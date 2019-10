Archiv ringt um Dach und Fassade

Südliche Innenstadt

Mit einer „Archiv-Soli-Show“ geht die Spendenkampagne zur Rettung des Kulturzentrums in der Leipziger Straße 60 am Donnerstag in die nächste Runde. Angekündigt sind die Punkbands Hulit Bullet ( Israel) und Fluffy Machine ( Schweiz).

Das Konzert beginnt um 22 Uhr, Einlass ist um 20 Uhr. Gesammelt wird Geld, um eine unvorgesehene Teuerung bei der laufenden Sanierung von Dach und Fassade auszugleichen.

Seit dem Start der Kampagne Ende Juli sind laut Vereinssprecherin Carolin Knüttgen fast 20.000 Euro gespendet worden; mit mehr als 16.000 Euro kam der deutlich größere Teil über die Internet-Spendenplattform „betterplace.org“, doch auch vor Ort an den Tresen von Kneipe und Café und bei Veranstaltungen wird gesammelt.

Das 1994 von linksalternativen Jugendlichen besetzte und 1997 legalisierte Wohn- und Kulturprojekt in einem denkmalgeschützten Brauereigebäude aus dem 18. Jahrhundert zählte mit rund 60.000 Gästen im Jahr neben dem Waschhaus und dem Lindenpark zu den großen freien Kulturzentren der Landeshauptstadt, arbeitet jedoch ohne finanzielle öffentliche Förderung allein auf ehrenamtlicher Basis.

Als Herausforderung für die Stadt und die Nutzer erwies sich der Sanierungsbedarf des Hauses. Zeitweilig musste der komplette Veranstaltungsbereich aus Brandschutzgründen geschlossen werden.

Der Rettungsplan für das Archiv wurde von den Stadtverordneten mit großer Mehrheit unterstützt: 2013 ging das Gebäude von der Stadt in Erbpacht an den Verein, zugleich wurden rund 600.000 Euro für die Sanierung bereit gestellt.

In einem ersten Schritt wurde 2013 mit Saal, Kneipe und Café die Veranstaltungsetage brandschutzsaniert. Flankiert wurde die Sanierung mit einer ersten Spendenkampagne, über die in kurzer Zeit 50.000 Euro in die Kasse kamen.

Auf eine ähnliche Summe hofft der Verein auch bei der laufenden Spendensammlung, über die zunächst die dringende Sanierung von Dach und Fassade inklusive Fenstern abgesichert werden sollen.

Die kostentreibenden Mängel – tiefe Auswaschungen im Mauerwerk und eine sehr viel dünnere Verschalung des Dachs – waren erst entdeckt worden, nachdem die Baugerüste standen.

Weitere Teile des aktuell zweiten Bauabschnitts betreffen die Brandschutzsanierung der aktuell noch für das Publikum gesperrten oberen Etagen und des Nebengebäudes mit Werkstätten und einer Turnhalle.

Gänzlich offen ist der dritte Bauabschnitt mit der Sanierung des seit 2008 gesperrten Kellers mit den Bandproberäumen.

