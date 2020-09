Auf viel Raum mit viel Zeit: Einheitsexpo in Potsdam eröffnet 

Potsdam

30 Jahre, 30 Tage und 30 Stationen. So lässt sich die diesjährige Einheitsfeier wohl am besten zusammenfassen. 30 Jahre Einheit werden in 30 Tagen in Potsdam mit 30 Stationen zelebriert. Am Sonnabend eröffneten Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Potsdams stellvertretender Oberbürgermeister Burkhard Exner (beide SPD) die Einheitsexpo gemeinsam auf dem Luisenplatz. Letzterer war für Mike Schubert ( SPD) eingesprungen, der gesundheitsbedingt seine Teilnahme an der Eröffnung absagen musste.

Keine Menschenmasse zur Eröffnung der Einheitsexpo in Potsdam

Woidke und Exner begrüßten die Potsdamer und ihre Besucher und enthüllten die drei überdimensionalen in den Farben der Deutschlandfahne gestalteten Buchstaben „Wir“. Sie stehen für das Motto der Einheitsexpo: „Wir miteinander“. An den 30 Stationen stellen sich alle Bundesländer, die fünf Verfassungsorgane, die Bundeswehr, die Bundesbank, die Landeshauptstadt Potsdam, die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ sowie einige weitere zentrale Einrichtungen des Bundes und Landes Brandenburgs vor.

Es sind nicht viele Menschen zur Eröffnung der Einheitsexpo gekommen. In dem Pulk vor der Rednerfläche tragen viele eine Maske, halten Abstand. Sobald die beiden Politiker ihre Reden beendet und ihren Rundgang an den „Cubes“ der Bundesländer entlang gestartet haben, zerstreut sich die Menge sehr schnell. Eine, die eher zufällig zur gleichen Zeit auf dem Luisenplatz ist, ist Angela Hübner (32). Mit ihren beiden kleinen Kindern (vier und sieben) war sie gerade einkaufen. „Das hat sich jetzt so ergeben, dass wir es jetzt quasi auf dem Heimweg mitnehmen“, sagt die Potsdamerin. Sie wusste von der Expo, allerdings nicht von der Eröffnung. „Wir schauen uns ein Stück an, aber für das Ganze werden wir nochmal wiederkommen.“ Und was ist ihr erster Eindruck? „Es sieht mal nach was anderem aus mit diesen ganzen Schaukästen, als man es sonst von einer Ausstellung oder Festivität kennt.“

Augsburger Besucher: „Meisterleistung“ der Organisatoren

Dass die Einheitsfeier über einen ganzen Monat und eine große Fläche verteilt ist, findet sie gut. „Es entzerrt sich, man kommt durch die ganze Stadt, hat auch Zeit, sich das ganze in Ruhe anzugucken. Es ist nicht alles auf einen Pulk, geht ja im Moment sowieso nicht.“ Ihre Kinder seien vielleicht noch etwas klein für das Thema Wiedervereinigung, sagt sie. „Aber zumindest der großen, der 7-Jährigen, lässt sich mit der Expo ein bisschen bildlicher erklären, dass es 16 Bundesländer gibt und grob die Verfassungsorgane.“

Auch Peter Kleine war an diesem Sonnabendmittag eher durch einen Zufall bei der Eröffnung der Einheitsexpo dabei. „Ich bin mit meiner Frau zum Urlaub in Potsdam“, sagt der 59-jährige Augsburger, „und wir haben erst von der Expo erfahren, als wir schon hier waren. Aber jetzt nutzen wir natürlich die Gelegenheit und gehen den ganzen Weg hier jetzt mal durch.“ Er ist begeistert, wie schnell die Brandenburger ihre Einheitsfeier komplett neu auf die Beine gestellt haben. „Ich habe mich gerade mit einer Dame an einem Stand unterhalten und die erzählte, dass innerhalb von 80 Tagen das Konzept geändert werden musste“, sagt er, „und dahingehend ist das eine Meisterleistung.“

Auch Peter Kleine empfindet es als sehr angenehm, dass die Feier nicht konzentriert an wenigen Tagen und wenigen Orten stattfindet. Und das gar nicht mal auf Corona bezogen. Auch sonst bevorzugt er Veranstaltungen, bei denen die Menschen Platz und Zeit haben. „Du kannst dir dann selektiv aussuchen, was du wann und wo sehen willst und nicht wie früher irgendwo reingequetscht in riesen Menschenmassen.“

Dass er und seine Frau Bescheid wissen, wo sie was finden, dafür sorgen die beiden Schwestern Constanze Voigt (33) und Friederike (19) Wenzel aus Mahlow. Sie stehen in der Nähe des Brandenburger Tores auf dem Luisenplatz und haben Peter Kleine gerade einen Lageplan gegeben. Die beiden haben sich freiwillig gemeldet und sind Ansprechpartner für die Besucher bei Fragen fast aller Art. „Unsere Mutter gehört zum Organisationsteam der Einheitsexpo und wir wollen sie unterstützen“, sagt Constanze.

Neben der Hilfe für ihre Mutter spielt für die beiden aber auch die Geschichte um die Deutsche Einheit eine Rolle. In ihrer Familie spiegelt sie sich wider. Während Constanze noch in der DDR geboren ist, kam ihre Schwester Friederike schon in der Bundesrepublik zur Welt. „Ich kenne die Wiedervereinigung nur aus Erzählungen“, sagt Constanze, „und dass man immer wieder mit dem Ost-West-Begriff konfrontiert wurde.“ Ihre Schwester ergänzt: „Obwohl diese Zeit schon so lange vorbei ist, schwingt sie und dieser Ost-West-Vergleich im Alltag immer irgendwie mit.“

