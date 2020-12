Potsdam

Bei der Abgabe kostenloser FFP2-Atemschutzmasken versuchen die Apotheken, Mehrfachabholungen zu verhindern – erfolglos, wie sich zeigt. Leser berichteten der MAZ über verschiedene Methoden, die Ausgabe der Masken zu dosieren.

Einige Apotheken erfassen die Personendaten der Kunden und riskieren damit Bußgelder wegen Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz. Bürger-Beschwerden erreichten sogar schon den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, der den Datenschutzbeauftragten der Länder daraufhin empfahl, solches Vorgehen zu ahnden.

Nur Ausweis vorlegen ist nötig

Laut Corona-Schutzmasken-Verordnung darf nur der Personalausweis verlangt werden, um zu erkennen, ob der Kunde älter als 60 Jahre ist. Wie die Landesapothekerkammer Brandenburg auf MAZ-Anfrage am Montag mitteilte, fordert die Verordnung des Bundes „keine Dokumentationen, die eine Speicherung oder Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigen.“

Die Datenschutzbehörde des Landes Brandenburg erklärte der MAZ am Montag, die Abgabe von Schutzmasken dürfe „nicht von weiteren, in der Verordnung nicht genannten Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Damit sind beispielsweise die Eingabe der Kundendaten in das Kassensystem oder ihre Weitergabe an Dritte unzulässig.“ Kunden, deren Daten von brandenburgischen Apotheken in unzulässiger Weise erhoben oder verwendet werden, könnten sich somit bei der Landesbeauftragten darüber beschweren.

Seit die Verordnung am 15. Dezember in Kraft getreten ist und jedem Anspruchsberechtigten drei FFP2-Masken auf Kosten des Bundes garantiert, fragen die Kunden massiv nach. Einige Apotheken konnten bis Ende der Woche keine Masken besorgen und waren nach Lieferung am Montag schnell wieder ausverkauft. In einer Apotheke in Potsdam-West wurde Mitte letzter Woche lediglich der Personalausweis verlangt; dann bekam man die drei Masken, ohne dass Daten erhoben wurden. In einer anderen Einrichtung, keine 200 Meter entfernt, tippte man aber die Personendaten ins hauseigene System ein.

Kostenlose FFP2-Masken aus einer Apotheke in Potsdam-West. Quelle: privat

Aus einer Innenstadt-Apotheke berichteten Leser, dort würden Masken nur an Inhaber von Kundenkarten abgegeben oder an Potsdamer, die nicht weiter als fünf Kilometer entfernt wohnen. Bei einem Test am Montag wurde dort ein Kunde aus dem Verkaufsraum heraus an einen außen liegenden Notschalter verwiesen. Eine Klappe öffnete sich, der Verkäufer sah sich den Ausweis an und reichte ein Formblatt heraus, in dem man seinen Namen und die Adresse eintragen musste. Das würde nicht elektronisch archiviert, wurde versichert.

„Jetzt sind Sie registriert“

„Jetzt sind Sie registriert“, hieß es dagegen in einer anderen Apotheke der Innenstadt auf die Frage eines irritierten Kunden, warum seine Daten an der Kasse eingetippt wurden. Freundlich erklärte das Personal, das tue man, um Mehrfachabholungen zu verhindern. Ab dem 1. Januar werde das überflüssig, dann bekomme jeder Berechtigte von seiner Krankenkasse Abhol-Coupons zugeschickt, mit denen er im Januar und im April je sechs FFP2-Masken erhält – gegen Zuzahlung von zwei Euro je Coupon. Für das Frühjahr und den Sommer rechne man zudem mit einem Abklingen der Pandemie. Dann seien die Menschen wieder mehr an der frischen Luft, wo sich das Virus kaum ausbreiten könne.

FFP2-Masken aus der Innenstadt. Quelle: privat

Die Landesapothekerkammer Berlin hat in ihrem Newsletter erklärt, die Apotheken stünden vor dem „Dilemma, dass die Umsetzung der Maskenschutzverordnung vom solidarischen Verhalten aller Beteiligten abhängt, dieses aber leider nicht immer gegeben ist. Die „nachvollziehbare Idee“, der Mehrfachabholung durch „Spielregeln“ zu begegnen, sei aber „der falsche Weg und führt zu Konflikten mit Behörden und hat möglicherweise sogar Sanktionen zur Folge.“

Kammer: „Enorme Herausforderung“

Die brandenburgische Apothekerkammer warb der MAZ gegenüber am Montag um Verständnis für die Lage der Apotheken, die bei der Beschaffung und Abgabe von Schutzmasken vor einer „enormen Herausforderung“ stünden, „bedingt durch die Verfügbarkeit und kurze Vorbereitungszeit“. Bis zum 6. Januar würden in einer ersten Abgabephase drei Masken an anspruchsberechtigte Personen ausgegeben, doch kämen die auf dem freien Markt verfügbaren meistens nicht in abgabefertigen Packungsgrößen, so dass in den Apotheken eine Umverpackung von Hand stattfinden müsse. Das erkläre, warum eine handschriftliche Änderung auf der Originalverpackung zu finden ist.

Die Landeskammer erklärte weiter, dass die Abgabe an anspruchsberechtigte Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, nur gegen Vorlage des Personalausweises erfolgt, das sei so in Paragraf 4, Absatz 1, Satz 1 geregelt. Menschen, die eine Vorerkrankung haben oder einen Risikofaktor, müssten das „durch eine Eigenauskunft nachvollziehbar darlegen; dies kann auch durch eine in der Apotheke zu unterzeichnende Eigenerklärung auf einem Formblatt der Apotheke erfolgen. …“

Von Rainer Schüler