Auf dem Klo lernen: Moritz Kirchner aus Potsdam hat eine humorvolle Einführung in die Psychologie geschrieben

Potsdam

Wer möchte, dass jemand anderes einen sympathisch findet, sollte die entsprechende Person googeln und bewusst Gemeinsamkeiten ansprechen. Das klingt etwas merkwürdig, ist aber der Rat eines echten Psychologen. Ganz wichtig: „Dabei bitte nicht creepy werden.“ So schreibt es der Potsdamer Moritz Kirchner in seinem Buch „Klo-Psychologie. In 100 Sitzungen zum Seelenklempner“, das diesen Monat bei Ullstein erschienen ist.

In den einhundert Sitzungen beleuchtet der Diplom-Psychologe und promovierte Politikwissenschaftler verschiedene Aspekte der Psychologie: Angefangen bei einer allgemeinen Definition, über berühmte Mitbegründer der Wissenschaft bis hin zu Persönlichkeiten und Persönlichkeitsstörungen. Eingeteilt ist das Buch dabei in sieben Kapitel, die sich an den unterschiedlichen Ausrichtungen der Psychologie orientieren, beispielsweise an der Tiefen- oder der Organisationspsychologie.

„Man spricht dabei auch vom sogenannten Halo-Effekt“

Die Sitzung zu Sympathie und Antipathie ordnet sich unter Kommunikationspsychologie ein und bestätigt, dass man Menschen emotional tatsächlich sehr schnell einordnet. Sympathisch, unsympathisch oder egal – das entscheide sich nach nur wenigen Sekunden. „Gemeinsamkeiten stiften Sympathie“, sagt Kirchner, der in Templin aufgewachsen ist, „denn jeder Mensch ist daran interessiert, seinen eigenen Selbstwert zu steigern und möchte seine Persönlichkeit akzeptiert wissen.“ Eine geteilte Identität, sei es der gleiche Musikgeschmack oder ähnliche politische Ansichten, helfen dabei.

„Man spricht dabei auch vom sogenannten Halo-Effekt, bei dem ein Faktor alle anderen überstrahlt“, sagt der 36-Jährige, der an der Universität Potsdam studiert hat. Der erste Eindruck könne aber auch wieder revidiert werden. „Es kommt immer darauf an, unter welchen Umständen ich die andere Person kennenlerne“, sagt Kirchner: „Ist er oder sie die einzige Person in einer Gruppe, mit dem oder der ich Gemeinsamkeiten habe, erscheint sie in dieser Situation natürlich sympathisch.“ In einem anderen Zusammenhang könne das ganz anders aussehen.

Kirchner war 2018 Vizemeister im Science-Slam

Kirchner erzählt all das in einem locker-leichten Ton – und schreibt auch so in seinem Buch. Die ganz ernste Wissenschaft ist nicht seine Welt, er bereitet Themen lieber mit Humor auf. „Ich bin auf dem Land groß geworden, mit Saufen und Kühe schubsen, der rustikale, prolligere Humor liegt mir“, sagt er und lacht. Ebenso liegt es ihm wissenschaftliche Fakten leicht zugänglich aufzubereiten: Lange Zeit hat er bei Science-Slams mitgemacht, davor nahm er fast zehn Jahre lang immer wieder an Debattierwettbewerben teil und wurde 2015 Deutscher Vizemeister im Debattieren. Im Jahr 2018 war er außerdem Vizemeister im Science-Slam.

Aufgrund des Slammens ist schließlich auch „Klo-Psychologie“ entstanden: „Der Verlag hat Videos auf Youtube gesehen und ist dann auf mich zugekommen“, erzählt Kirchner. Bei Ullstein war bereits „Klo-Philosophie“ erschienen, die Reihe sollte mit Kirchners Buch fortgesetzt werden.

„Es geht darum, sich selbst und andere besser zu verstehen“

„Die Wissenschaft war mir an sich immer zu praxisfern, hier konnte ich quasi meine Lesart zum Ausdruck bringen“, sagt er. Trotz allem Humor hält er sich natürlich an die Fakten: „Das Buch ist schon eine Einführung in die Psychologie.“ Seiner Verantwortung gegenüber seinen Leserinnen und Lesern ist er sich voll bewusst. Über psychische Störungen mache er deswegen keine Witze. „Es existiert sowieso schon viel zu viel Stigmatisierung rund um das Thema“, sagt Kirchner.

Auch dagegen versuche er mit dem Buch anzugehen und Psychologie für Menschen zugänglicher zu machen. „Es geht darum, sich selbst und andere besser zu verstehen.“ Das sei auch seine Motivation gewesen, Psychologie zu studieren.

Hauptberuflich arbeitet Kirchner als Verhaltens- und Kommunikationstrainer sowie Berater und Coach. Trotz des Lockdowns komme er finanziell gut zurecht, nur ein bisschen langweilig sei es gerade. „Ich fühle mich wie ein Sportwagen in der Garage“, sagt er, „Ich würde gern wieder richtig loslegen.“

Kontakte aufrecht erhalten hilft gegen den Corona-Blues

Umso wichtiger sei es, Kontakte aufrecht zu halten. Jeden Montag „treffe“ er sich digital mit seinen alten Freunden aus der Uckermark, was sehr erfüllend sei. „Wir reden ganz ehrlich darüber, wie es uns gerade geht, das stärkt unsere Verbundenheit sehr“, erzählt er.

Gegen den Corona-Blues helfe es außerdem, Tagesstrukturen aufrecht zu erhalten, sich an der frischen Luft zu bewegen und eine To-Love-Liste zu erstellen. „Der Mensch kann mit Ungewissheit schlecht umgehen, aus psychologischer Sicht ist das ständige Warten nicht gut“, sagt Kirchner.„Wenn man sich täglich zwei bis drei wirklich schöne Dinge vornimmt, kann das die Stimmung signifikant heben.“

Von Sarah Kugler