Apotheker Kulka vollendet Gebäudesanierung

Babelsberg

Hartmut Kulka (58) hat es fast geschafft: In diesen Tagen fallen die Gerüste an seinem Apotheken- und Ärztehaus an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid- und Karl-Liebknecht-Straße; dann ist die Straße wieder frei. Die vier Arztpraxen im Eck- und sechs der sieben Wohnungen im Nebenhaus sind vergeben. Auf rund vier Millionen Euro haben sich die Sanierungskosten inzwischen summiert, und das Ende der Bauarbeiten ist noch immer nicht erreicht. Der Einbau eines Blockheizkraftwerkes im Hinterhof und der Anbau straßenseitiger Balkons am Mietshaus-Teil stehen noch aus. Die Energie-Technik ist gesichert; die Balkons aber kommen erst, wenn wieder genügend Einnahmen aus dem Betrieb der Lindenapotheke, der Vermietung der vier Arztpraxen und der sieben Wohnungen einlaufen.

Fünf Jahre Eigentümersuche

Der Apotheker ist auf der Zielgeraden beim Ausbau des Hauses, das er nach fünf Jahren Eigentümer-Suche Anfang 2018 hatte kaufen können; die Sanierung begann März. Seine Recherchen nach den weltweit über vier Kontinente verstreuten jüdischen Erben hat ihn unendlich Zeit und Nerven gekostet: „Da hab ich meine grauen Haare her.“ Aber er konnte nicht anders, denn vor allem das zwei Stockwerke hohe Dachgeschoss war so marode, dass es abzurutschen drohte; Ziegel wackelten; Putz fiel großflächig von den Fassaden. „Kein Dachdecker wollte da mehr rauf“, sagt er. Zuletzt wurden nicht mal mehr die Rinnen ausgeräumt. Hätte man wegen der Gefahren die Bürgersteige und Straßenseiten am Haus sperren müssen, wäre es das Ende der Apotheke im Erdgeschoss und der ersten Etage gewesen, die er 2004 gemietet hatte. Eine horrende Mietforderung von 5000 Euro im Monat hatte ihn aus der Apotheke schräg gegenüber vertrieben; der neue Standort war deutlich preiswerter und zudem stufenfrei erreichbar.

Erben in der Welt verstreut

Der aus zwei Gebäuden bestehende Komplex gehörte rund 30 jüdischen Erben, einer so genannten „ungeteilten Erbengemeinschaft“ – im Zuge der Hitler-Diktatur verstreut in alle Welt. Und alle mussten einem Verkauf zustimmen. „Die meisten kannten sich gar nicht oder wollten nichts mehr miteinander zu tun haben“, erzählt Kulka: „Viele wussten gar nichts von dem Haus in Potsdam.“ Manch Erbe war viel zu alt und krank, um noch etwas zu bestimmen. Drei Testamentsvollstrecker waren eingesetzt, doch nirgends fand man ihre Namen.

Zur Galerie Baulich war der Notstand ausgebrochen: Fünf Jahre hat Apotheker Hartmut Kulka nach den weltweit verstreuten jüdischen Erben des letzten unsanierten Hauses am Babelsberger Rathaus recherchiert.

Kulka recherchierte im Internet, fand Zeitungsartikel über Beisetzungen und Anhaltspunkte für den Verbleib von Hinterbliebenen; es wurden ihrer immer weniger. Er verschickte Mails, telefonierte früh um 5.30 Uhr mit Erben in Australien, wo zwei der drei Vollstrecker lebten, hoch betagt auch sie. Kulkas Notar gestand ihm hinterher, er habe nie geglaubt, dass er es schafft.

Letzte Unterschriften am schwersten

Und fast wäre er zum Schluss doch noch gescheitert. „Da fehlte noch die Unterschrift einer Schwester in Arkansas; die lebte im Pflegeheim, war unansprechbar. Verfügungsberechtigt war eine Tochter in Kalifornien, die ihre Mutter 25 Jahre nicht gesehen keine Nerven hatte, sich um ein Haus im fernen Deutschland zu kümmern, von dem sie bis dato gar nichts wusste. „Meine Familie wurde in Deutschland vergast“, gab sie Kulka zur Antwort. Das mit dem Haus sei ein Problem von Deutschland, nicht ihres. Trotzdem stimmte sie dem Verkauf zu, der notariell beglaubigt werden musste im deutschen Konsulat Los Angeles, 1200 Kilometer weg von ihrem Wohnort. Natürlich lehnte sie die Reise ab. Als man einen Weg fand, die Unterschrift im Heimatort beglaubigen zu lassen, schien alles geschafft. Doch dann fiel einem Rechtspfleger im Amtsgericht im Schreiben aus Amerika ein Wort mit drei Buchstaben auf, das alle übersehen hatten. „Son“ stand da: die Frau im Pflegeheim, inzwischen schon gestorben, hatte also auch noch noch einen Sohn. Warum hatte die Schwester nichts davon gesagt?

Sie hatte das „verdrängt“, denn der Anwalt war wegen dubioser Machenschaften für acht Jahre in den Knast gewandert und hatte seine Zulassung verloren. Um nicht aufzufallen, wechselte er seinen Namen. Kulka fand eine Notiz aus dem Berufsenthebungsverfahren und den Mann in Florida. Erfreut über den unverhofften Erbanteil von 10.000 Euro, gab der Ex-Anwalt das letzte Ja.

Denkmalpflege eines Besseren belehrt

Mit dem Wort „Ja“ indes hatten es die Denkmalpfleger Potsdams nicht so leicht. Fenster statt Dachluken in der Straßenseite des Daches? Nein! Solarplatten auf dem Dach? Erst recht nicht. Dafür mussten die Fassaden wieder so hergestellt werden, wie sie reich gegliedert, stuckverziert und balkongeschmückt noch vor dem Zweiten Weltkrieg waren. In Belgien trieb fanden Kulkas Leute Isolationsglasfenster, die wie Dachluken aussahen und in Holland Dachziegel, die jeder für sich ein kleines Solarpanel sind; 90.000 Euro hat alleine dieses Dach zur Hofseite hin gekostet. Das künftige Blockheizkraft macht Gas zu Strom und Wärme. Und weil man Wärme im Sommer nicht gebrauchen kann, wandelt ein weiteres Gerät die Wärme in Kühlung. In den beiden Dachgeschossen sieht man keine Klimatechnik; Heiz-und Kühlschlangen stecken in den Wänden.

Von Rainer Schüler