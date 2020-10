Bornstedter Feld

Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Oktober, ziehen wieder die Ritter und Wikinger in den Volkspark Potsdam ein und feiern mit Besuchern das traditionelle Apfelfest, das 15. inzwischen. Ebenso abenteuerlich geht es etwas weiter nördlich im Nomadenland zu. Hier findet am Samstag ab 13 Uhr die 8. Ausgabe des Colours of Slacklining statt: Beim Herbst-Slackfest können sich Profis und Laien in der Balancierkunst ausprobieren. Zwischen ehrwürdigen Bäumen wird ein Parcours mit Gurtbändern in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsstufen gespannt.

Den Abenteuern von Rotkäppchen sowie von Schneeweißchen und Rosenrot kann man ebenfalls am Samstag im Nomadenland lauschen. In der gemütlichen Jurte erzählt Schauspieler Edward Scheuzger die Geschichte vom kleinen Mädchen mit der roten Kappe sowie das Märchen der beiden Schwestern Schneeweißchen und Rosenrot. Vom „Zauber der Bäume“ berichtet am Sonntag Bärbel Becker im Nomadenland.

Ritter und Wikinger vereint

Am Samstag findet das Apfelfest von 10 bis 22 Uhr statt. Geboten wird handgemachte Musik der Band Cocolorus Diaboli, Masken- und Stelzentheater, Akrobatik und Zauberei sowie Märchenaufführungen. Neben einer Obstsortenausstellung steht von 10 bis 16 Uhr ein Pomologe bereit, mitgebrachte Apfel- und Birnensorten zu bestimmen. Ritter und Wikinger verwandeln die Wiese in ein Heerlager. Auf dem gesamten Festgelände gibt es Action wie Axtwerfen, Bogenschießen mit Wilhelm-Tell-Bogenturnier für Jedermann, Ponyreiten, ein Riesentrampolin und vieles mehr. Die Feuershow „Araga Mysteria“ lässt den Samstagabend spektakulär ausklingen.

Die Schwerter klirren wieder beim mittelalterlichen Apfelfest im Volkspark. Quelle: Alexander Engels

Da die Besucher etwas Abstand halten müssen, ist die Besucherzahl auf maximal 1000 Gäste beschränkt. Man sollte sich für eines der beiden Zeitfenster entscheiden: 10 bis 15:30 Uhr und 15:30 bis 21 Uhr. Das Mitbringen eines Mund-Nasen-Schutzes ist empfehlenswert. Ort: Großer Wiesenpark Kosten: Erwachsene 7 Euro, Kinder 3 Euro.

Slackfest für Alt und Jung

Das Herbst-Slackfest findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr statt im Remisenpark statt. Jedermann ist eingeladen, die Vielfalt des Slacklinings zu erleben. Eigene Lines können gern mitgebracht werden. Wer es schon immer mal probieren wollte, wird wieder die Möglichkeit haben, auf der Slackline, dem flachen wackeligen Band, zu balancieren. Verschiedene Lines oder Gurtbänder in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsstufen werden installiert. Für ausreichend Hilfestellung sorgen Experten. Fortgeschrittene „Slacker“ werden zeigen, was man auf dem Band mit etwas Übung alles anstellen kann. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Verschiedene Speisen und Getränke werden vom Nomadenland am Snäckpoint angeboten.

Ort: Nomadenland im Remisenpark Eintritt: Kostenbeitrag für einzelne Angebote, zuzüglich Parkeintritt Infos: Nomadenland, Matthias Michel, info@nomadenland.de, www.nomadenland.de, 0176 30 00 51 51.

Märchenstunden im Remisenpark

Die Märchenstunden im Nomadenland findet am Samstag ab 14 Uhr am wärmenden Kamin in der gemütlichen Jurte statt. Edward Scheuzger erzählt um 14 und um 16 Uhr „Rotkäppchen“ nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Um 15 Uhr sind „Schneeweißchen und Rosenrot“ dran, ebenfalls ein Grimm-Märchen. Ort: Nomadenland im Remisenpark Kosten: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder und ermäßigt 5,00 Euro, zuzüglich Parkeintritt Weitere Infos: Matthias Michel, 0176 30 00 51 51, www.nomadenland.de, info@nomadenland.de

Auch am Sonntag gibt es das Apfelfest, nämlich von 10 bis 19 Uhr. Eine mobile Mosterei verarbeitet am Sonntag (nach Terminvereinbarung) Obst vor Ort zu frischem Saft. Es werden zwei Zeitfenster für die Besucher eingerichtet von 10 bis 14.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr. Ort: Großer Wiesenpark Kosten: Erwachsene 7 Euro, Kinder 3 Euro

Baummärchen im Nomadenland

Baummärchen lauschen kann man am Sonntag ab 16 Uhr im Nomadenland. Erzählt wird vom chinesischen Ginkgobaum, in dem eine Fee lebt, von einem verzauberten Baum, der auf seine Erlösung wartet, vom Baum des Lebens und davon, wie die Menschen in alter Zeit die Bäume verehrt und geschützt haben. So kommt der Baum des Jahres 2016, die Linde, auch zu Wort. Erzählerin ist Bärbel Becker. Ort: Nomadenland im Remisenpark Eintritt: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder und ermäßigt 5 Euro, zuzüglich Parkeintritt Infos: Nomadenland, Matthias Michel, info@nomadenland.de, www.nomadenland.de, 0176 30 00 51 51

