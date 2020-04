Corona-Krise in Potsdam: Kurzarbeit in 1622 Firmen, Arbeitslosenquote steigt von 5,1 auf 6 Prozent

Potsdam

Der Monat April offenbart die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie am Arbeitsmarkt. In Potsdam haben nach Angaben der Agentur für Arbeit im März und April zusammen 1622 Betriebe Kurzarbeit angemeldet – vor einem Jahr gab es keinen einzigen Fall.

Im gesamten Agenturbezirk, der neben Potsdam auch Brandenburg an der Havel, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark umfasst, waren es sogar 5408 Betriebe. Zum Vergleich: Hier gab es in den zwei Vorjahresmonaten nur neun Kurzarbeitsanzeigen.

Anzeige

Doreen Ließ (l.), die Sprecherin der Agentur für Arbeit und Ramona Schröder, die die Agentur in Potsdam leitet. Quelle: Friedrich Bungert

Weitere MAZ+ Artikel

2000 mehr Arbeitslose in der Region

Auch die Zahl der Arbeitslosen ist deutlich gestiegen. „Wir haben knapp 2.000 Personen mehr bei uns im Arbeitslosenbestand als noch im März”, teilte Ramona Schröder mit. Damit sind im gesamten Agenturbezirk nun 18.432 Menschen aktuell von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent, im März lag sie noch bei 4,8 Prozent.

In der Stadt Potsdam stieg die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Monats um 782 Menschen auf 5681 Personen, die Quote stieg von 5,1 auf 6 Prozent.

“Derzeit profitieren wir hier noch von einer guten Wirtschaftskraft der letzten Jahre bei uns in der Region”, konstatiert Schröder. Vor allem aus dem Dienstleistungssektor, hauswirtschaftlichen und darstellenden Berufen als auch der Lebensmittelherstellung und –verarbeitung seien die neuen Arbeitslosenmeldungen erfolgt. Besonders Frauen und junge Menschen sind davon betroffen.

Auch ist ein weiterer Zugang in der Grundsicherung sei „nicht von der Hand zu weisen“, sagt Sprecherin Doreen Ließ. „Bleiben beispielsweise Hotels, Restaurants weiterhin geschlossen, wird es vermehrt zu Entlassungen kommen, wenn nicht gar Insolvenzen“, prognostiziert sie. Andererseits: „Abhängig von den Öffnungen weiterer Betriebe könnte der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht weiter voran steigen“, erklärte sie auf MAZ-Anfrage. .

Logistik und Verwaltung, sowie Landwirtschaft suchen Personal

Die größten Probleme in der Krise haben Unternehmen im Hotel – und Gaststättenbereich und im Dienstleistungssektor. „Gerade in der Landeshauptstadt Potsdam sind natürlich auch die Filmschaffenden nicht außen vor zu lassen“, so Sprecherin Ließ.

Doch es gibt auch Branchen mit steigender Personalnachfrage: Logistikunternehmen, der Einzelhandel im Lebensmittelsektor und landwirtschaftliche Betriebe suchen „händeringend“ Personal. Auch die Verwaltungen, etwa die Gesundheitsämter und sogar die Agentur für Arbeit selbst, sind auf Personalsuche.

Potsdamer Wirtschaftsförderung: „Wir wissen um die Unruhe“

Der Potsdamer Wirtschaftsbeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) hatte am Dienstag bereits eine düstere Perspektive prognostiziert, weil Potsdams Wirtschaft sehr kleinteilig ist – und solche Unternehmen in der Regel kaum Rücklagen haben. Für neue und größere Projekte im Gewerbebereich gelte derzeit vor allem Abwarten. „Wir wissen um die Unruhe, gerade von Leuten, die sich für Büroimmobilien am Standort Potsdam interessieren. Es hat sich aber noch niemand aus einem Projekt zurückgezogen. Solche Entscheidungen werden nicht mitten in der Krise getroffen“, sagt Rubelt.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt, die Unternehmen bei Anmietungen berät und die Auslastung der größeren Gewerbeimmobilien kennt, habe bislang keine Meldungen erhalten, das etwas freigeworden wäre. „Aber wir fahren auf Sicht und wissen nicht, wo wir stehen werden, wenn die Saison um ist“, so Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs.

Von Peter Degener