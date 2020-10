Waldstadt

Mit der Waldstadt II wurde erstmals in der DDR ein Plattenbaugebiet in den Wald gesetzt mit der Vorgabe, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Waldstadt-Architekt Karl-Heinz Birkholz findet, mittlerweile sei es zu viel Grün.

Herr Birkholz, wann waren Sie zum letzten Mal vor Ort?

Vor wenigen Tagen in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Vorher war ich ewig nicht da.

Und Ihr Eindruck?

Glauben Sie mir, ich war so erschrocken. Auf der einen Seite das Grün. Wir hatten damals erstmals erfolgreich versucht, trotz der industriellen Bauweise so viel Baumbestand wie möglich zu erhalten. Bis dahin gab es Erfahrungen mit dem industriellen Wohnungsbau ja nur auf der grünen Wiese. Der Baumbestand hat sich mittlerweile so toll entwickelt, dass ich dachte, das ist zum Teil Wohnen in einem ungepflegten Hinterhof.

War das nicht der Plan: So viel Grün wie möglich?

Es ist zu viel wild gewachsenes Unterholz. Die Gartenarchitekten haben sich damals so viel Mühe gegeben. Es waren grüne, helle Wohnquartiere. Doch die wunderschönen Durchquerungen sind regelrecht zugewachsen. Die Spielplätze sind teils mit Dickicht zugewachsen. Vielleicht wollen die Leute nicht, dass man sich gegenseitig sieht? Ich denke, hier ist dringend geboten, dass jemand die Hand drauf legt, zum Beispiel das Grünflächenamt der Stadt.

Sie meinen, die Waldstadt verliert ihren Charakter?

Ja. Und das in zweierlei Hinsicht. Die zum Teil ungepflegten Baumbestandsflächen sind noch reparabel. Doch sichtbar zerstörender wirken auf mich die nach der Wende vorgenommenen Veränderungen an den Wohngebäuden sowie das durch Teilabriss und mit unterschiedlichen Gebäudeformen neu entstandene Einkaufszentrum. Diese Vielfalt an Veränderungen hat mit der damaligen Anerkennung mit dem Architekturpreis der DDR nichts zu tun. Speziell das von uns gestaltete Zentrum in Angerform mit Pavillons war eine standortbezogene Besonderheit.

Das Einkaufszentrum Waldstadtcenter in der Waldstadt II. Quelle: Irina Kirilenko

War beim industriellen Wohnungsbau von der Fertigung der zimmerwandgroßen Platten bis zur Montage vor Ort nicht sowieso alles genormt und vorgegeben?

Die Wohnungsbauserie Typ IW 75-P war vorgegeben. Aber wir haben für die Waldstadt versucht, Details einzuarbeiten, die den Bewohnern deutlich machen sollten: Das sind optisch nicht die gleichen Wohnblöcke wie Am Stern. Dort war es zum Teil grau in grau und einheitlich, während wir in der Waldstadt versucht haben, die Fassaden der Häuser trotz dieser Vorgaben individuell zu gestalten.

Wie sah das aus?

Teil des Gestaltungskonzept waren an den Fassaden horizontale Farbbänder im Kontrast zu den vertikal stehenden Bäumen, vorgestellte Überdachungen an den Hauseingängen, farbige Mosaikteilflächen. Über vielen Hauseingängen gab es Hauszeichen aus Metall oder Keramik, beispielsweise als Hasenkopf oder als Fuchs.

Mit der Sanierung der meisten Wohnblöcke hat die Waldstadt nach der Wende noch einmal deutlich an Farbe gewonnen. Entsprach das Ihrer Intention?

Wir haben mit farbigem Steinsplitt an den Fassaden gearbeitet, die ja auch im Plattenwerk vorgearbeitet wurden. Dieser Splitt ist so toll, dass er heute noch Bestand hat und mehr hermacht als das, was sie nach der Wende dort ausgeführt haben. Es ist vieles verkauft worden, und jeder Investor hat als erstes seinen Wohnblock saniert. Nicht nur innen, sondern auch außen. Dabei ist etwas ganz anderes entstanden. Sehen Sie sich das an: Manche Fassaden sind schon wieder verwaschen, teilweise sind Algen dran. Da frage ich mich, was haben sich die Planer dabei gedacht. Es ist ein Wirrwarr, da ist meine Handschrift vollkommen verdorben. Das hat mit dem Ursprung gar nichts mehr zu tun.

Sind Sie einmal konsultiert worden?

Nicht einmal.

Wo liegt der Fehler?

Die Stadt hat es versäumt, mit der Wende beim Verkauf der Häuser an Investoren verbindliche Vorgaben zu machen: Ja, ihr könnt sanieren, aber es muss das Konzept erhalten bleiben. Es fehlt ein Beauftragter der Stadt, der solche Vorhaben fachlich begleitet.

Welchen Grund hatte es, dass in der Waldstadt neben dem Bettenhaus der damaligen Bezirksparteischule nur vier Hochhäuser gebaut worden sind – anders als etwa Am Stern?

