Am Stern

Einen Motorrollerfahrer ohne Helm aber mit Drogen im Gepäck stoppte die Polizei am Mittwochabend Am Stern. Als der 22- jährige Potsdamer seine Tasche öffnete und ein Beamter den typischen Cannabisgeruch wahrnahm, schubste der Potsdamer den Polizisten weg, flüchtete zu Fuß, konnte aber nach wenigen Minuten gestellt werden. Seine vorher gefüllte Tasche war nun fast leer. Auf seiner kurzen Fluchtroute fand die Polizei Tütchen mit Cannabis. Sie waren in einem Laubhaufen versteckt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten spezielle Waagen und Verpackungsmaterial sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde zur Blutprobe gebracht. Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogen und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen

Von MAZonline