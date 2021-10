Potsdam

Am späten Donnerstagabend wurden zwei 16-Jährige dabei beobachtet, wie sie in einem Tiefgaragenkomplex am Humboldtring in Potsdam ihre Graffiti-Künste ausprobierten. Ein Zeuge rief gegen 22.30 Uhr die Polizei. Wenig später waren Beamte vor Ort. Die beiden Tatverdächtigen bemerkten die Polizisten und nahmen Reißaus. Weit kamen sie jedoch nicht, denn die Beamten hatten mit einem Fluchtversuch gerechnet.

Als die beiden Sprayer aus dem Gebäude kamen, warteten dort bereits weitere Polizisten und nahmen die Jugendlichen in Empfang.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und brachten die Heranwachsenden anschließend zu ihren Eltern.

Von MAZonline