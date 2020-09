Potsdam

Im Zusammenhang mit der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten der Landeshauptstadt Potsdam am morgigen Donnerstag zu einem ersten, ganztägigen Warnstreik auf.

Bürger müssten sich darauf einstellen, dass am Streiktag die Bürgerdienstleistungen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, heißt es in der am Mittwoch herausgegebenen Ankündigung.

Beschäftigte des Bürgerservice, der Grünflächenabteilung, Schulsekretärinnen, Sozialarbeiter und Mitarbeiter von Bibliothek und Verwaltung treffen sich laut Gewerkschaft ab 9 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Rathaus.

Verdi fordere in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Außerdem würden die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro sowie Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden und Angleichung des Erholungsurlaubes an das Niveau der Beschäftigten gefordert.

Verdi sieht Bürgermeister in der Pflicht

Bei der Tarifrunde 2018 sei vereinbart worden, dass 2022 in Ost und West die gleiche Jahressonderzahlung gezahlt wird, schreibt die Gewerkschaft: „Es sind die Bürgermeister und Landräte selbst, die auch in Brandenburg 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mit der Angleichung der Arbeitsbedingungen in die Gänge kommen“, sagt Verdi-Bezirkschef Frank Wolf: „Die Bürgermeister und Landräte in den neuen Bundesländern haben es selbst in der Hand, ob ihre Beschäftigten weiterhin als Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt werden.“

Die Arbeitgeberseite habe auch in der zweiten, bundesweiten Tarifrunde am 20. und 21. September kein Angebot vorgelegt. Diese Tatsache sei der Anlass für bundesweite Warnstreiks am Donnerstag.

