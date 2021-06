Potsdam

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität Potsdam weist Vorwürfe des RCDS Potsdam und der „Liste Lehramt“ entschieden zurück. Vertreter dieser Listen hatten gegenüber der MAZ erklärt, beim Betrieb des Studentischen Kulturzentrums „Kuze“ in der Hermann-Elflein-Straße flössen ungerechtfertigt studentische Gelder in nicht ausgewiesene Richtungen.

„Wir können uns nicht erklären, inwiefern die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen (über öffentliche Stellenausschreibungen) für ein Kulturzentrum mit mehr als 900 Quadratmetern Nutzungsfäche, mehr als 30 festen Nutzer*innengruppen, einem vielfältigen Beratungsangebot für Studierende und einem regelmäßigen Veranstaltungsprogramm ,verdächtig’ erscheinen soll“, teilen die Kuze-Betreiber mit. Die Problematisierung oder gar Kriminalisierung des Kuzes sei „ein durchschaubares und seit vielen Jahren praktiziertes Wahlkampfmanöver“ bestimmter hochschulpolitischer Listen.

„Asta erfüllt satzungsgemäßen Auftrag“

Der Asta „genehmige“ sich zum Beispiel kein Referat für das Kuze, sondern erfülle seinen expliziten, satzungsgemäßen Auftrag durch die Studierendenschaft der Universität. Das Referat „Kuze und Kultur“ sei in der Satzung der Studierendenschaft fest verankert, ebenso die Regelung der Rolle des ekze e.V., also des das „Kuze“ unterstützenden Vereins. Vor allem aber mache „der Auftrag aus Urabstimmungen der gesamten Studierendenschaft“ das Kuze zu einem demokratisch legitimierten Projekt.

Die für Kuze-Veranstaltungen zuständige Sara Krieg erläutert die Funktion des Kuze-Referats im Asta folgendermaßen: „Das Kuze-Referat dient als Schnittstelle zwischen dem Kuze und der Studierendenschaft, vertritt die Interessen des Kuzes in studentischen Gremien, unterstützt die Haupt- und Ehrenamtlichen beim Betrieb des Kuzes und vertritt die Interessen der Studierendenschaft in Bezug auf den Erhalt und die Entwicklung des Kuze.“ Manchmal organisiere das Referat auch selbst Kuze-Veranstaltungen. Der Verein ekze e. V. wiederum betreibe die Kuze-Kneipe „und organisiert verschiedenste Veranstaltungen“.

Die Verfasser des Briefs weisen darauf hin, dass sie „erst kürzlich im Rahmen der Stupa-Sitzung am 30. März 2021“ ausführlich über Aufgaben von Kuze und ekze e. V. sowohl in inhaltlicher auch finanzieller Sicht Rechenschaft abgelegt hätten. „Die anwesenden Mitglieder des RCDS hatten dabei allerdings laut Protokoll keinen Redebedarf“, so die Autoren.

RCDS-Mitglied Jonas Kolecki, der zu den Kritikern des gegenwärtigen Asta gehört, räumt gegenüber der MAZ ein, dass er zu diesem Termin nicht als Gast im Stupa gewesen sei. Warum die beiden RCDS-Mitgieder, die derzeit für diese Liste im Stupa sitzen, nichts zu beanstanden gehabt hätten, könne er nicht sagen.

Hohe Stundenlöhne für Mitarbeiter

Martin Urban, der derzeit für die „Liste Lehramt“ kandidiert, hält an seinen Vorwürfen gegen die Betreiber des Kuze fest. Aus den vom Asta angegebenen Personalkosten des Haushaltsjahres 20/21, errechnet er zum Beispiel aus dem Posten „Kuze Geschäftsführung“ einen Stundenlohn von gut 17 Euro, aus dem Posten „technische Leitung“ gar einen von gut 19 Euro.

„Der Studierendenschaft und mir erschließt sich der mehr als überdurchschnittliche Stundenlohn nicht und auch nicht, warum Studierende dafür zumindest doppelt belastet werden“, so Urban, nämlich einmal durch die pauschale Gebühr von vier Euro jedes Semester und durch weitere Zuwendung mit studentischen Geldern aus den Töpfen des Asta selbst. Dabei würde das Kuze nur von wenigen Studierenden genutzt. Mit ihrem empörten Schreiben versuchten die Kuze-Mitglieder lediglich ihnen genehme Strukturen zu schützen, glaubt Urban.

Dass das Kuze zumindest nicht der Hotspot aller zahlender Studierenden ist, räumt indirekt der Vorsitzende des Fachschaftsrats Wirtschaftswissenschaften, Jona Kubenz, ein. Er verkehre lieber in den studentischen Klubs „Nil“ oder „Pub-à-la-Pub“. Dort sei das Publikum grundsätzlich durchmischter gewesen. „Im Nil konnte man jede Fachschaft antreffen.“ In den anderen Bars habe er das Klima und die Besucherströme als offener erlebt.

Eine Grundsatzkritik am Kuze würde Kubenz aber trotz der von allen Studierenden am Semesterbeginn zu entrichteten Gebühr nicht ableiten. „Die Studierenden haben es ja selbst in der Hand“, sagt er. Jeder könne sich die Umgebung aussuchen, die er wolle. Und das Kuze sei ja keine elitäre Einrichtung, sondern grundsätzlich für alle Studierenden offen.

