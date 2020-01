Potsdam

Der Arbeitsmarkt in der Region bleibt weiter stabil. und hat sich im vergangenen Dezember gegen den Bundestrend leicht positiv entwickelt. Das geht aus den am freitag von der Agentur für Arbeit veröffentlichen Zahlen für das Jahr 2019 hervor. „Solide“, sagt die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit, Sandra Stahl, mit Blick auf das vergangene Jahr.

5,4 Prozent Arbeitslose in Potsdam 2019

Demnach waren durchschnittlich 16796 Menschen im Agenturbezirk Potsdam von Arbeitslosigkeit betroffen – 795 weniger als im Jahr 2018. Die Arbeitslosenquote lag damit aufs Jahr betrachtet bei 4,9 Prozent. Zum Agenturbezirk gehören neben der Landeshauptstadt Potsdam auch die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel. In Potsdam lag die Arbeitslosenquote bei 5,4 Prozent im Jahresschnitt, 0,3 Prozent weniger als noch im Jahr 2018.

Betrachtet man allein den Monat Dezember, so zeigen sich folgende Ergebnisse: 15998 Personen waren im gesamten Geschäftsbereich arbeitslos gemeldet, 118 mehr als im November und 925 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,7 Prozent. Vor genau einem Jahr rangierte sie bei 5,0 Prozent.

„Überaus positive Entwicklung“

„Dieses Ergebnis hebt die überaus positive Entwicklung, die der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren vollzogen hat, hervor“, freut sich Sandra Stahl. Ein weiterer Indikator: „Die Arbeitslosigkeit sinkt, und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt zu. Insbesondere in der Wissenschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen wie auch im Handel und dem verarbeitenden Gewerbe stellen wir eine steigende Tendenz fest“, sagt Sandra Stahl. Auch für das Jahr 2020 ist eine relativ konstante Entwicklung der Arbeitslosigkeit bei weiterhin leicht steigender Beschäftigung prognostiziert. Besonders in den Bereichen Rohstoffgewinnung, -fertigung und -produktion, in der Verkehrs- und Logistikbranche und im Gesundheits- und Sozialwesen sind der Agentur zahlreiche freie Stellen gemeldet, viele davon wären sofort zu besetzen. Auch im Handel werden weiter Fachkräfte gesucht.

Von MAZonline/krf