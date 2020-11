Potsdam

„Essen auf Rädern“ kann man die Privatinitiative übersetzen, die der Berliner Christian Küster am Sonntag mit einigen Potsdamer Freunden in der Landeshauptstadt gestartet hat. „Meals on Wheels“ will aber nicht Senioren mit einer warmen Mahlzeit erfreuen, sondern Obdachlose mit einem kleinen Imbiss überraschen. In Berlin läuft die Aktion seit Mitte August recht erfolgreich. Dort hat Küster mit etwa 30 Helfern auch schon Decken und Kleidung an jene bekannten Orte gebracht, an denen sich Wohnungslose aufhalten.

Mahlzeiten kommen von den Helfern selbst

Die Tüten mit dem Logo der Initiative enthalten in der Regel ein Brötchen, etwas Obst, eine kleine Süßigkeit sowie eine Alltagsmaske. Für Frauen packen die Helfer oft noch ein paar Hygieneartikel dazu. Der Imbiss wird derzeit aufgrund der Corona-Krise von den Mitgliedern der Initiative zuhause selbst zusammengestellt und zubereitet. Am Treffpunkt sprechen die Teams noch einmal kurz ihre Routen ab, bevor sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg durch die Stadt machen.

Anzeige

Zum Auftakt in Potsdam 22 Päckchen verteilt

Zum Auftakt am Sonntag in Potsdam hatten sich zwei Teams mit Kristin Regenberg und Marcello Wegener als Tourenleiter gebildet, die rund um den Bassinplatz, in Bornstedt und Bornim, am Luisenplatz sowie in Potsdam-West beziehungsweise in Babelsberg, am Schlaatz und in der Potsdamer Waldstadt nach Hilfsbedürftigen schauen wollten. Nach etwa drei Stunden waren 22 der insgesamt 33 Imbisstüten verteilt. Die restlichen elf Päckchen sollen am heutigen Montag an Obdachlose übergeben werden. Diese hätten sich natürlich über die kleinen Geschenke gefreut, sagt Teamleiterin Kristin Regenberg nach der Aktion: „Einige wollten wissen, wann wir wiederkommen.“

Marcello Wegener (l.) und Christian Küster auf dem Weg zu einem Obdachlosen am Potsdamer Bassinplatz. Quelle: Varvara Smirnova

„In Berlin jogge ich viel und fahre gern mit dem Rad. Da sieht man die Leute sitzen. Sie tun mir einfach leid. Ich will aber nicht nur irgendwas spenden, ich will was Konkretes machen“, berichtet Küster über seine Idee. Über die sozialen Netzwerke hat der freiberufliche Tischler viele Unterstützer gefunden. Auch in der Potsdamer Facebook-Gruppe gab es sofort viel Zustimmung, bestätigt Marcello Wegener. In Leipzig und Hannover bauen sich ebenfalls gerade Teams auf.

Vor der nächsten Aktion am 12. Dezember will sich die Potsdamer Gruppe mit der sozialen Creso gGmbH, Sozialarbeitern und Streetworkern abstimmen.

Von Heinz Helwig