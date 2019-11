Das Barockhaus, das keines ist: So aufwendig wird ein Eckhaus in Potsdam saniert

Potsdam

Erinnern Sie sich an die Reichstagsverhüllung, als sich der Bau im Herzen von Berlin plötzlich in ein riesiges weißes Objekt mit der Anmutung eines soeben gelandeten Raumschiffes verwandelte? So etwas Ähnliches konnte man bis vor Kurzem auch in Potsdams Innenstadt sehen. Genauer gesagt: In der Dortustraße 47/47a an der Ecke zur Yorckstraße. Zugegeben: Das Ganze war – verglichen mit dem Reichstag – nur eine Miniatur-Verhüllung und in Wahrheit handelte es sich um ganz normale Baustellenplanen. Aber geheimnisvoll sah es auch aus. Seit wenigen Tagen ist das Gebäude nur noch teilverhüllt.

Zur Yorckstraße hin sind die Gerüste abgebaut worden. Darunter kam eine Fassade zum Vorschein, die Friedrich II. sicher wohlgefällig bei einer Kutschfahrt in Augenschein genommen hätte. Barock vom Feinsten, so scheint es zumindest: Das runde Eingangstor zum Innenhof, die massiv gemauerte Fassade und die verzierten Fenster. Ob hier einst Potsdams Bürgertum ein und aus ging, mit Puderperücke und Dreispitz? Rollten die Kutschen durch die Dortustraße – einst Waisenstraße – in den Hof? Beschwerten sich die Mieter über den Gestank, der vom Stadtkanal herüberzog?

Haus im Barockstil, das es im Barock noch gar nicht gab

Wohl kaum. Denn das Haus, das bis Mitte 2020 durch den Bauherrn – die kommunale Pro Potsdam – saniert wird, gab es im Barock noch gar nicht. „Das Gebäude wurde 1957 nach historischem Vorbild errichtet, nachdem der 1776 errichtete Vorgängerbau im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde und am Morgen des 28. April 1945 einstürzte“, erläutert Pro-Potsdam-Geschäftsführer Bert Nicke bei einem Besuch der Baustelle. Dass das hier keine „normale“ Sanierung für das Unternehmen ist, merkt man schnell. Rund 3,1 Millionen Euro lässt sich die Pro Potsdam das anspruchsvolle Sanierungsprojekt nach Denkmalschutzerfordernissen kosten.

Zur Galerie Für 3,1 Millionen Euro wird das Eckhaus an der Dortu-/Yorckstraße aufwendig durch Pro Potsdam saniert – es steht für eine besondere Epoche der Potsdamer Baugeschichte.

Nickes Augen leuchten beim Rundgang so stolz, dass er sich locker für ein TV-Casting für „ Fixer Upper – Umbauen, einrichten, einziehen“ qualifizieren würde. Tatsächlich steht das Haus für ein besonderes Kapitel der Geschichte: Nach dem Krieg wurde die teilweise zerstörte Bausubstanz im Zentrum zunächst nicht automatisch abgerissen. Nicke: „Bis zum Ende der ­1950er Jahre war es durchaus üblich, Gebäude unter Verwertung von Trümmern ihrem ursprünglichen Bild entsprechend zu rekonstruieren.“

Strenge Auflagen für die Sanierung

Und dabei gab man sich viel Mühe. Die Wohnungen haben große Grundrisse, die Decken sind hoch. Über Gerüsttreppen geht es aufs Dach; vorbei an großzügigen Fenstern, die von Umrahmungen – „Faschen“ – verziert werden. Der Stuckateur hat gut zu tun: 60 Tage dauert es, um die 42 Faschen denkmalgerecht zu restaurieren. Obwohl man in den 1950er Jahren die Barockfassade nicht eins zu eins rekonstruierte, gab man sich bei der historisierenden Gestaltung viel Mühe: Die großen Gesimse etwa oder die Dreiecksverdachungen über den Fenstern, wie Hagen Mehmel erklärt. Mehmel ist Fachbauleiter für die Fassade und für die Roland Schulze Baudenkmalpflege GmbH tätig. Weil die Fenster original zu belassen sind, müssen sie aufwendig aufgearbeitet werden.

Auch wenn das Gebäude nur „gefakter“ Barock ist – strenge denkmalrechtliche Auflagen gibt es dennoch. Oben auf dem Dach, das von vier fast mannshohen Sandsteinvasen bekrönt wird, liegt einem die zweite barocke Stadterweiterung zu Füßen. Straßen wie mit dem Lineal gezogen; an den Seiten oft Laubbäume, die Wache zu halten scheinen. In der Nähe steht das Haus, in dem das Potsdamer „Gesicht“ der 1848er-Revolution aufwuchs: Max Dortu.

