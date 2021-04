Teltower Vorstadt

Die Anzahl der Arbeitslosen in Potsdam ist im April nahezu konstant geblieben. Mit 5947 Personen waren 32 Menschen weniger als im März ohne Arbeit.

Das hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mit ihrem Monatsbericht bekannt gegeben. Die Arbeitslosenquote verharrte im April bei 6,1 Prozent.

Gut 10.500 Arbeitsuchende

Auch die Anzahl der Arbeitsuchenden blieb mit 10.519 im April, das waren sechs Personen weniger als im März, fast konstant.

Als Arbeitsuchende gelten auch Menschen in bereits gekündigter Stellung sowie in Fortbildungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Personen in Kurzarbeit werden in der Monatsstatistik der BA nicht berücksichtigt.

Am deutlichsten zugenommen hat im Vergleich zum Vormonat in Potsdam erneut die Anzahl der Langzeitarbeitslosen, die im April um 92 auf nunmehr 2195 Personen angestiegen ist.

Aktuell sind 36,9 Prozent aller Betroffenen in Potsdam länger als ein Jahr arbeitslos.

Mehr Männer als Frauen arbeitslos

Der Anteil von Männern bei den Potsdamer Arbeitslosen liegt mit 59,3 Prozent deutlich über dem Frauenanteil. 28,9 Prozent der Arbeitslosen in Potsdam sind 50 Jahre und älter.

Im Vergleich zum April 2020 stieg die Anzahl der Arbeitslosen um 4,7 Prozent; im Vergleich zum März 2020 alt letztem Monat vor der Pandemie um 22 Prozent.

Von Volker Oelschläger