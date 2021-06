Babelsberg

Der international bekannte New Yorker Architekt Daniel Libeskind soll einen Turm in der Medienstadt Babelsberg bauen. Filmpark-Chef Friedhelm Schatz und Bauinvestor Jan Kretzschmar, Chef der KW Delevopment, haben die Idee am Dienstagabend überraschend im Bauausschuss vorgestellt. Demnach wollen sie die große Brache an der Ecke von Großbeerenstraße und August-Bebel-Straße direkt gegenüber des Bahnhofs Medienstadt von Libeskind bebauen lassen.

Libeskind ist auch ein großer Filmfan

„Der ist nicht nur ein großer Architekt, sondern auch ein großer Filmfan und er hat Entwürfe für uns gemacht. Und die sind natürlich groß“, sagte Schatz. Der Entwurf ist noch geheim, nicht einmal der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) habe ihn gesehen. „Ich wusste nicht, dass wir heute den Namen Libeskind zu hören bekommen“, sagte der Chef der Bauverwaltung im Ausschuss.

Auf dieser Brache am Filmpark Babelsberg an der Ecke Großbeerenstraße und August-Bebel-Straße soll Stararchitekt Daniel Libeskind für Friedhelm Schatz einen Turm entwerfen. Quelle: Peter Degener

Der MAZ gaben Schatz und Kretzschmar exklusiv weitere Informationen: Demnach geht es um einen mehr als 60 Meter hohen, kreisrunden Turm mit 18 Geschossen. Inhaltlich gehe es um Büros für die Medienbranche, aber auch Studionutzung. „Wir wollen für die Medienstadt internationale Aufmerksamkeit erzeugen, um auch internationale Nutzer hierherzuziehen“, so Kretzschmar zur MAZ. „Wenn du einen großen Film drehst, besetzt du ihn mit George Clooney – und wir wollen einen großen Film drehen“, so Friedhelm Schatz über seine Vision des Gebäudes. Deshalb sei er an Daniel Libeskind herangetreten. „Wir haben ihn schon ein paar Mal getroffen, noch vor der Garnisonkirche“, verriet Schatz.

2020 wurde Libeskind für einen Neubau an der Garnisonkirche ins Spiel gebracht

Zur Erinnerung: Im Juni 2020 brachte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) den Namen des amerikanischen Architekten erstmals für Potsdam ins Spiel – für einen modernen Neubau hinter Garnisonkirche und Rechenzentrum. Libeskind hat in Deutschland große Bekanntheit für das Jüdische Museum Berlin und das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden erlangt, beides Bauten, die einen geschichtsbewussten Umgang mit dem Ort bewiesen. Seine Bauweise sorgt allerdings auch für Kritik angesichts ihrer alles andere als klassischen Formen.

Über den Entwurf für Babelsberg kann derzeit nur gemutmaßt werden. Es wird ein rundes Gebäude mit viel Glas. Laut Kretzschmar würde der Turm 300 Millionen Euro kosten.

Filmpark-Chef Friedhelm Schatz mit dem Modell der Medienstadt. Im vordergrund links sind Ideen für die bisherige flache Bebauung der Brache zu sehen. Quelle: Peter Degener

KW Development will 300 Millionen Euro investieren

Klar ist auch, dass es zwei große Hürden für das Projekt gibt: Der Bebauungsplan für die Medienstadt wird zwar gerade geändert, etwa um den Bedürfnissen der Studios entgegen zu kommen und um andere Bauprojekte wie die geplante Grundschule, die Schatz für die Stadt bauen soll, zu ermöglichen. Doch das Baufeld, dass die beiden Investoren für Libeskind vorgesehen haben, ermöglicht bislang nur Gebäudehöhen von rund 20 Meter. Schatz und Kretzschmar wollen in der Spitze 43 Meter mehr. Das würde zudem zu einer Verdopplung der Bruttogeschossfläche an genau jener Stelle führen, die Friedhelm Schatz am Dienstagabend selbst als „Filetstück“ der Medienstadt bezeichnet hat – ein millionenschwerer Mehrwert, dem die Stadtverordneten zustimmen müssen.

Die Brache heute: Es finden Dreharbeiten statt, die streng abgeschirmt sind. Im Hintergrund ist das neue Bürogebäude von Schatz und seiner Filmpark-Geschäftsführung zu sehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doppelt so viel Geschossfläche wie bislang erlaubt

Das andere Problem: Friedhelm Schatz und Jan Kretzschmar wollen auf einen städtebaulichen Wettbewerb verzichten und direkt Daniel Libeskind beauftragen. „Wir konnten einen großen Namen gewinnen, das kann für die Dynamik an diesem Standort sehr bedeutend sein. Und wir haben intern geprüft, wie man das bebauen kann“, warb Schatz.

Die Verwaltung schlägt dagegen einen städtebaulichen Wettbewerb wie bei den Hochhäusern am Stern-Center vor, um zu klären, was an dieser Stelle eine verträgliche Gebäudehöhe wäre. Während Steffen Pfrogner (Die Andere) den Wettbewerb unterstützte, um eine Vielfalt von ideen zu bekommen, erklärte Saskia Hüneke (Grüne), dass sie die Zusammenarbeit mit Libeskind nachvollziehen könne. „Dass ein privater Bauherr besondere Vorstellungen hat und mit jemandem kooperieren will, das sollte möglich sein. Es ist kein öffentliches Bauvorhaben. Aber eine Verdopplung der Geschossfläche und die Wirkung der besonderen Höhe müssen genauer untersucht werden.“

Entwurf soll im August nicht-öffentlich debattiert werden

Der Bauausschussvorsitzende Wieland Niekisch (CDU) sagte: „Das ist ein idealer Ort für Daniel Libeskind, um sich zu verwirklichen, anders als an der Breiten Straße.“ Auf Anregung von Wolfhard Kirsch (Bürgerbündnis) will der Ausschuss sich in seiner nächsten Sitzung nach der Sommerpause den konkreten Entwurf anschauen. Das soll allerdings nicht-öffentlich geschehen. „Ich würde Libeskind bitten nach Potsdam zu kommen, damit er das vorstellt“, sagte Schatz der MAZ.

Von Peter Degener