So sah das „verhüllte“ Eckgebäude aus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Dortustraße 47/47a gehört zum Entwicklungsbereich des „Block 27“ zwischen Charlotten-, Dortu-, Yorck- und Wilhelm-Staab-Straße. „Laut Beschluss ist der Blockrand des Quartiers nach historischem Vorbild zu erhalten“, erläutert Nicke. Heißt: Aus dem Umgebungsschutz ergeben sich für die Sanierung des Hauses denkmalschutzrechtliche Vorgaben – obwohl es nicht auf der Denkmalliste geführt wird.

So darf nur in Maßen eine Dämmung angebracht werden. Die Konsequenz aus den Auflagen: „Für einzelne Gewerke ergeben sich Kosten, die knapp dreimal so hoch sind wie bei einer vergleichbaren Sanierung ohne denkmalschutzrechtliche Auflagen“, so Nicke. Weshalb die Restaurierung der straßenseitigen Fassade, bei der Verzierungen erhalten und aufwändig ergänzt oder nachgeformt werden müssen, mit rund 650 000 Euro zu Buche schlägt. Für die Sanierung der unverzierten hofseitigen Fassade, die in Teilen sogar gedämmt werden darf, sind hingegen rund 130 000 Euro eingeplant. Zum Innenhof hin gibt es jetzt Balkone.

Zwölf Wohnungen zwischen 90 und 120 Quadratmetern

Doch wie ist es um das „Innenleben“ des weitläufigen Baus bestellt? Drinnen umfängt den Besucher der diskrete Charme der Petticoat-Ära. Nichts Schnörkeliges, nur klare Linien im Treppenhaus. Die Wohnungen werden jetzt im Lauf der Sanierung auf modernen Stand gebracht. Kachelöfen und Gasetagenheizungen, die es in einigen Wohnungen noch gibt, gehören bald der Vergangenheit an; stattdessen kommt die Fernwärme. Auch die Sanitäreinrichtungen bekommen ein komplettes „Make-Over“. Die Türen werden hingegen bleiben – komplett aufgearbeitet. Auch die Grundrisse der Wohnungen bleiben in weiten Teilen unverändert, so dass es auch nach der Sanierung zwölf Wohnungen – zwischen vier bis sechs Zimmern – in den beiden Aufgängen gibt.

Zwischen 90 und 120 Quadratmetern sind sie groß. Neun Mietparteien waren vor der Sanierung in dem Haus, fünf von ihnen wollen aus dem Übergangsdomizil, das von der Pro Potsdam gestellt wird, zurückkehren. Eine ältere Dame zum Beispiel, die Jahrzehnte in dem Eckhaus verbracht hat, hier ihre Kinder aufwachsen gesehen hat und sich nie vorstellen könnte, irgendwo anders zu leben. Die große Familienwohnung braucht sie jetzt nicht mehr, deshalb wird sie in eine kleinere ziehen. Worauf sie sich besonders freut: Dass in der neuen Nach-Kachelofen-Ära das Kohlenschleppen wegfällt.

Dachboden nicht mehr nutzbar

Nicht bei allen war die Freude ungetrübt: Eine WG musste ganz ausziehen, weil die Hauptmieterin die Wohnung nicht mehr halten wollte. Die WG brach auseinander – es war keine geeignete Wohnung zu finden. Und manches war vorher doch besser: „Früher konnte man den Dachboden nutzen – das geht jetzt nicht mehr“, erzählt eine Mieterin.

Man ist geneigt, sich vorzustellen, wie der Dachboden zum Rückzugsort der Geister der Ex-Mieter des Hauses werden könnte. Barocke Bürger treffen auf Werktätige des Nachkriegsjahrzehnts. Man tauscht sich aus, über den Komfort (Morgentoilette über der Emailleschüssel versus fließend Wasser) oder über die Mieten (Taler versus Ost-Mark). Und wie sieht’s mit Letzterem in Euro-Zeiten aus? Die Bestandsmieter werden je Quadratmeter zwischen 6,20 und 7,50 Euro nettokalt zahlen. Für die sieben neuen Mietparteien gelten die marktüblichen Preise zwischen elf und zwölf Euro pro Quadratmeter.

Von Ildiko Röd