Potsdam/Schönefeld

Am Eingang gibt’s ein Armband wie im All-inclusive-Urlaub: Grün für den Imfstoff von Biontech, Pink für jenen des Herstellers Astrazeneca. Doch jede Urlaubsassoziation verfliegt beim Blick auf die Einweghandschuhe der Johanniter-Helfer, die das Bändchen befestigen, auf ihre Masken, auf die ganze Umgebung. Hier, im ehemaligen Terminal 5 des Flughafens Schönefeld, beginnen keine Ferien im fernen Süden mehr. Hier wird jetzt gegen Corona geimpft.

Begleiter sitzen in Cindy’s Diner

Dabei gibt sich das Terminal alle Mühe, so zu wirken, als könnte jeden Moment der Flugbetrieb wieder losgehen. Viele Hundert Meter weit könnte sich der Besucher durch die Absperrbänder zu den Check-in-Schaltern M40 bis M57 schlängeln. Die meisten Monitore, sogar die Anzeige der nächsten Landungen, sind noch immer eingeschaltet.

Keine Wartezeit, dafür bunte Armbändchen: Die Organisation in Schönefeld klappt wie am Schnürchen. Quelle: Saskia Kirf

Alle paar Minuten ertönen Sicherheitsansagen, man möge sich direkt zum Gate begeben und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zumindest die letzte Bemerkung der Stimme vom Band ist obsolet, die paar allein sitzenden Impf-Begleiter auf den übrig gebliebenen Stühlen von „Cindy’s Diner“ tragen allesamt medizinische Masken. Immerhin ist die Pandemie seit einem Jahr auch in Brandenburg angekommen.

Lesen Sie auch:

Chaos am Potsdamer Impfzentrum: Schlangestehen für die Spritze

Hier gibt es Gratis-Schnelltests in Potsdam

Tests und Termine: So will Potsdam dem Dauer-Lockdown entkommen

Tamás Blénessy, 39, aus Potsdam, hat auf diese Impfung gewartet. Er gehört zur Prioritätsgruppe zwei, kann sich die Schutzimpfung also früher abholen als die meisten anderen. Er hat mehrere Vorerkrankungen, binnen der vergangenen zehn Jahre hat er zusammengerechnet mehr als eines im Krankenhaus verbracht.

Zugegeben, die Mumps-Impfung ist schon länger her. Quelle: Saskia Kirf

Seine Potsdamer Hausärztin hat nicht gezögert, als es darum ging, die Diagnosen für die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB), die die Impfzentren leitet, zusammenzufassen – denn nicht jede Erkrankung bemächtigt zum Impfen, nicht jeder Kranke ist den Richtlinien zufolge krank genug, um schon geschützt zu werden. Tamás Blénessy ist es.

Papierkram und lange Anreise

„Ich lasse mich impfen, weil ich einfach einer relativ hohen Gefahr eines schweren oder tödlichen Verlaufs von Covid-19 ins Auge blicken muss“, sagt er, „ich halte mich an alle Regeln, trage immer eine Maske, aber ich kann nie ganz sicher sein, mich nicht anzustecken.“ Deshalb betreibt er einigen Aufwand, um an die Impfung zu kommen, die ihm zusteht: Papiere müssen zur Ärztin gefaxt werden, eine Untersuchung steht an, die Bescheinigungen müssen dann zur Kassenärztlichen Vereinigung und ein Termin für die Impfungen ist da noch nicht gemacht.

ls das Land Brandenburg am 22. Februar die Impferlaubnis für die zweite Gruppe gibt und auch, als Tamás Blénessy seine Papiere für die ersehnte Spritze beisammen hat, können zumindest im Potsdamer Impfzentrum gar keine Termine gebucht werden. Immerhin: Er muss sich nicht mehr mit der zum Start der Impfkampagne rettungslos überlasteten Hotline der KVBB auseinandersetzen, um den Termin zu machen, für Fälle wie Tamás Blénessy gibt es eine Sonderrufnummer. Doch auch diese kann nicht helfen, also weicht Blénessy ins rund 40 Kilometer entfernte Schönefelder Impfzentrum des Landkreises Dahme-Spreewald aus. Er hat damit eine kürzere Anreise als viele, die aus Dahme-Spreewald kommen – aus der Kreisstadt Lübben etwa fährt man mehr als 70 Kilometer ins Impfzentrum. „Ich wäre auch nach Berlin oder sonst wohin gefahren“, sagt Tamás Blénessy, „Hauptsache, ich habe endlich einen Schutz.“

Astrazeneca-Termine in Potsdam sind ausgebucht

Mittlerweile gibt es auch in Potsdam wieder Impftermine. In derzeit zwölf Impfstraßen sollen zwischen dem 1. und dem 27. März 12.000 Dosen von Biontech und 15.840 von Astrazeneca gespritzt werden. „Es können nur so viele Termine vergeben werden, wie gesichert Impfstoff vorhanden ist“, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry, „in dieser Woche sind die 576 Astrazeneca-Termine pro Tag in Potsdam komplett ausgebucht.“ Am Dienstag seien weitere 17.000 Termine für alle Brandenburger Impfzentren freigeschaltet worden, zudem werden die Kapazitäten weiter ausgebaut.

Abflüge wird es am Terminal 5 nicht mehr geben, das Terminal wurde verfrüht außer Betrieb genommen. Quelle: Saskia Kirf

In Schönefeld jedenfalls waren Kapazitäten vorhanden; und vor Ort läuft alles reibungslos. Registrierung, Aufklärung, Impfung, eine halbe Stunde warten – das war es auch schon. Die gefürchteten schweren Impfreaktionen kann Tamás Blénessy auch am Tag danach nicht beobachten, er habe Kopfschmerzen, bemerke auch die Einstichstelle und habe in der Nacht nicht gut geschlafen, von Fieber oder Schüttelfrost aber keine Spur. Der Folgetermin ist bereits vereinbart. „Ich hoffe allerdings, dass der dann bei meiner Hausärztin in Potsdam stattfinden kann.“

Von Saskia Kirf