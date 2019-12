Archiv-Baustelle in der Endrunde

Südliche Innenstadt

Der erste Bauabschnitt „Sanierung der Gebäudehülle“ des Archiv e.V. in der Leipziger Straße 60 wird am Ende des Frühjahrs 2020 abgeschlossen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Weitgehend fertiggestellt sei das Dach, auch die Arbeiten an der Straßenfassade stünden vor dem Abschluss und an der Hoffassade ist ein Drittel des Unterputzes fertig.

„Auch für die Rückkehr unseres Schutzpatrons Gambrinus wird bereits alles vorbereitet“, sagt Bauleiterin Carolin Knüttgen: „Wir rechnen mit der Wiederaufstellung im Frühjahr 2020.“ Die Zinnskulptur als Symbol des früheren Brauereibetriebes stand auf einem Sockel an der Straßenfassade, wurde vor der Sanierung abgenommen und zur Sanierung an die Fachhochschule Potsdam gebracht.

Erfolgreich läuft laut Verein auch die Spendensammlung auf der Internet-Plattform betterplace.org für den ersten Bauabschnitt. Mit 36 .000 Euro sei das Spendenziel zu 70 Prozent erreicht. Unter den Spendern ist nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Stefan Hoffmann auch die kommunale Bauholding Pro Potsdam: „Diese Spende wurde nicht an Bedingungen geknüpft und war für uns sehr überraschend.“

Gesammelt werde auch mit bei den Veranstaltungen. Über sogenannte Tellerspenden seien bislang 6000 Euro zusätzlich eingegangen. Hintergrund der Sammlung sind gestiegene Baukosten. Die Eigenmittel des Vereins und die Zuwendung der Stadt hätten nicht gereicht. Hoffmann sagte: „Vielen herzlichen Dank an Alle, die geholfen und gespendet haben.“

Auf der Internetseite des Vereins würden aktuell in Form eines kleinen Archiv-Adventskalenders täglich Informationen zur Baustelle, zu Veranstaltungen und zur Geschichte des Archivs präsentiert, so Hoffmann: „Wir laden alle Interessierten ein, sich das mal anzuschauen und bitten weiter um Spenden. Egal ob groß oder klein. Jeder Euro zählt.“

Von Volker Oelschläger