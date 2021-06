Innenstadt

In Potsdam tauchen immer mehr verloren geglaubte Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum wieder auf. Nach MAZ-Berichten über einen Brunnen von Dorothea Nerlich, eine Sonnenuhr von Wolfgang Knorr und eine Friedrich-Ludwig-Jahn-Büste von Reginald Richter, die aus dem Freigelände vor der Sportschule am Luftschiffhafen verschwunden waren, dann gut verpackt in den „Katakomben“ der dortigen Schwimmhalle gefunden und schließlich in der MBS-Arena ausgestelt wurden, machte eine MAZ-Leserin nun die „Arche Noah“ von Wolfgang Knorr ausfindig: Sehr versteckt und unbeschriftet, aber „wohlbehalten“, steht sie in einem Innenhof der Polizeiinspektion an der Henning-von-Tresckow-Straße. Polizisten und Zivilbedienstete gehen vorbei, ohne ihren künstlerischen Wert schätzen zu können. Doch der ist beträchtlich.

Skulptur ist fast 150 Kilo schwer

Die etwa drei Zentner schwere, 90 Zentimeter breite und 1,60 Meter hohe Bronzeguss-Skulptur ist randvoll mit realistisch-plastischen Motiven und macht der biblischen Arche Noah alle Ehre. Sie ist eine von vier Exemplaren, die der Falkenseer Bildhauer Wolfgang Knorr in der ersten Hälfte der 1990 Jahre geschaffen hat und in der Kunstgießerei Strassacker im baden-württembergischen Süßen fertigen ließ. Die Potsdamer Arche kam 1993 zur 1000-Jahr-Feier in die brandenburgische Landeshauptstadt und ist die einzige aus der Klein-Serie, die im Osten Deutschlands steht. Sie ist aber nicht für das große Jubiläum gedacht gewesen und stand deshalb auch nicht im öffentlichen Raum. Vielmehr war sie Teil einer Verkaufsausstellung von Ursula und Rainer Sperl, die ihre Galerie damals noch im Holländischen Viertel hatten. Sperl verkaufte die Arche ans Land Brandenburg, und das Innenministerium stellte sie auf dem Polizeigelände neben dem Lustgarten auf. Nur ein Namenslogo auf dem Ruderblatt des magischen Schiffes gibt einen Hinweis auf den Schöpfer: W.Knorr, 1992.

„An Deck“ und im Rumpf der Arche und bis hinauf zum Taubenturm tummeln sich Tiere, die meisten auch paarweise, wie es die Bibel erzählt, denn Noah und seine Familie wollten die Arten vor der Sintflut retten. Einen Elefantenkopf sieht man, zwei Rinder, Löwen, Ziegen, Hasen. Der Kopf einer Giraffe streckt seine Hörner durch das Dach des Schiffes und das Gesicht durch die Seitenwand des Schiffaufbaus: Die Zunge schleckt zärtlich am Ohr der anderen Giraffe.

Eine Giraffe streckt ihre Hörner aus dem Dach der Arche und ihren Kopf aus einem Fenster; sie leckt ihren Partner am Ohr. Quelle: Rainer Schüler

Auf dem Bug halten zwei Enten Ausschau nach dem rettenden Land. Leicht bekleidete, teils halbnackte Menschen sitzen und räkeln sich in den Fenstern. Wache und schlafende Köpfe zeigen Noahs Familie, doch keines ist ein Abbild des Künstlers, versichert Knorr gegenüber der Märkischen Allgemeinen.

Anatomisches Zeichnen studiert

Wolfgang Knorr studierte von 1964 bis 1966 anatomisches Zeichnen an der Dresdner Akademie der Künste (bei Professor Bammes). Im Anschluss folgte ein Studium an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle/Saale in den Fachbereichen Metallgestaltung sowie Metall- und Holzplastik. Von 1971 an war er in Dresden, Berlin und Potsdam als freischaffender Bildhauer tätig und nahm einen Lehrauftrag an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Potsdam wahr. 1985 wurde seinem Ausreiseantrag stattgegeben und er siedelte nach Baden-Württemberg über, wo er 1988 einen Lehrauftrag für künstlerische Werktechniken an der Freien Kunstschule Nürtingen übernahm.

