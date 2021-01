Potsdam

Die Anzahl der Arbeitslosen in Potsdam hat sich im ersten Corona-Jahr sprunghaft um 20 Prozent erhöht. Die Landeshauptstadt liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der Nachbarkreise. Sandra Stahl, Geschäftsführerin Operativ bei der Bundesagentur für Arbeit in Potsdam, analysiert die Situation.

Warum ist die Arbeitslosigkeit in Potsdam in der Krise stärker angewachsen als im Umland?

Sandra Stahl: Im März, April und Mai letzten Jahres gab es eine Zunahme der Arbeitslosigkeit in Hotels und der Gastronomie, wenn Kurzarbeit nicht zum Tragen kam. Vor allem hatten wir aber die Situation, dass wir den Menschen, die schon vorher arbeitslos waren, weniger Angebote machen konnten, wieder in Arbeit einzusteigen. Die Arbeitgeber meldeten in dieser Zeit seltener offene Stellen.

Viel mehr Langzeitarbeitslosigkeit

Darum der erheblich gewachsene Anteil an Langzeitarbeitslosen?

Richtig. Wir haben in Potsdam eben einen Markt, der stark vom Tourismus lebt, und das ist saisonbedingt ein sehr fluktuierender Markt: Es geht rein in die Beschäftigung und raus aus der Beschäftigung. Wir hatten nun infolge der Krise viel mehr Menschen, die in der Arbeitslosigkeit verblieben sind. Das erklärt auch, warum sich der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der gesamten Arbeitslosenzahl im vergangenen Jahr noch so sehr erhöht hat. Wir haben im Spätsommer 2020 eine Verbesserung feststellen können, weil es dann auch wieder Einstellungen gab. Durch die zweite Welle stagniert es jetzt natürlich wieder.

Welche Branchen in Potsdam haben aus Sicht der Bundesagentur in der Coronakrise besonders gelitten?

Gelitten haben insbesondere die Unternehmen, die besonders von den Einschränkungen der Eindämmungsverordnung betroffen waren und sind. Das sind vor allem die Veranstaltungsbranche, der Tourismus und damit der gesamte Hotel- und Gastronomiebereich. Aber natürlich auch der stationäre Einzelhandel, vor allem im Non-Food-Bereich. Also alles, was nichts mit Lebensmitteln zu tun hat. Betroffen waren in Potsdam auch die kleineren Einzelhändler, die ihre Umsätze und Einkommen über die Touristenströme erzielen.

Profitiert hat der Lebensmittel-Einzelhandel

Welche Branchen haben nach Ansicht der Arbeitsagentur profitieren können?

Profitiert hat der Lebensmittel-Einzelhandel, im Frühjahr 2020 auch die Baumärkte und Gartenmärkte. Also alle die, die letztendlich von Schließungen nicht betroffen waren, so wie natürlich der Online-Handel. Über das ganze Jahr haben wir in Potsdam zudem die Situation, dass der Verwaltungsbereich und der öffentliche Dienst auch aufgrund der Krise einen sehr hohen Bedarf an Mitarbeitern hatten. Dabei ging es neben der klassischen Verwaltung auch um Dienstleistungen wie Service-Center und Hotlines.

Also ein wachsender Fachkräftebedarf im öffentlichen Sektor?

Ja. Das gilt für unsere eigene Verwaltung der Arbeitsagentur, das gilt aber auch für die Stadtverwaltung und andere Behörden und soweit wir wissen, auch in der Pflege. Aber da muss man sagen, dass der Fachkräftemarkt schon vor der Coronakrise leer gefegt war. Grundsätzlich ist es im Pflegebereich so, dass wir einen Arbeitskräftebedarf haben, den wir nicht decken können.

Technologie-Standort als große Stärke

Welche Stärken hat der Potsdamer Arbeitsmarkt aus Sicht der Bundesagentur?

Eine große Stärke ist aus meiner Sicht der Technologie-Standort, das innovative Gewerbe. Hier bietet sich für Fachkräfte von heute und morgen ein sehr breites Spektrum kreativer und anspruchsvoller Tätigkeit sowohl im akademischen aber auch im nicht akademischen Bereich. Auch als Verwaltungsstandort hat Potsdam sehr viele, sehr attraktive Angebote. Der Potsdamer Arbeitsmarkt ist auch gut erreichbar, im öffentlichen Nahverkehr sehr gut angebunden. Und auch der Hotel- und Gastronomiebereich wird nach der Krise wieder ein Schwerpunkt sein.

Können Sie eine Insolvenzwelle anhand ihrer Zahlen feststellen etwa über Unternehmen, die kurzarbeiten ließen und dann plötzlich verschwunden sind?

Bislang noch nicht. Bis Ende Januar ist die Insolvenzantragspflicht allerdings auch noch ausgesetzt. Erst danach werden wir ein realistisches Bild haben.

Welche Schwächen hat der Potsdamer Arbeitsmarkt?

Wenn man überhaupt von Schwächen sprechen möchte, ist das einfach durch die Stadtgrenzen bedingt. Dadurch sind der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Grenzen gesetzt. Aber ich würde das nicht explizit als Nachteil betrachten. Die Chancen überwiegen.

Qualifizierung als Chance in der Krise

Welche Möglichkeiten hat die Bundesagentur, in der Krise einzugreifen?

Das erste Mittel unserer Wahl ist natürlich das Kurzarbeitergeld. Weil es dazu beiträgt, die Existenzen von Beschäftigten und Unternehmen zu sichern. Da unternehmen wir weiterhin alles, was möglich ist. Darüber hinaus bieten wir für Menschen, die arbeitslos geworden sind oder die sich in der Kurzarbeit befinden, vielfältige Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Gerade mit Blick auf die Veränderungen, die die Digitalisierung heute bereits in die Arbeitswelt trägt, ist das eine Chance, aus der Krise auch etwas Gutes zu ziehen.

Gibt es eine relevante Zahl von Unternehmen, die von dieser Möglichkeit zur Qualifikation ihrer Mitarbeiter in der Krise Gebrauch machen?

Die Zahl ist leider zu gering. Ich kann dafür nur dringend werben, das in Anspruch zu nehmen.

Kontakt zur Bundesagentur in Potsdam Die Bundesagentur für Arbeit in Potsdam ist per Telefon erreichbar für Arbeitnehmer unter 0331/880 2000, für Arbeitgeber unter 0800/4 5555-20. Bürozeiten sind immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Die Anrufe sind kostenfrei.

Die Anzahl von Menschen in Kurzarbeit ist schon im ersten Lockdown aus dem zweistelligen Bereich sprunghaft in eine Dimension mit Tausenden Betroffenen gewachsen. Gab es eine vergleichbare Größenordnung überhaupt schon einmal nach der Wende in Potsdam?

So eine Dimension gab es noch nicht. In der Bankenkrise 2008/09 hatten wir auch einen Aufwuchs an Kurzarbeit, aber der lag weit niedriger als in der Coronakrise. Im April 2020 lag die Kurzarbeiterquote landesweit bei 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Personen, während sie zur Bankenkrise vier Prozent betrug. Einschränkend muss man dazu sagen, dass wir für den Beginn der 1990er Jahre, für die Krise der Nachwendezeit, keine vollständigen Daten haben.

Von Volker Oelschläger