Luftschiffhafen

Wer eine Ahnung von der Familiengeschichte von Punk-Sängerin Nina Hagen bekommen möchte, dem sei am Sonntag ein Ausflug zur Villa Carlshagen nahe dem Luftschiffhafen-Gelände an der Zeppelinstraße empfohlen. In dem prachtvollen Gebäude mit Blick auf den Templiner See findet um 10 Uhr die Eröffnung des 28. Potsdamer Denkmaltags statt. Die Programm-Übersicht zum diesjährigen Potsdamer Denkmaltag finden Interessierte unter www.potsdam.de/event/tag-des-offenen-denkmals.

30 Denkmale können besichtigt werden – eines davon ist die Villa Carlshagen, deren sorgsam und aufwendig restauriertes Inneres dann bestaunt werden kann. Da ist zum Beispiel der wunderschöne, fast ganz in Weiß gehaltene ovale Gartensaal. Seine Holzpaneele sind edlem Marmor täuschend ähnlich. Gestalterischer Höhepunkt ist der Kamin aus glänzend-dunklem Stein.

Blick ins Innere des Gartenzimmers in der Villa Carlshagen. Quelle: Julius Frick

Auch von außen zitiert die Villa in Teilen jenes Architektur-Highlight, das Potsdam zu Weltruhm verholfen hat. „Der Bau nimmt offensichtlich mit seinem ovalen Gartensaal und der davorliegenden Terrasse Bezug auf Sanssouci“, erläuterten Gebietsdenkmalpflegerin Claudia Täubert und Amtsrestaurator Rainer Roczen beim gestrigen Pressetermin vor Ort. Eine weitere Parallele zu Friedrichs Lieblingsschloss: „Die Inszenierung durch die Treppe, die in die Parkanlage führt.“

Doch was hat das Prachtgebäude, das seit einigen Jahren Sitz der Health and Medical University (HMU) ist, mit Nina Hagen zu tun? – Um 1900 erwarb der jüdische Bankier Carl Levy, der sich 1906 in Carl Hagen umbenannte, das Grundstück. Nach dem Entwurf des Architekten Friedrich Wilhelm Göhre ließ er ein bereits bestehendes Gebäude zum Repräsentationsbau im neobarocken Stil umgestalten.

Während des Zweiten Weltkriegs musste die Erbengemeinschaft Carl Hagens das Grundstück an die Stadt Potsdam verkaufen – die Familie emigrierte. Nach 1945 bis 1990 beherbergte die Villa eine Kinderklinik für Radiologie des Bezirkskrankenhauses Potsdam.

Die Villa Carlshagen erinnert in Teilen architektonisch an Schloss Sanssouci. Quelle: Julius Frick

Nach der Wende erfolgte die Rückübertragung an die Erbengemeinschaft – zu der auch die Sängerin gehört. Es folgten weitere Eigentümerwechsel von der städtischen Pro Potsdam zur Industrie- und Handelskammer (IHK). Letztere trennte sich in der Folge eines Skandals rund um den damaligen IHK-Präsidenten Victor Stimming wieder aus Kostengründen von der Immobilie. 2017 erwarb die Villa Carlshagen Grundstücks GmbH die Villa, deren Äußeres da bereits fertiggestellt war. Innen sah es jedoch immer noch wüst aus. Was danach kam, war eine echte Aschenputtel-zu-Prinzessin-Sanierungsgeschichte. „Wir wollen den Ort mit Wertschätzung beleben“, betonte Sebastian Renken-Olthoff, Mitarbeiter der Hochschulleitung und Mitglied der Trägerfamilie, gestern beim Vor- Ort-Termin.

Ebenfalls mit dabei: Vertreter des Kulturstadtvereins, mit dem die Stadtverwaltung bei der Organisation des Denkmaltags eng kooperiert. Das 2018 gegründete Netzwerk umfasst 50 Vereine. „Das sind 2600 Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich ehrenamtlich engagieren“, sagte Matthias Finken vom Vorstand.

Die kostbaren Holzpaneele sehen aus wie Marmorverkleidung. Quelle: Julius Frick

Sehenswürdigkeiten, die sich in Privateigentum befinden, sind in diesem Jahr kaum auf der Liste des Denkmaltags zu finden. Neben der Villa Carlshagen ist dies nur noch ein einziges weiteres Objekt: das Guthaus Satzkorn. „Es wird zum ersten Mal zum Denkmaltag geöffnet“, wies Täubert auf die seltene Gelegenheit hin, das jahrelang vom Verfall bedrohte Satzkorner Wahrzeichen nun sowohl von innen als auch von außen am Sonntag erleben zu können.

Die Fassade der Villa, die im neobarocken Stil errichtet wurde. Quelle: Julius Frick

Eröffnet wird der Denkmaltag in der Villa Carlshagen vom Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos). Auch in diesem Jahr wird der Vorzeigetag der Denkmalpflege jedoch ohne einen Leiter beziehungsweise eine Leiterin der Denkmalpflege auskommen müssen – der Posten ist nach dem unrühmlichen Ausscheiden von Kurzzeit-Denkmalpflege-Chefin Andrea Behrendt nach wie vor vakant. Zum laufenden Stellenbesetzungsverfahren für die Nachfolge gab das Rathaus gestern – unter Verweis auf den Personaldatenschutz – keine Auskunft.

Seit Jahresbeginn 2020 gehört das Gutshaus Satzkorn den Eigentümern Michael Hoppe und Liudmila Flach. Sie wollen es sanieren und in der Gutsanlage Wohnungen und verschiedene Gewerbe ansiedeln. Quelle: Peter Degener

Von Ildiko Röd