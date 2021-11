Babelsberg

Bernhard Ailinger hat sich einen Radlader gekauft; mit dem fährt er täglich auf seinem Grundstück herum: „Ich weiß gar nicht, was ich die letzten 40 Jahre ohne das Ding gemacht habe“, witzelt der Architekt und Maler, der seiner Kunst – vorerst – abgeschworen hat: „Ich baue einfach gern. Das ist was zum Anfassen. Den Nutzen habe ich sofort.“ Also werkelt er Wochen und Monate an seiner Finca auf Mallorca.

„Ich war fast eineinhalb Jahre nicht mehr in Potsdam; jetzt löse ich die Wohnung auf“ – jenes bizarre weiße Haus, das er vor ein paar Jahren direkt neben die Schnellstraßenauffahrt der Friedrich-List-Straße gebaut hat – wie eine Schwalbe ein Nest unterm Dach. Bezahlt hatte er den Neubau mit dem Erlös aus dem Verkauf des klinkerroten Backsteinhauses nebenan, das er saniert hat.

Hier, zwischen Straßenlärm und Bahnlinie, hat er gemalt, und von hier aus hat er seine sechs Häuser mit mehr als 40 Wohnungen und ein Parkhaus verwaltet. Die Objekte liegen in Potsdam, Altes Lager, Cottbus und Frankfurt am Main. Von ihnen lebt er, auch auf der Baleareninsel, auf der es derzeit seit zwei Wochen unaufhörlich regnet.

„Verwalten kann ich auch von Mallorca aus“, sagt er: „Nur das Telefonnetz ist sehr schwach.“

Letztes Jahr habe er sich selber vor die Wahl gestellt: Die Finca verkaufen oder das Haus in Potsdam? Aber auf Mallorca hat er 30.000 Quadratmeter Land mit einem Wald darauf – „Bruchholz zum Heizen für mindestens zehn Jahre“ –, einem alten Haus, einer Werkstatt und vor allem mit Tieren: Neben seinem Hund Byron sind das sechs Esel, zwei Pferde, Hühner und Gänse. Alle leben ein glückliches Leben, keines wird jemals geschlachtet. Der kleine Zoo soll sogar noch wachsen, um ein paar Pfauen.

Blick in die Ferne: Bernhard Ailinger liebt die malerischen Sonnenuntergänge auf auf Mallorca. Quelle: privat

In der Wärme und der Sonne fast das ganze Jahr saß er oft vor’m alten Haus, das er von dschungelartigem Bewuchs befreit, entmüllt und saniert hat, und überlegte, was ihn mehr fesselt, Mallorca oder Potsdam. Mallorca fesselt ihn: Über die endlose Weite von Ariany schaut er in malerische Sonnenuntergänge jeden Abend und in ein acht Kilometer langes und einen Kilometer breites Tal; der nächste Nachbar ist einen Kilometer entfernt.

Einsam, trotz der Tiere

Einsam ist es trotz der Tiere, aber er hat oft Besuch, von der Insel und aus Deutschland. In seiner weiteren Umgebung gibt es rund 30 bewohnte Fincas, viele im Besitz von Deutschen. Rund 20 Kilometer weiter etwa lebt Pater Maffay. „Ich kann gut alleine sein“, sagt Ailinger. Eier erzeugt er so viel, dass er sie an Nachbarn verschenkt; nur mit dem Anbau von Obst und Gemüse hatte er bislang kein Glück. „Mehr als wilde Tomaten und ein einziger Kürbis haben nicht überlebt, und auch der Kürbis ist kaputt gegangen.“

Spanisch braucht man selten

Spanisch lernt er, aber nicht sehr gut. „Im Grunde braucht man das nur auf dem Amt. Überall auf der Insel wird deutsch und englisch gesprochen.“ Eine Firma wollte der Bauingenieur und Architekt aufmachen zur Trockenlegung von Gebäuden. Die Mallorquiner bauen Häuser nämlich häufig ohne Fundament, setzen die Steine einfach auf die gestampfte Erde und wundern sich, wenn Nässe aufsteigt. Dann kann man das Mauerwerk mit einem Horizontalschnitt aufschneiden und eine Nässesperre einziehen. Wenn er zwei, drei verlässliche Leute findet für die Firma. macht Ailinger das. „Sich eine wirtschaftliche Existenz aufbauen in Mallorca ist superhart; das geht meistens schief.“

Der Architekt und Maler Bernhard Ailinger hat die Kunst aufgegeben und seine Werke eingelagert. Quelle: Rainer Schüler

Malen will er aber nicht mehr und lagert seine Werke in Deutschland ein. In Altes Lager bei Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming hat er eine frühere Kaserne aus den 1930er Jahren saniert und richtet sich selber eine Wohnung ein, falls er wieder in Deutschland zu tun hat. Die Corona-Hektik geht an ihm auf der Insel komplett vorbei; er ist noch ungeimpft, misstraut den Impfstoffen: „An Aids-Medikamenten forschen sie seit 30 Jahren, und bei Corona haben sie mehrere Mittelchen schon binnen Monaten. Da stimmt was nicht.“ Die Regionalregierung der Insel nimmt es auch nach den bisherigen Infektionswellen nicht sehr ernst mit der Bekämpfung der Pandemie, findet er: „Getestet wird im Grunde nur am Flughafen.“

Über eine Maklerin hat er die idealen neuen Nutzer für sein Schwalbennest in Potsdam finden können: Ji-Yeoun You ist Konzertpianistin aus Südkorea und lebt mit ihrem Mann noch in Berlin; nur kann sie sich dort spielerisch nicht so ausleben wie gewünscht. In Potsdam nun dürfte sie kaum jemanden stören, wenn die die Tasten ihres Pianos anschlägt; und sie will im eigenen Haus kleine Konzerte geben.

Die Konzertpianistin Ji-Yeoun You zieht nach Potsdams in das „Schwalbennest“ des Malers Bernhard Ailinger. Quelle: Dominique Willnauer

„Sonderbar“ findet Bernhard Ailinger die Form seines Wohnzimmers im ersten Stock, wo das Instrument mal stehen soll: Es ist zur Bahnlinie hin geschwungen wie ein Flügel. „Absicht“, sagt er, „war das natürlich nie: „Aber es passt wunderbar.“

Von Rainer Schüler