Die Arche Noah von Wolfgang Knorr Quelle: Rainer Schüler

Im Laufe der nächsten Jahre entstand eine Reihe von Großplastiken für den öffentlichen Raum, so etwa das Anton-Fürstenau-Denkmal für die Stadt Herne (1989), eine Arche Noah für die Stadt Bünde (1991) und weitere Versionen dieses Themas für Potsdam (1993) und Süßen (2008).

Knorr arbeitete vorrangig in Bronze und Holz und legte seinen Schwerpunkt auf architekturbezogene Großplastik. Dabei sind seine Skulpturen zumeist realistisch, aber zugleich von satirischer Verzeichnung und einem humorvollen Umgang mit dem vorgegebenen Thema gekennzeichnet.

Realistisch und satirisch

Das gilt auch für seinen „Euroesel“, der in einer ersten Version noch „Geldesel“ hieß und als Wettbewerbsbeitrag für ein Finanzamt entstand. Die Skulptur setzt sich bildlich aus Symbolen für die verschiedenen Steuerarten zusammen – das Rad steht für die Autosteuer, der Hund für die Hundesteuer, der Ballettschuh für die Vergnügungssteuer und so fort.

Wolfgang Knorrs „Euroesel“ hieß ursprünglich „Geldesel“. Quelle: Gießerei Strassacker

Das Gebilde auf dem Rücken des Tieres lässt sich zweideutig lesen: Als Sakralbau und somit als Sinnbild für die Kirchensteuer oder als das vielzitierte Haus Europa, das ihm als schwere Last das Leben sauer macht.

Zur Galerie Der Falkenseer Bildhauer Wolfgang Knorr hat in Potsdam bis 1983 mehrere bemerkenswerte Kunstwerke für den öffentlichen Raum an der Sportschule im Luftschiffhafen geschaffen und 1992 eine Arche Noah.

Nach 27 Jahren in Baden-Württemberg ist Knorr 2012 wieder ins Land Brandenburg zurückgekehrt und lebt in Falkensee. Der 75-Jährige arbeitet aber nicht mehr künstlerisch. Seine Werke in Potsdam hatte er aus den Augen verloren, weil sie aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden waren.

„Zeitschwangere“ ist gut erhalten

Umso erfreuter ist er, dass man seine doppelgesichtige, dreiäugige „Zeitschwangere“ mit der Sonnenuhr auf dem Bauch am Luftschiffhafen wiedergefunden hat, während die Pro Potsdam noch nach seinen zwölf metallenen Wasserspeiern sucht, die einst das Wasser vom Dach der Schülermensa der Sportschule in einen reich bepflanzten Staudengarten ableiteten, in dem auch der Brunnen von Dorothea Nerlich stand. Als man das Außengelände zwischen Schule und Mensa vor einigen Jahren neu gestaltete, wollte man offenbar die vorherigen Kunstwerke dort nicht wieder aufstellen und lagerte sie ein. Ein aus Kupferblech getriebener Wasserspucker von Knorr ist nach Kenntnis des Künstlers aber endgültig verloren.

Verlorener Wasserspucker aus getriebenem Kupferblech von Wolfgang Knorr vor der Sportschule am Luftschiffhafen Quelle: Wolfgang Mallwitz

Zumindest in den Invantarlisten der Pro Potsdam gibt es die Wasserspeier noch. Und die Listen verzeichnen ein weiteres Werk von Knorr, das sich einst in der Mensa befand: Im Schülerspeisesaal hing die rund 40 Quadratmeter große „Märchenwand“, etwa 13 Meter breit und drei Meter hoch, aus verschiedenen Holzarten gemacht. „Drei Jahre habe ich daran gearbeitet“, erzählt Knorr.

Die „Märchenwand“ mit den Bremer Stadtmusikanten von Wolfgang Knorr in der Schülerspeisung der früheren Kinder- und Jugendsportschule am Luftschiffhafen Quelle: Wolfgang Mallwitz

Grimms Märchen waren abgebildet, darunter die Bremer Stadtmusikanten, eingebettet in historische Gebäude Potsdams. Auch die Tür am Eingang zur Lehrer-Mensa hatte Knorr auf diese Weise in Holz gestaltet.

Von Rainer Schüler