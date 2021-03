Potsdam

Die Anzahl der Arbeitslosen in Potsdam hat sich im ersten Pandemie-Jahr um 22 Prozent erhöht. Im März 2021 waren insgesamt 5979 Potsdamerinnen und Potsdamer arbeitslos, 1080 mehr als im März 2021. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der Agentur für Arbeit hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Erstmals kompletter Jahresüberblick

Die Zahlen für den März 2021 und den März 2020 mit dem Beginn des ersten Lockdowns bieten erstmals die Möglichkeit eines direkten Vergleichs, da es innerhalb der Monate Schwankungen am Arbeitsmarkt gibt. Die Zahlen liegen knapp über den bisherigen Schätzungen, die für Potsdam von einer Verschlechterung der Arbeitslosenzahl um 20 Prozent ausgingen.

Drastisch erhöht hat sich in der Jahresfrist mit einem Zuwachs um 52,8 Prozent die Anzahl der Langzeitarbeitslosen, die aktuell mit 2103 Personen 32,5 Prozent aller von Arbeitslosigkeit betroffenen ausmachen. Bei den Männern lag der Zuwachs um 23,6 Prozent deutlich über den Frauen mit 19,7 Prozent. Aktuell sind in Potsdam 3577 Männer (59,8 Prozent) und 2402 Frauen (40,2 Prozent) arbeitslos.

Die Anzahl der Arbeitsuchenden, die auch Personen in Umschulung und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen einschließt, stieg im ersten Corona-Jahr in Potsdam um zwölf Prozent auf 10.513 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg im Jahresvergleich von 5,1 auf 6,3 Prozent.

Leichte Verbesserung zum Vormonat

Im Vergleich zum Vormonat gab es auf dem Potsdamer Arbeitsmarkt saisonbedingt eine leichte Verbesserung. Die Anzahl der Arbeitsuchenden sank von 10.557 auf 10.513, die Anzahl der Arbeitslosen von 6091 auf 5979 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt nach 6,3 Prozent im Februar nunmehr bei 6,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr sank die Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent im Februar auf 5,1 Prozent im März.

Von Volker Oelschläger