Das war für uns als Planer eine Vorgabe. Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt: Aber der damalige Stadtarchitekt Werner Berg hatte die Idee, um die denkmalgeschützte Innenstadt einen Ring von Hochhäusern zu setzen. Ich habe das Gespräch in Erinnerung, in dem er sich dazu geäußert hat. Auch die Waldstadt I sollte nachträglich ein Hochhaus bekommen. An der Stelle, wo dann das Restaurant „Zum Keiler“ gebaut wurde. Ich habe mit Erfolg versucht, diesen Standort für eine Gaststätte zu bekommen, weil die Waldstadt I an der Stelle nichts hatte, und habe dieses Hochhaus ins Zentrum der Waldstadt II hinüber genommen. Dort war ursprünglich nur eines geplant. Ich war für den Neubau eines zweiten Hochhauses an der Stelle analog zum Hochhauspaar am Kahleberg.

Aufgestockte DDR-Neubauten am Kahleberg. Quelle: Michael Hübner

Der seit Jahren geschlossene „Keiler“ soll abgerissen und durch ein viergeschossiges Wohnhaus ersetzt werden. Wie finden Sie das?

Das ist eine sehr unglückliche Entscheidung. Das Gebäude, wie wir es gebaut haben, wäre mit seiner schönen Terrasse und seinem barrierefreien Zugang sehr gut als Wohngebiets- und Generationentreff geeignet. Muss man das wirklich abreißen?

In den vergangenen 30 Jahren wurden in Potsdam weitere sehr große Wohnviertel errichtet. Was sagen Sie zum Bornstedter Feld?

Ich war begeistert, als ich die Gartenschau auf dem früheren Militärgelände gesehen habe. Aber danach bauen sie da diese Vogelkästen! Ich verstehe solche Lösungen nicht. Wahrscheinlich sind sie dem Umstand geschuldet, dass der eine da hineingewachsen ist, heimatverbunden und standortbezogen nach Lösungen sucht. Aber man kann eben andererseits auch ganz schnell etwas hinsetzen. So wie beim Blu. Da kann ja nun keiner sagen, dass das besser ist als das, was wir gemacht haben. Dieser Bau am Fuße des Brauhausberges für mich städtebaulich unverständlich.

Luftaufnahme vom Potsdamer Wohngebiet in der Waldstadt II. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Ihnen stammte der Freiraumentwurf mit dem Terrassenrestaurant „ Minsk“ und der vor dem „Blu“ abgerissenen früheren Brauhausberg-Schwimmhalle. Sind Sie in der Diskussion um den Badneubau gefragt worden?

Nicht einmal.

Hat sich in der Debatte um den Abriss des „ Minsk“ einmal jemand an sie gewendet, bevor es zu der überraschenden Rettung durch Hasso Plattners Museumsprojekt kam?

Nein. Die erste, die sich gemeldet hat, das war die Hasso-Plattner-Stiftung. Sie haben mich eingeladen, gefragt, wie das entstanden ist, welchen Bezug ich dazu habe? Und da gibt es auch eines Tages eine Dokumentation zu. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, den Architekten zu sprechen, der das Konzept umsetzen wird. Hier habe ich das Gefühl, da ist jemand, der hat Respekt vor dem Brauhausberg. Das ist ein Glücksfall für Potsdam.

Weil er mehr als nur das „ Minsk“ betrachtet?

Er hat nicht nur das „ Minsk“ übernommen, sondern den gesamten Bereich. Das meinte ich. Wenn ich als Architekt einen Auftrag wahrnehme, muss ich mir das Umfeld genau angucken. Das „ Minsk“ als Restaurant wird es nie wieder geben. Aber die Anmutung, die Hangbebauung, die bleibt erhalten. Es ist eben nicht so wie in der Waldstadt: Ich kaufe den Block und dann mache ich damit, was ich will. Deshalb denke ich, wird es für die Potsdamer, auch wenn ich es nicht mehr erleben sollte, ein toller Anblick bleiben.

Auf dem Brauhausberg ist der Standort des Freizeitbades blu und des ehemaligen Terassenrestaurant Minsk. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie ging es mit Ihnen nach der Waldstadt weiter?

Ich wurde zum Chefarchitekten des Wohnungsbaukombinats berufen und blieb bis zur Wende. Als freischaffender Architekt wurde ich dann vom Architekten angesprochen, der den Wettbewerb für die Baulücke Dortustraße gewonnen hatte.

Das Grundstück zwischen Gutenbergstraße und Hegelallee, das als letztes in der barocken Innenstadt vor dem Abrissstopp vom Herbst 1989 abgeräumt worden war? Der 1994 fertiggestellte Neubau war das erste größere Nachwende-Projekt in der Innenstadt.

Genau das war meine Arbeit. Ich bin da mit einem neu gegründeten Architektur- und Ingenieurbüro eingestiegen und habe die Dortustraße im Auftrag der West-Berliner Degewo in traditioneller Bauweise schließen dürfen. Ich musste als Architekt noch einmal neu anfangen und alle gesetzlichen Bestimmungen wie die Bauordnung studieren, das war zum großen Teil neu und anders. Ich hatte das Projekt komplett bis zur Schlüsselübergabe zu verantworten. Und das in meinem Alter. Das war zugleich mein Neustart.

Von Volker Oelschläger