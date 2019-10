Potsdam/Kiel

Das Abenteuer hat begonnen: Die beiden Potsdamer Schüler Jeremias Gestrich und Jasper von Lewinski sind mit dem dreimastigen Schulschiff „ Thor Heyerdahl“ in See gestochen. In Kiel starteten die 15-Jährigen mit 32 anderen Schülern und 16 Lehrernzu ihrem 12.000-Seemeilen-Törn über den Atlantik, neun Länder...