LKW-Verkehr verärgert Anwohner in der Waldstadt

„Unerträglich“ finden die Anwohner der Eduard-Claudius-Straße ihre momentane Situation. Der Grund: Wegen einer Baustelle wird ihre Straße derzeit für den Durchgangsverkehr genutzt.

Während die Anwohner sich mit durchfahrenden Pkw und Bussen noch arrangieren können, bereitet ihnen besonders der Industrieverkehr Sorgen. Die damit verbundenen Lastkraftwagen würden besonders in den frühen Morgenstunden und am Spätnachmittag zu einer „erheblichen“ Lärmbelästigung beitragen, erklärt Sabine Welder. Die Anliegerin hat sich mit ihren Nachbarn zusammengeschlossen, um etwas gegen diesen Zustand zu unternehmen. Mehrfach seien sie bereits mit der Stadt in Kontakt getreten. Dabei sei allerdings keine zufriedenstellende Antwort herausgekommen, erinnert sich Welder. Die Anwohner fühlen sich bisher im Stich gelassen. Offen bleibt, ob die Stadt reagieren wird. Zu Redaktionsschluss war sie nicht für eine Stellungsnahme erreichbar.

Baustelle führt zu Durchgangsverkehr

Seit Mai wird an der nahe gelegenen Doppelkreuzung Drewitzer Straße /An der Alten Zauche /Heinrich-Mann-Allee gebaut. Aus diesem Grund nutzen viele Verkehrsteilnehmer die Eduard-Claudius-Straße als Durchfahrtsweg. Was erstmal nicht weiter schlimm sei, wie die Anwohner versichern. Das könne man nicht verhindern.

Nur müssten sich die Autofahrer auch an das Tempo-30-Limit halten. Und: Dem Lkw-Verkehr müsste Einhalt geboten werden. Die Anwohner berichten nicht nur von Lärmbelästigungen, ihre Liste der Beschwerden ist länger. Piepende Lkw mitten in der Nacht. Wackelnde Betten. Hupende Autos, die Schlangen bilden. Verkehrslärm auch an Sonntagen. Und: Risse in der Straße und an den Häusern.

Die Anwohner rund um Sabine Welder (3 v.l.) fordern ein LKW-Verbot Quelle: Johanna Apel

Einige Häuser sind denkmalgeschützt

Ein besonderes Detail: Ein Teil der Eduard-Claudius-Straße besteht aus denkmalgeschützten Häusern. Die Bausubstanz stammt von 1935 und unterliegt somit eigentlich einem besonderen Schutz. Die Anwohner sind wütend, dass dies keine Berücksichtigung findet. Eine Besichtigung vor Ort zeigt: Ein Haus weist sichtbare Risse auf. Auch die Straße ist an mehreren Stellen gerissen. Dies sei im Hinblick auf die darunter gelegene Gasleitung besorgniserregend, erklärt Anwohner Martin Burkhardt.

Die Anlieger wünschen sich daher, dass sich die Stadt ihrer annimmt. Ihre drängendste Forderung: ein Lkw-Durchfahrtsverbot.

Werden Tatsachen geschaffen?

Denn nicht erst seit Errichtung der Baustelle werde die Straße zum Ausweichen genutzt. Aufgrund einer nahe gelegenen Doppelampel habe es vorher schon Durchgangsverkehr gegeben, erinnert sich die Nachbarschaft. „Richtig extrem“ sei es aber durch die Baustelle geworden, berichtet Anwohner Dennis Joppien. Sein Nachbar Wolfram Burkhardt ergänzt: „Wenn die Baustelle weg ist, haben die Fahrer sich daran gewöhnt.“ Dies sei besonders für spielende Kinder gefährlich. Ein Hund sei bereits angefahren worden.

Die Anwohner der Eduard-Claudius-Straße fühlen sich im Stich gelassen.

Von Johanna Apel