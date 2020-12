Arztpraxis in Potsdamer Waldstadt attackiert

Waldstadt

Bislang unbekannte Täter besprühten am Mittwochnachmittag die Tür und die Klingel einer Arztpraxis in der Saarmunder Straße mit Farbe. Zudem wurde das Türschloss mit einer kleberähnlichen Substanz verkleistert und an der Tür eine unbekannte Flüssigkeit angebracht. Mehrere Personen erlitten Husten und Augenreizungen. Neben Rettungskräften war zur Beurteilung der angebrachten Stoffe die Feuerwehr im Einsatz, die mitteilte, dass es sich um keine gesundheitsgefährdenden Substanzen handele. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline