Potsdam

Im Potsdamer Bauausschuss wird am Dienstagabend das Werkstattverfahren für das Libeskind-Projekt in der Medienstadt Babelsberg diskutiert. Der Architekt Philipp Jamme warnt vor dem Verfahren.

Herr Jamme, was halten Sie als Architekt vom Entwurf von Daniel Libeskind?

Philipp Jamme: Ich hatte bereits im August meine Bedenken geäußert zu dem „66-Meter-Coup“. Jetzt, wo ich den Entwurf kenne, sind diese Bedenken nicht zerstreut, im Gegenteil.

Kritik am Libeskind-Entwurf: „Er könnte an der achtspurigen A5 stehen“

Wel­che Be­den­ken ha­ben Sie?

Die Vi­su­a­li­sie­rung zeigt ein En­semb­le, das mit dem Ort rein gar nichts zu tun hat. Nicht mal im An­satz nimmt das Pro­jekt in ir­gend­ei­ner Wei­se Be­zug auf den Ort. Der Ent­wurf ist maß­stabs­los und iso­liert sich in sei­ner ei­ge­nen ab­ge­schlos­se­nen Fi­gur völ­lig von sei­ner Um­ge­bung. Die­ses En­semb­le könn­te an der achtspu­ri­gen A5 ste­hen und die Ein­fahrt nach Mann­heim mar­kie­ren, oder es könn­te in der Nähe von ei­nem der Ber­li­ner Haupt­bahn­hö­fe ste­hen in­mit­ten von Groß­stadt-Bü­ro­ge­bäu­den. Vom Cha­rak­ter her er­in­nert es an die Ges­ten des Sony-Cen­ters.

Li­bes­kind nennt es eine „Kro­ne von Ba­bels­berg“, die die Film­ge­schich­te des Or­tes auf­greift.

Wie drückt ein Ge­bäu­de „Film“ aus? Man müss­te schon im Land­ean­flug auf Schö­ne­feld auf der rich­ti­gen Sei­te und nicht über dem Flü­gel sit­zen, um die An­spie­lun­gen zu er­ken­nen. Braucht Pots­dam eine „Kro­ne“? Wie soll die­ses En­semb­le an die­sem Ort Ba­bels­berg prä­gen?

Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in der Architektur

Viel­leicht prägt es den Stand­ort durch sei­ne Funk­ti­o­nen und in­halt­li­chen Mög­lich­kei­ten?

Das wäre mög­lich. Ich sehe aber nur eine for­ma­le Ges­te. Was fin­det im In­ne­ren die­ser Bau­ten statt? Was tun die Men­schen hier? Wie ar­bei­ten und kom­mu­ni­zie­ren sie? Gibt es „Stu­di­os“, fle­xib­le Räu­me oder Hal­len? Gibt es eine „Werk­statt“-At­mo­sphä­re oder sind es ein­fach nur Bü­ro­räu­me? Nichts von al­le­dem trans­por­tie­ren die Bau­kör­per. Eine Ver­si­che­rung oder je­der be­lie­bi­ge Kon­zern könn­te eine sol­che Er­schei­nung be­sit­zen. Und ehr­lich ge­sagt, scheint mir die­ser Ent­wurf auch in Sa­chen Nach­hal­tig­keit ge­ra­de für Pots­dam sehr am­bi­ti­ons­los zu sein.

Zur Person Philipp Jamme Phi­lipp Jam­me ist Ar­chi­tekt aus Pots­dam und seit 2020 der Vor­sit­zen­de des Bun­des Deut­scher Ar­chi­tek­tin­nen und Ar­chi­tek­ten des Lan­des Bran­den­burg. Jam­me wur­de 1962 in Es­sen ge­bo­ren und stu­dier­te Ar­chi­tek­tur in Karls­ru­he und Wien. Seit 1999 führt er ein ei­ge­nes Ar­chi­tek­tur­bü­ro in Pots­dam. Er war Pro­jekt­lei­ter des Ar­chi­tek­ten Ste­phan Braun­fels für den Bau des Ma­rie-Eli­sa­beth-Lü­ders-Hau­ses des Deut­schen Bun­des­tags im Ber­li­ner Re­gie­rungs­vier­tel. In Pots­dam hat er zahl­rei­che Wohn­häu­ser ent­wor­fen und ge­baut, vor al­lem in der Ber­li­ner und Nau­e­ner Vorstadt. Denk­mal­ge­recht sa­niert hat Jamme unter anderem das Land­haus Gu­gen­heim.

Bitte er­klä­ren Sie das ge­nau­er.

