Der größte Teil der vor dem Krieg aus der Ukraine Geflüchteten will in Deutschland arbeiten. Doch während es für manche Berufsgruppen relativ einfach ist, ihren Beruf auszuüben, türmen sich vor Ärzten fast unlösbare Probleme auf. Da die Ukraine kein Mitgliedsland der EU ist, genügt es für eine Approbation (Zulassung) nicht, wenn Ärzte mit entsprechenden Dokumenten ihre Qualifikation und die zweithöchste Sprachniveaustufe, C1, nachweisen können. Stattdessen müssen sie zusätzlich vor der Landesärztekammer eine Kenntnisstandprüfung ablegen, die mit einem Staatsexamen vergleichbar ist.

63-jähriger Spitzen-Pathologe soll Examen nachholen

Das wird auch von Professor Sergeij Grychka erwartet. Der 63-Jährige hat 40 Jahre Berufserfahrung als Pathologe in der Ukraine. Er ist der führende Pathologe des Landes und genießt internationales Renommee. Außerdem leitet er den Lehrstuhl für Pathologie an der größten staatlichen Universität in Kiew.

Dennoch kann er in Deutschland nicht als Arzt arbeiten, solange er nicht den C1-Abschluss und dieses Staatsexamen abgelegt hat.

Professor Thomas Erler, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendklinik am Klinikum „Ernst von Bergmann“ geht davon aus, dass man mindestens zwei bis drei Jahre für diese beiden Prüfungen braucht. Wenn man das geschafft hat, sei man jedoch nicht Arzt mit der Qualifikation, die man bis dato ausgeübt hat, sondern nur approbierter Arzt, ohne jegliche Spezialisierung.

Potsdamer Arzt fordert erleichterte Zulassung

„Die Kollegen müssen sich dann daran machen, ihre Facharztausbildung zu absolvieren. Das dauert fünf Jahre. Selbst wenn die Ärztekammer einige Jahre anerkennt, die man in dem Fach schon gearbeitet hat, vielleicht zwei oder drei, dann fehlen immer noch Jahre bis zu den notwendigen fünf“, erläutert Erler.

Erst dann könne man sich Facharzt für das Fach nennen, in dem man bereits über Jahrzehnte gearbeitet hat. Für viele der erfahrenen Fachärzte sei das unrealistisch.

Klinikum „Ernst von Bergmann“ Potsdam. Quelle: Julius Frick

Erler ist es wichtig, nicht missverstanden zu werden. „In unserem Beruf arbeiten wir mit Menschen, es geht um Menschenleben. Man muss sich vergewissern, ob die entsprechende Qualifikation auch wirklich da ist.“ Doch er fragt auch: Wenn so hoch qualifizierte Leute kommen und in Deutschland vielerorts Ärztemangel herrscht, könnte man in so einem Fall nicht über spezielle Zulassungswege nachdenken, die den Zugang ins Gesundheitssystem für diese Spezialisten zu erleichtern?

Der engagierte Kinderarzt, der selbst in der Ukraine studiert hat, belässt es nicht bei der Frage. Er hat Vorschläge, wie man den Weg zur Approbation vereinfachen und damit verkürzen könnte: Ein deutscher Arzt, der vom entsprechenden fachlichen Inhalt etwas versteht, den ukrainischen Arzt persönlich kennt und seine Qualifikation beurteilen kann, bürgt für den Kollegen. Erler weiß, dass es zahlreiche deutsche Ärzte gibt, die ukrainische Kollegen aus langjährigen Kooperationen kennen. Er selbst hat sich über Jahre mit Ärzten aus ganz Deutschland an vom Bundesgesundheitsministeriums unterstützten Weiterbildungsprogrammen für ukrainische Kinderärzte und Kinderkrankenschwestern beteiligt.

Ukrainerin gibt 14 Ärzten Deutschstunden in Potsdam

Und dann, so Erler, wäre da noch das Sprachniveau. Selbstverständlich müssen Arzt und Patient sich verständigen können. Aber braucht es dafür in jedem Fall das Sprachniveau C1? Es gibt Disziplinen, wie die Pathologie, wo man nicht mit dem Patienten sprechen muss.

