Potsdam

Das im Zuge der Pandemie für Beschäftigte vielfach eingeführte Homeoffice erfreut sich teils großer Beliebtheit. Über die Vorteile auch für Unternehmen sprachen wir mit dem Arbeitsrechtler und Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam, Robert Steinrück.

Der Arbeitsrechtler Robert Steinrück sieht im Homeoffice auch Vorteile für Unternehmen. Quelle: JöG MODROW LAIF

Viele Umfragen dokumentieren das Interesse Beschäftigter an Homeoffice. Was können Unternehmen daraus schöpfen?

Robert Steinrück: Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass Basis für das in diesem Ausmaß von vielen „erlebte“ Homeoffice nicht so sehr Bestrebungen der Beschäftigten- oder der Unternehmensseite waren. Vielmehr haben wir alle die Vor- und Nachteile kennenlernen dürfen, weil es durch das Virus, beziehungsweise Arbeitschutzverordnungen im Zuge der Pandemie aufgezwungen wurde. Für Unternehmen kann die Nutzung des Homeoffice im Wesentlichen drei positive Faktoren haben: Kostenersparnis durch langfristig vielleicht einsparbare Büroflächen. Hinzu kommen Einsparungen bei Kosten für Dienstreisen mit Auto, Zug und Flugzeug, weil vieles durch Videokonferenzen im Homeoffice ersetzt werden kann. Vor allem bedeutet dies auch Zeitersparnis beim Einsatz von Führungskräften für solche auswärtigen Termine.

Also ist es neben den Aufwendungen für Immobilien für Firmen vor allem Zeit, die eingespart werden kann?

Die eingesparte Zeit bedeutet für Unternehmen eine Steigerung der Produktivität. Führungskräfte etwa, die sich nicht ständig auf Dienstfahrten befinden, können anderweitig eingesetzt werden. Gewonnene Arbeitszeit resultiert auch aus einem gestiegenen Gesundheitsschutz, dadurch dass sich Beschäftigte weniger bei Arbeitsplatzaufenthalten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln etwa mit grippalen Infekten anstecken.

Können durch Unternehmen eingesparte Büroräume auf der anderen Seite auch Nachteile für Beschäftigte haben?

Auf jeden Fall. Auszubildende etwa, die ihren Beruf erst noch erlernen wollen, können dies durch die fehlende Rückkopplung mit erfahrenen Kollegen im Homeoffice nur schwer. So sind viele Dinge, die mit Emotionen und menschlichen Erfahrungen zu haben, im Homeoffice kaum erlebbar. Man sieht es am zweiten Lockdown, als weniger Beschäftigte, die wählen konnten, sich für das Homeoffice entschieden haben als beim ersten.

Profitieren Unternehmen und Behörden nicht auch durch steigende Produktivität als Resultat größerer Mitarbeiter-Zufriedenheit?

Das ist eine gängige Erfahrung: mehr Zufriedenheit mehr Produktivität. Aber es gibt auch das Gegenteil. Homeoffice hat nicht zwangsläufig mehr Zufriedenheit zur Folge. Nicht jeder hat eine geeignete Wohn- oder familiäre Situation oder ist als „Typ“ für das Homeoffice geschaffen, so dass auch das Gegenteil von Produktivität die Folge sein kann. Es ist ein Befund mit Licht und Schatten, den jedes Unternehmen für sich selbst auswerten muss.

Welche Möglichkeiten gibt es, Nachteilen entgegenzuwirken?

Durch die fortschreitende Eindämmung der Pandemie eröffnen sich Möglichkeiten, Homeoffice und Präsenzarbeit effektiver zu mischen. Jüngere Menschen etwa finden Arbeit im Team meist inspirierender, was natürlich auch wieder die Produktivität steigert.

Was könnte Unternehmen umstimmen, die Möglichkeiten des Homeoffice nicht gewähren?

Auch hier sind wir wieder beim Thema Zufriedenheit. Geht die in der Belegschaft zunehmend verloren, kann es auch sein, dass Arbeitskräfte durch Abwanderung verloren gehen. Derzeit müssen Unternehmen schauen, ihre Belegschaft beieinander zu halten. Mitarbeiter sind nicht ohne Weiteres ersetzbar.

Welche unterschiedliche Arten des Homeoffice gibt es eigentlich?

Der Oberbegriff ist rechtlich eigentlich die Telearbeit als Arbeit außerhalb der Betriebsstätte. Die kann als Homeoffice, also ausschließlich von zu Hause aus, als mobile Arbeit, also ortsungebunden von jedem denkbaren Arbeitsplatz aus oder alternierend, also teilweise vom Betrieb, zu Hause oder mobil erbracht werden.

Es gibt Berufe, in denen Homeoffice prinzipiell möglich und andere, in denen es schwierig oder unmöglich ist. Führt das irgendwann zu Problemen?

Unbedingt. Das geplante Gesetz zu mobiler Arbeit ist zwar vorerst gescheitert. Teile der Beschäftigten hätten davon auch gar nichts gehabt, weil bei ihnen mobile Arbeit oder Homeoffice prinzipiell nicht möglich ist. Es gibt viele Berufe auf dem Bau, im Handwerk oder in der Industrie, die physische Anwesenheit voraussetzen. Insofern gilt es, auch für diese Berufe bessere soziale Rahmenbedingungen etwa hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Betrieb zu schaffen. Hier kann sich eine Spaltung der Gesellschaft auftun, die man im Auge behalten muss.

Von Gerald Dietz (Interview)