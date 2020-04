Der für die Sicherheit in einem Geflüchteten-Wohneim in Potsdam beauftrage Wachschutz musste sich schweren Rechtsextremismus Vorwürfen stellen. Der Träger des Heims zieht nach eigenen Prüfungen nun Bilanz.

Wachkräfte vor der Gemeinschaftsunterkunft in in der Zeppelinstraße 55 in Potsdam. Quelle: Julian Stähle