Erler kennt keine Zahlen, wie viele ukrainische Ärzte allein nach Potsdam geflüchtet sind. Eher zufällig hätte ihn beim Benefizkonzert im Volkspark eine Ukrainerin angesprochen, die ehrenamtlich aktuell 14 Ärzte unterrichtet. Sie kämen aus allen Fachgebieten. Solches ehrenamtliche Engagement, weiß Erler, ist wichtig, denn die Kurse an der Volkshochschule sind sehr teuer. Für die Kinderärztin Dariia Kostiukova habe er einen Sponsor gefunden, der den Kurs finanziert. In ihrer Gruppe ist sie die einzige Ukrainerin. Selbst zu zahlen, kann sich schlichtweg niemand leisten.

Hospitation für Mediziner im Potsdamer Klinikum

Bei der Ärztekammer haben bisher keine Ärzte, die nach Potsdam geflüchtet sind, Anfragen oder Anträge gestellt. Im Gesundheitsministerium weiß man von ersten Anfragen, die jedoch von deutschen Ärzten, zum Beispiel aus Kliniken gestellt wurde. Sie wollten wissen, wie sie verfahren müssen, um ukrainische Ärzte zu beschäftigen.

„Die Kollegen wissen alle, dass sie auf jeden Fall die Sprache brauchen“, ist Erler sicher. „Ich fürchte allerdings, es wissen nicht viele, welche Hürden sie noch überwinden müssen, um jemals als Arzt in Deutschland arbeiten zu können.“

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum hat man kleine Möglichkeiten geschaffen, um Ärzten die Nähe zu ihrem Beruf zu ermöglichen. Als ersten Schritt können sie hospitieren. Das heißt, sie dürfen nur daneben stehen, nichts machen und bekommen auch kein Geld. Bis zu zwei Monaten sind solche Hospitation möglich.

Wie es für Professor Gychka weiter geht, hängt von der Situation in der Ukraine ab. Am liebsten möchte er wieder zurück. Er hat dort viele Verpflichtungen und hält aus Erlers Büro heraus nach wie vor Online-Vorlesungen für seine Studenten. Im Mai will er 1200 Studenten die Prüfungen abnehmen – alles online. Sie kommen aus über 20 Ländern. Die Hälfte von ihnen ist bereits aus der Ukraine geflüchtet, an den Vorlesungen nehmen sie weiterhin teil und wollen auch geprüft werden.

Gesundheitsminister wollen Zulassungen verbessern

Am Klinikum denkt man darüber nach, den Professor als Hilfslaborant in der Pathologie einzustellen, damit er doch mitarbeiten und etwas von seinen Erfahrungen einbringen kann.

Medizinausbildung in der Ukraine Das Medizinstudium dauert in der Ukraine wie in Deutschland sechs Jahre. Im Anschluss folgt eine sogenannte Intanatura, die je nach Fachgebiet zwei oder drei Jahre dauert. Als Chirurg ist man dann zum Beispiel allgemeiner Chirurg, will man sich spezialisieren, kommt ein weiteres Jahr hinzu. Nach der Internatura nennt man sich Jungarzt. Die weitereQualifikation wird in zweite, erste und höchste Kategorie unterteilt. Chefarzt kann nur werden, wer die erste oder höchste Kategorie erreicht hat, das kann nach den sechs Jahren Studium noch einmal zehn Jahre dauern.

Kürzlich hat die Bundesgesundheitsministerkonferenz in Magdeburg einen Beschluss gefasst. Darin heißt es, dass die Länder im Rahmen des geltenden Rechts geflüchteten Ärztinnen und Ärzten aus der Ukraine zügig die Berufserlaubnis erteilen werden. Hierfür will der Bund notwendige rechtliche Änderung der Approbationsordnung für Ärzte bzw. der Bundesärzteordnung prüfen. Im Brandenburger Gesundheitsministerium begrüßt man eine Vereinfachung der Regeln. Die Patientensicherheit müsse aber immer im Vordergrund stehen.

Was die Formulierung „zügig“ im Beschluss heißt und was das konkret für Professor Gychka, die Kinderärztin Kostinkova und andere ukrainische Ärzte heißt, wird sich zeigen.

Von Elvira Minack