Die renommierteste Kunstmesse Österreichs hat nun einen Ableger in Potsdam. In einem kleinen, aber hochkarätigen Rahmen zeigen die Aussteller auf der „Art&Antique“ in der Potsdamer Innenstadt Kunstwerke von Klimt, Chagall und Hundertwasser. Bis zum Sonntagabend sind die Tore des Palais am Stadthaus geöffnet.