen. Auf den Wiesen leben Bienen, denen die Anwohner auch Insektenhotels anbieten – gebaut mit den Kindern des Karrees. Das Mobiliar im Hof hat man vom Sperrmüll gerettet oder als Second Hand gekauft.

Naturraum in Corona-Zeiten

„In der langen Corona Zeit hat uns dieser grüne Naturraum und die fast täglichen sozialen Kontakte im Freien gerettet“, sagt Angela Kaiser: „Wir haben sogar im Winter bei minus zehn Grad draußen gesessen, damit wir einfach mal jemanden für eine Stunde direkt gesehen haben. Mit Wollsocken, Wärmflaschen und Thermoskannen bestückt, war alles möglich.“ Man half sich menschlich und auch materiell: „Die eine oder andere Rolle Klopapier wechselte auch am Tisch ihren Besitzer, wenn jemand tagelang nur vor leeren Regalen gestanden hatte“, sagt Kaiser. „Viele von uns sind miteinander befreundet, da wir uns hier im Garten kennengelernt haben.“

Zur Galerie Die Sanierung der Behlertstraße bedeutet für die Anwohner, dass sie mit ihren Autos kaum noch aus den Wohnhöfen heraus und wieder hinein kommen. Der Frust wächst.

Der Wind streift durch die großen Bäume, die Kinder spielen auf der Wiese und im angelegten Steingarten, und die Meisen füttern dieses Jahr schon ihren zweiten Nachwuchs im Nistkasten direkt neben einem Tisch der Bewohner. „Obwohl man hier auf einen großen Verkehrsinsel inmitten der Stadt sitzt“ sagt Angela Kaiser, „fühlt es sich an wie in einem kleinen Paradies.“

Von Rainer Schüler