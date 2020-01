Auch die SPD diskutiert nun den Erhalt des DDR-Baus

Innenstadt

In der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation wächst eine Lobby für den Erhalt des als Kunsthaus genutzten Rechenzentrums. Selbst in der SPD wird ein Kompletterhalt nicht mehr ausgeschlossen.

Fraktionschef Daniel Keller bestätigte am Freitag Überlegungen zu einem Architekturwettbewerb mit Blick auf das Rechenzentrum und die Fläche des einstigen Garnisonkirchenschiffs.

Mit dieser Idee greife die Fraktion Impulse der Anhörung zur Garnisonkirche auf, mit der Befürworter und Gegner des Wiederaufbaus in einer Sondersitzung des Hauptausschusses die Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen hatten. Der Turm werde von der SPD nicht in Frage gestellt, so Keller.

Die Debatte zum Rechenzentrum hingegen solle ergebnisoffen geführt werden. Als Optionen nannte er „Erhalt, Abriss oder Teilerhalt“ des Rechenzentrums.

Die endgültige Position der SPD solle in einer Mitgliederversammlung geklärt werden, sagte der Fraktionsvorsitzende: „Ende Februar werden die Mitglieder des SPD-Unterbezirks eingeladen, um über das Thema Rechenzentrum und Garnisonkirche zu diskutieren.“

Ein Antrag sei zur nächsten Stadtverordnetensitzung Anfang März denkbar. Am 12. Februar diskutiert der Hauptausschuss einen Antrag der CDU auf originalgetreue Rekonstruktion des Kirchenschiffs.

Der CDU-Antrag ist eine Reaktion auf den Vorschlag von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), der ersatzweise die Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte angeregt hatte. Schuberts Vorschlag wurde von allen Teilnehmern der Anhörung vor einer Woche abgelehnt.

Der Abriss des 2015 als Kunsthaus freigegebenen alten Rechenzentrum Ende 2023 schien bereits gesetzt. Dann soll der erste Teil des neuen Kreativquartiers an der Plantage eröffnet werden.

Gegen den Abriss mobilisieren die Linken und die Anderen, Initiativen wie „ Potsdamer Mitte neu denken“ und der Verein „Freundliche Übernahme Rechenzentrum“ (FÜR), der eine Mehrheit der Nutzer des Rechenzentrums präsentiert.

Der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam erneuerte in dieser Woche die Forderung nach Änderung des Bebauungsplans Nr. 1, in dem der Abriss des Rechenzentrums und der Bau der Kirche mit Turm und Schiff festgeschrieben ist.

Nach der Anhörung forderte auch die Grüne Jugend den Erhalt. In der SPD ist schon länger ein Umdenken zu beobachten. Schubert thematisierte den Erhalt bereits 2018 im Oberbürgermeisterwahlkampf.

Im November präsentierte das Rathaus eine Kostenschätzung zum Erhalt. Im Januar gab die Verwaltung bekannt, dass anders als bisher mitgeteilt, beim Erhalt keine Rückforderung von Städtebaufördermitteln drohe. FÜR erklärte zur Anhörung, eine Kofinanzierung der Sanierung durch Stiftungen sei möglich.

Kritik erntete die Verwaltung im jüngsten Kulturausschuss, nachdem die Frage nach einer „informellen Markterkundung“ zum Rechenzentrum verneint wurde. Fragestellerin Sarah Zalfen ( SPD): „Wer weiß, was es für das Rechenzentrum für Ideen gibt, die wir nicht hatten.“

