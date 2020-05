Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz will im kommenden Jahr zur Bundestagswahl in Brandenburg antreten. Er bestätigte am Freitag, dass er Interesse an einer Kandidatur im Wahlkreis 61 (Potsdam) hat. Ob er auch als Kanzlerkandidat antritt, ließ der 61-Jährige aber noch offen.