Pots­dam ist die Stadt des PIK-In­sti­tuts für Kli­ma­fol­gen­for­schung, hier soll dank der Ini­tia­ti­ve von Prof. Schelln­hu­ber bald das „Bau­haus der Erde“ sei­nen Sitz ha­ben. Auch und be­son­ders auf dem Ge­biet des Bau­ens muss es ei­nen In­no­va­ti­ons­schub ge­ben. Alle, also Ar­chi­tek­ten, Auf­trag­ge­ber und Kom­mu­nen, sind auf­ge­for­dert, um­zu­den­ken. Nach­hal­tig­keit bei der Kon­struk­ti­on und bei den Ma­te­ri­a­li­en ist ge­for­dert, auch ein re­du­zier­ter Ein­satz von und Be­darf an Ener­gie - und die Zeit drängt. Die­ses The­ma ig­no­riert das Kon­zept of­fen­sicht­lich von Grund auf. Pots­dam schmückt sich ger­ne mit dem PIK, die Stadt kommt aber ih­rer ei­ge­nen Ver­pflich­tung nicht nach.

Was hal­ten Sie von dem Werk­statt­ver­fah­ren, das jetzt ge­plant ist?

We­nig. Ein Pro­jekt die­ser Grö­ße und Be­deu­tung für die Stadt müss­te grund­le­gend an­ders ent­wi­ckelt wer­den. Der Bau­bei­ge­ord­ne­te und der Be­reich Stadt­ent­wick­lung müss­ten von An­fang an ein­ge­bun­den sein. Zu­nächst müss­ten städ­te­bau­li­che Fra­gen trans­pa­rent und un­ter Be­tei­li­gung der Öf­fent­lich­keit dis­ku­tiert und ent­wi­ckelt wer­den, dann in einem Beschluss von Bauausschuss und Stadtverordneten ein ge­eig­ne­tes Ver­fah­ren auf den Weg ge­bracht wer­den, ide­a­ler­wei­se ein ar­chi­tek­to­ni­scher Wett­be­werb auf der Grund­la­ge der zu­vor in der Stadt ab­ges­timm­ten Rah­men­be­din­gun­gen. Aber auch die­ses Mal läuft es in Pots­dam lei­der ganz an­ders.

„Potsdams Stadt-Öffentlichkeit wird nicht beteiligt“

Was läuft denn aus Ih­rer Sicht statt­des­sen ab?

Hin­ter den Ku­lis­sen wird et­was aus­ge­kun­gelt. Die Öf­fent­lich­keit, der Bau­de­zer­nent und das Stadt­par­la­ment wer­den im Juni vor an­geb­lich voll­en­de­te Tat­sa­chen ge­stellt. Es wird ein ein­zig­ar­ti­ges Ka­nin­chen aus dem Hut ge­zau­bert. Nur die­ses Ka­nin­chen kann es sein, lie­be Stadt. Friss es! Nur die­ser eine Ar­chi­tekt kön­ne das! Die De­mü­ti­gung, in ei­nem Wett­be­werb ge­gen die­sen Ar­chi­tek­ten an­zu­tre­ten, müs­se man der üb­ri­gen Ar­chi­tek­ten­zunft doch er­spa­ren. Da­vid Chip­per­field, Vol­ker Sta­ab, Rem Kool­haas, Her­zog & De Meu­ron, Kem­pe-Thill, Jean Nou­vel, Brut­her, All­mann Sat­tler Wapp­ner – all die­sen und an­de­ren her­vor­ra­gen­den deut­schen und in­ter­na­ti­o­na­len Ar­chi­tek­ten sagt man: Es tut uns leid, wir brau­chen Euch nicht, denn Pots­dam und der In­ves­tor wis­sen es bes­ser. Vor al­lem: Die Stadt-Öf­fent­lich­keit wird über­haupt nicht be­tei­ligt, dis­ku­tiert wird le­dig­lich in nicht öf­fent­li­chen Bau­aus­schuss-Sit­zun­gen.

Kann die Werk­statt den Ent­wurf nicht noch ver­bes­sern?

Ein nach­träg­li­ches Werk­statt­ver­fah­ren kann kei­ne grund­sätz­li­chen Feh­ler kor­ri­gie­ren. Da geht es nur noch um An­pas­sun­gen, um De­tails. Pots­dam geht wie­der den ge­wohn­ten, un­be­frie­di­gen­den Weg und ver­gibt auf die­se Wei­se ge­ra­de eine gro­ße Chan­ce.

Von Peter Degener