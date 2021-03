Arbeitslosenzahlen in Potsdam: Noch immer mehr als 6000 Menschen ohne Job

Potsdam

Die Anzahl der Arbeitslosen in Potsdam ist im Februar im Vergleich zum Vormonat minimal gesunken: Galten im Januar noch 6104 Menschen als arbeitslos, waren es im Februar 6091. Das gab die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag bekannt. Im Vergleich zum Februar 2020 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 920 Personen an, das sind 17,8 Prozent.

Mit 59,2 Prozent nehmen Männer die größte Gruppe der Arbeitslosen ein, Frauen sind mit 40,8 Prozent vertreten. Langzeitarbeitslose wurden im Februar 2023 gezählt, sechs mehr als noch im Vormonat. Im Vergleich zum Februar 2020 gab es bei den Langzeitarbeitslosen einen Anstieg von 600 Personen, also von 42,2 Prozent.

Als arbeitssuchend galten in Potsdam im Februar 3764 Personen, das sind 57 weniger als noch im Januar. Blickt man allerdings auf den Februar 2020, so ist die Zahl der Arbeitssuchenden um 514 Personen angestiegen, das ist ein Anstieg von 15,8 Prozent.

Insgesamt sank die Arbeitslosenquote in der Region

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Potsdam, Brandenburg an der Havel, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark lag im Februar bei 19.394 Personen, 120 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote sank laut Arbeitsagentur im Vergleich zum Vormonat von 5,7 auf 5,6 Prozent. „Der Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin insgesamt als robust. Viele Unternehmen in unserer Region halten an ihren Arbeitskräften fest“, so Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam.

Dass im Februar 1.335 Stellen von den Unternehmen gemeldet wurden, und damit mehr als im übrigen Brandenburg, weist ebenfalls auf die Stärke des hiesigen Arbeitsmarktes hin, so der Agenturleiter.

Weniger Ausbildungsangebote für Jugendliche

Wie die Agentur mitteilt, haben sich seit Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Oktober bei aktuell 3.062 gemeldeten Ausbildungsplätzen 1.863 junge Menschen mit einem Ausbildungswunsch bei der Arbeitsagentur gemeldet. Der steigenden Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen stehe eine um 8,1 Prozent zum Vorjahr gesunkene Quote von Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber.

„Wir sehen leider, dass Jugendlichen aktuell weniger Angebote zur beruflichen Orientierung gemacht werden“, so Tassinopoulos. Gerade wegen der großen Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen appelliere er an die jungen Menschen, selbstbewusst jetzt alle Chancen zu nutzen und dazu die Beratungs- und Gesprächsangebote anzunehmen.

Von MAZonline/sku