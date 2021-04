Potsdam

Am Montagabend ist ein Jugendlicher von zwei bisher unbekannten Personen attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige am Montagabend gegen 19 Uhr am Hauptbahnhof in den hinteren Teil einer Straßenbahn in Richtung Innenstadt gestiegen. Zeitgleich mit ihm seien zwei weitere, in etwa gleichaltrige Personen (ohne Mundschutz) in die nahezu leere Tram der Linie 96 gestiegen.

Kurz nach der Abfahrt sollen die beiden Unbekannten den Jugendlichen bedrängt und Geld von ihm gefordert haben. Während der nur wenigen Meter Fahrt bis zur nächsten Haltestelle schubsten die beiden den 16-Jährigen durch das Abteil.

Als die Straßenbahn schließlich an der Haltestelle Lange Brücke hielt, sollen sie den Jugendlichen aus der Bahn gedrängt, wieder bedroht und Geld gefordert haben. Dies bekamen sie jedoch immer noch nicht. Daraufhin rissen die Unbekannten den 16-Jährigen zu Boden, schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und traten ihm in den Rücken.

Erst als Passanten aus dem Hauptbahnhof kamen, ließen sie von ihrem Opfer ab und liefen über die Babelsberger Straße in Richtung Humboldtring ohne Beute davon. Der 16-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Die beiden aggressiven Täter hat der Jugendliche den Polizisten folgendermaßen beschrieben:

1. Person:

männlich

etwa 188 Zentimeter groß

zwischen 15 und 17 Jahre alt

schwarze Haare

trug eine dunkelblaue/schwarze Wind- bzw. Daunenjacke dazu eine dunkle Hose,

Er hatte eine schwarze „Louis Vuitton“-Umhängetasche bei sich

2. Person

männlich

zirka 175 cm groß

ebenfalls zwischen 15 und 17 Jahre alt

er trug eine weiße Jacke mit roten bzw. lachsfarbenen Streifen im Schulterbereich, eine helle Jeans, ein weißes Basecap und weiße Schuhe der Marke Yeezys

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Personen geben können. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0. Alternativ können Sie das unten aufgeführte Hinweisformular nutzen.

