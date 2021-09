Am Stern

„Wir müssen Frauen wachrütteln. Frauenarmut ist etwas, was mich traurig, betrübt und wütend macht“, sagt Regina Zube- Landesgeschäftsführerin des Demokratischen Frauenbundes. Um genau dies zu tun, präsentierte sie am Mittwoch zusammen mit Nadja Cirulies die Wanderausstellung „Wir brechen das Schweigen“.

Armutsfaktor Frau

Nadja Cirulies ist verantwortlich für Konzept und Umsetzung der Ausstellung, welche insgesamt zehn Installationen, die Themen wie, „Armutsfaktor Familienarbeit auf Frauenschultern“, „Armutsfaktor Finanzielle Abhängigkeit von Männern“ und „Glanz ohne Gold – Geschichten von Frauen aus dem Land Brandenburg“ präsentiert. Aufgegriffen werden die verschiedenen Aspekte zum Beispiel mit Hilfe eines Puppenhauses die Frage: „Wer kocht bei Ihnen zu Hause?“ Der Betrachtende wird so aktiv angeregt, sich mit der eigenen Alltagswelt zu beschäftigen.

Armutsfalle: Überlastung. Quelle: Julius Frick

„Ich hatte mit sehr vielen, engagierten Frauen zu tun, die vollkommen unterbezahlt waren“, berichtet Monika von der Lippe, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburgs. Sie gab den Anreiz ein Projekt, mit dem Thema Frauenarmut, zu starten. Anfang Oktober soll die Ausstellung dann weiter wandern, nach Elbe-Elster.

Den Frauen eine Stimme geben

„Glanz ohne Gold“, so heißt das Buch, auf dem die Ausstellung basiert. Das Buch entstand durch die Zusammenarbeit von Frauen aus drei Verbänden: Brandenburger Landfrauenverband (BLV), Arbeitslosenverband (ALV) und Demokratischer Frauenbund, Landesverband Brandenburg (dfb). Gemeinsam überlegten sie, wie man das Thema Frauenarmut in Brandenburg in die Öffentlichkeit bringen könne. So entstand die Idee, verschiedene Frauen aus den Verbänden ihre persönliche Geschichte erzählen zu lassen. Fünf Frauen aus jedem Verband.

Frauen kümmern sich meist um Pflegefälle. Quelle: Julius Frick

„Die Frauen wirken im Stillen, am Rande der Gesellschaft und werden oft nicht gesehen. Wir wollen ihnen eine Stimme geben und zeigen, mit welchem Herzblut sie dabei sind“, sagt Nadja Cirulies. Diese Geschichten gibt es in dem Buch in Form von Fabeln, Krimigeschichten, Briefen an Freunde und einem Theaterstück zu lesen.

Auf den eigenen Pfoten stehen

Zur Ausstellung gehört also auch eine Lesung. Am Mittwoch las Cirulies von einer Löwin, welche ihren Platz in der Tierwelt suchte. Auf ihrem Weg zum Erfolg wurde sie von ihrem Löwenmännchen geschlagen, nach einem Umzug in den Westen ausgegrenzt. Sie schaffte es schließlich zurück im Osten, auf den eigenen Pfoten zu stehen.

Ausstellungsbroschüre. Quelle: Julius Frick

Um besonders auch junge Frauen zu erreichen, ist bereits das nächste Projekt in Planung: ein Film. Ein Konzept gebe es bereits. „Wir haben viele Frauen in ehrenamtlichen Positionen interviewt“, erzählt Cirulies. Die Interviews sollen allerdings nicht einfach so abgebildet werden. „Wir wollen die Frauen wirkend zeigen.“ Freuen könne man sich auf das, was kommt auf jeden Fall.

Von Naomi Gyapong