Potsdam

1994 ist die Luft zum ersten Mal weg. Bärbel Lück kommt von einer Klassenfahrt zurück, sie arbeitete damals als Erzieherin. Plötzlich ist sie da: Die Angst zu Ersticken. Lück geht zum Arzt und bekommt sofort die Diagnose: Asthma. Mittlerweile liegt ihr letzter Asthma-Anfall Jahre zurück, sie hat gelernt mit der Krankheit zu leben. Ihre Erfahrungen hat Lück über 15 Jahre mit anderen Betroffen in einer Asthma-Selbsthilfegruppe geteilt.

Einmal im Monat trafen sie sich unter Lücks Leitung im Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrum (Sekiz) in der Hermann-Elflein-Straße. Jetzt will Lück ihr Ehrenamt abgeben. „Ich habe schon immer gesagt: Nach meinem 80. Geburtstag höre ich auf“, sagt sie. Ende November hatte sie Geburtstag, Anfang Dezember sollte ihre letzte Selbsthilfegruppensitzung stattfinden. Leider musste Lück absagen. „Wegen Corona haben sich zu wenige angemeldet“, sagt sie.

Die Gruppenmitglieder sind Corona-Risikopatienten

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Gruppenmitglieder durcheinander gebracht. Sie leiden entweder an Asthma oder an einer Lungenkrankheit und sind somit alle Risikopatienten. Viele trauten sich nicht aus dem Haus, während des Lockdowns konnten sie sich gar nicht treffen.

Lück hielt trotzdem den Kontakt. Sie verschickte Briefe an alle – mit Rezeptideen, Fachzeitschriften oder aufmunternden Bildern. Manche Gruppenmitglieder hat sie auch angerufen. „Viele haben sich aus Angst vor Corona nicht mehr rausgetraut. Manchen habe ich versucht zuzureden, dass sie zumindest kurz an die frische Luft gehen“, erinnert sich Lück.

Die Selbsthilfe hat ihr geholfen mit der Krankheit zu leben. „Nach der Diagnose ist man erstmal geschockt. Gerade weil Asthma nicht heilbar ist“, erklärt Lück. Anfang der 1990er verschlechtert sich ihr Krankheitsbild, weil sie an einen falschen Arzt geriet. Die Anfälle wurden immer schlimmer. Zweimal im Monat musste sie den Notarzt rufen in dieser Zeit. Manchmal wurde sie sogar ohnmächtig. „Die Feuerwehr hatte damals einen Schlüssel zu meiner Wohnung, so oft musste sie kommen“, erinnert sich die 80-Jährige.

2007 gründete Lück eine Lungensportgruppe in Potsdam

Besser wurde es erst mit einer anderen Ärztin – und der Selbsthilfegruppe. „Ich dachte früher immer Selbsthilfegruppen seien etwas für alte Leute, die über ihre Krankheiten jammern“, gibt Lück zu. Aber als sie 1993 zur Selbsthilfegruppe im Sekiz dazustößt, wird sie eines besseren belehrt. „Manchmal reden wir auch gar nicht über unsere Krankheit, sondern tauschen uns über andere Dinge aus oder machen Ausflüge.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Gruppe lernt sie auch, wie wichtig Sport für Asthmatiker ist. Kurzerhand gründete sie 2007 eine Lungensportgruppe in Potsdam. Noch heute geht sie jeden Montag zum „Senioren-Sport“, wie sie sagt, um Brustmuskulatur und Lunge zu stärken.

Lück musste erst lernen, die Krankheit zu akzeptieren und sich völlig neu kennenlernen. Sie hat früher als Erzieherin in der heutigen „Wilhelm-von-Türk-Schule“ gearbeitet. Aber die Arbeit mit Kindern ist fast unmöglich, wenn man nur schwer Luft bekommt. An Rente wollte Lück damals mit 53 Jahren aber noch nicht denken. Sie wechselte den Job und arbeitete als Schulsekretärin, erst in der Voltaireschule, später in der Grundschule in Eiche.

„Wir bleiben trotzdem in Kontakt“

Nicht nur ihr Arbeitspensum hat sich verändert, sondern auch ihr Essverhalten. Es gibt unterschiedliche Auslöser für Asthma-Anfälle: Bei einigen sind es Tierhaare, Medikamente oder bestimmte Lebensmittel. „Ich kann leider keine scharfen Sachen mehr vertragen. Aber ich gehe trotzdem immer noch gerne indisch essen“, sagt Lück.

Und was hat sie jetzt nach dem Ehrenamt vor? Bärbel Lück hat schon genug Pläne für ihre neu gewonnene Zeit gesammelt: „Vielleicht mache ich einen Mal- oder einen Schreibkurs. Oder ich versuche mehr über Smartphones und Tablets zu lernen.“ Für die Asthma-Selbsthilfegruppe bedeutet Lücks Weggang leider auch die Auflösung – es konnte sich keine Nachfolge finden lassen. Aber Lück ist sich sicher: „Wir bleiben trotzdem in Kontakt. Da sind schließlich auch Freundschaften entstanden.“

Von Lena Köpsell