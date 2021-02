Auf Jagd nach Galaxien im Babelsberger Garten

Babelsberg

Vom Park Babelsberg hatte man im letzten Sommer einen wunderbaren Blick auf den Kometen Neowise. Er war im Frühjahr entdeckt worden und avancierte bald zum Liebling der Sterngucker im ganzen Land. Für ein Foto von dem Schweifstern über der Glienicker Brücke schlich sich Matthias Steinmetz nachts in den Park, der ab Einbruch der Dunkelheit für Besucher gesperrt ist. Er hatte gerade seine Ausrüstung aufgebaut, als der Parkwächter ihn entdeckte und rauswarf. „Der Mann ließ sich nicht erweichen“, bedauert der Direktor des Leibniz-Institutes für Astrophysik Potsdam (AIP).

Es gibt Profi-Astronomen, die nicht einmal das markante Sternbild Orion am Himmel zeigen können. An den großen Teleskopen, die heute in der Wissenschaft benutzt werden, beobachten Astrophysiker nicht, sondern es wird für sie beobachtet. Die Instrumente stehen fernab von störender menschlicher Siedlung, zum Beispiel auf dem über 2600 Meter hohen Berg Cerro Paranal in Chile, oder sie befinden sich gar nicht auf dem Planeten, sondern irgendwo im Weltraum. Der Forscher bekommt die Daten der Beobachtung, die er beantragt hat, direkt auf den Computer an seinem Arbeitsplatz.

Es begann mit Apollo und der „Enterprise“

Mit romantischen Sternennächten hat der Beruf nicht unbedingt viel zu tun. Und doch fangen viele Karrieren in der Astrophysik mit dem Blick in den Nachthimmel an. Steinmetz, Jahrgang 1966, erinnert sich, als kleiner Junge im Fernsehen die Aufnahmen des Apollo-Programms gesehen zu haben. Ein Mann auf dem Mond, sogar ein Auto auf dem Mond, das faszinierte ihn. Dann kam „Raumschiff Enterprise“, und als Teenager schenkte ihm sein Onkel ein kleines Teleskop, das auf dem Dachboden vor sich hin staubte. Steinmetz verbrachte die Nächte draußen und wurde Galaxienjäger. Als er zum Studium aus seiner Heimatstadt Saarbrücken nach München zog, war das Teleskop nicht mehr dabei. Das Hobby schlief ein, während Steinmetz zum Astrophysiker wurde. Computersimulationen beschäftigten ihn nun, und er schrieb eine ausgezeichnete Doktorarbeit über die Entstehung von Galaxien. Über Kalifornien und Arizona führte ihn die Karriere 2002 nach Potsdam zum AIP, wo er nicht nur Direktor ist, sondern auch den Bereich Extragalaktische Astrophysik leitet. 25 Jahre lang hat er das Universum erforscht, aber kein Teleskop mehr aufgebaut. Dann kam Neowise und lockte ihn wieder in die Nacht hinaus.

Beute für Galaxien-Jäger: Andromedagalaxie Quelle: AIP

„Letztes Wochenende war ich immer bis fünf Uhr morgens draußen“, erzählt Steinmetz, während er versucht, durch die Baumkronen einen klaren Blick auf den Mond zu bekommen. Hinter seinem Haus in Babelsberg Nord steht ein kleiner Refraktor – ein Teleskop im Fernrohrdesign – auf einem Dreibeinstativ, daneben ein Campingstuhl, auf dem ein Tabletcomputer liegt. In dieser Nacht hat er es auf die Whirlpool-Galaxie abgesehen, doch Sahara-Staub trübt den Himmel über Potsdam.

„Es ist faszinierend, wie tief man in den Weltraum sehen kann“, sagt Steinmetz, selbst aus dem Garten in der Stadt. Die Straßenlaternen in der Nähe stören natürlich. Darum fährt er regelmäßig raus, etwa in den Sternenpark Westhavelland. Dort ist in klaren Nächten das Band der Milchstraße gut am Himmel zu sehen. Und weil Beobachtungsnächte lang und kalt sind, hat er sich nicht nur Teleskope und Kamera neu zugelegt, sondern auch ein Wohnmobil. Seine Fotos lädt er auf der Internetseite Astrobin hoch, auf der sich jeder anmelden kann.

Selbst vom Wohnmobil abgesehen, ist die Ausrüstung schon keine kleine Investition mehr, und die Wunschliste von Astronomen neigt dazu, immer länger zu werden. Doch auch mit kleinem Geldbeutel kann man in das Hobby einsteigen und gute Fotos aufnehmen. Eine Spiegelreflex- oder Systemkamera, ein Stativ und ein Star Tracker, der die Erddrehung ausgleicht und so das eingefangene Motiv im Fokus behält, sind ein Start für ambitionierte Nachtaufnahmen. „Selbst manche Handykameras machen gute Bilder“, sagt Steinmetz.

Man braucht keine gigantische Ausrüstung

Wer nur gucken und nicht fotografieren will, kann mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop zum Beispiel die großen Jupitermonde oder den Orionnebel am Himmel entdecken. Auch ganz ohne Ausrüstung ist es in der Astronomie möglich, sogar an wissenschaftlichen Projekten teilzunehmen. Auf dem Citizen-Science-Portal zooniverse.org kann jeder helfen, die Marsoberfläche zu erforschen, Schwarze Löcher zu lokalisieren oder die Spiralarme von Galaxien zu vermessen.

Wo stehen wir im Universum? Das haben sich Menschen immer gefragt. Die Astronomie hat uns aus dem Zentrum der Welt und damit den Kopf ein bisschen gerade gerückt. Das berühmte Foto vom blauen Planeten, das die Apollo-Besatzung 1972 aufnahm, hat die Umweltbewegung ins Rollen gebracht, und für viele erfolgreiche Forscher war sie die „Einstiegsdroge in die Naturwissenschaft“, wie Günther Hasinger, der wissenschaftliche Direktor der Europäischen Weltraumorganisation, es einmal sagte.

Von Ina Schmiedeberg