Arbeitslosigkeit in Potsdam sinkt

Die Arbeitslosenzahlen in Potsdam sind im Vergleich zum Vormonat gesunken. Das teilte die Arbeitsagentur am Dienstag mit. 3.545 Menschen gelten mit Stand November in der Landeshauptstadt als arbeitslos, 6.737 als arbeitssuchend. Im Oktober waren laut Arbeitsagentur 3.613 Menschen in Potsdam als arbeitslos und 6.828 als arbeitssuchend gemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Potsdam, Brandenburg an der Havel, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark liegt aktuell bei 18.093 (431 weniger als im Vormonat). Die Quote sank leicht gegenüber dem Oktober ( -0,1 Prozentpunkte) und liegt nun bei 5,3 Prozent.

Laut Arbeitsagentur sank in Brandenburg die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen überdurchschnittlich. 6.480 Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren waren im November dort arbeitslos gemeldet und damit 4,9 Prozent weniger als noch im Oktober. Vergleichen mit dem November des Vorjahres stieg ihre Zahl allerdings ebenfalls: um 1143 oder 21,4 Prozent. In Potsdam sank die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen allerdings nur leicht: Im November waren 262 Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren arbeitslos gemeldet, im Oktober 266.

„Der Arbeitsmarkt reagiert angesichts der Belastungen durch die Pandemie noch immer robust“, teilte der Chef der Regionaldirektion, Bernd Becking, mit. Allerdings bleibe die Lage fragil. „Besonders die Bereiche Tourismus, Gastgewerbe, Teile des Handels und das Veranstaltungswesen müssen mit Umsatz- und Auftragseinbrüchen kämpfen.“ Die Regelungen zur Kurzarbeit entlasteten die Unternehmen dabei in großem Umfang.

Mehr Kurzarbeit in der Region

Im November ist laut Arbeitsagentur allerdings in der Region Potsdam, Brandenburg an der Havel, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark ein deutlich erhöhter Anzeigeneingang auf Kurzarbeit spürbar. Haben im Oktober 77 Betriebe für 730 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, so waren im November 552 Betriebe und knapp 5.000 Beschäftigte betroffen. Das ist nach März und April der dritt höchste Anzeigenwert in diesem Jahr.

Wegen der Kurzarbeit habe sich der Arbeitsmarkt in ganz Brandenburg insgesamt weiter entspannt. 80.099 Männer und Frauen waren in dem Bundesland im November arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 1.122 Menschen weniger als im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl aber um 8.025 Personen. Die Arbeitslosenquote lag in Brandenburg im November bei 6,0 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober. Vergleichen mit dem November des Vorjahres stieg sie um 0,6 Prozentpunkte.

„Es sind weniger Personen aus einer Beschäftigung entlassen worden. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Arbeitskräften trotz des Teil-Lockdown und dem bevorstehenden Winter leicht gestiegen”, fasst Geschäftsführerin Sandra Stahl kurz die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt zusammen. Nachgefragt werden wohl Beschäftigte in den Branchen Verkehr, verarbeitendes Gewerbe, Handel und Instandhaltung von KfZ sowie im Lager-und Logistikbereich.

