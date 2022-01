Aufklärung falscher Elternbeiträge in Potsdam: Kita-Gutachter nehmen Arbeit auf

Potsdam

Die Gutachter, die das Gebührenchaos in den Potsdamer Kitas aufklären sollen, haben ihre Arbeit aufgenommen. Am Donnerstag hat das Berliner Beratungsunternehmen den Fahrplan für die Aufarbeitung im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Bis September, sagte IPM-Projektleiter Benjamin Wagner, soll ein endgültiges Gutachten vorliegen.

Beschluss zur Aufklärung schon vor mehr als zwei Jahren

Im Kern geht es um die Frage, warum Potsdamer Eltern über Jahre zu viel für die Betreuung ihrer Kinder in Potsdamer Kitas bezahlt haben. Die geltenden Beitragsordnungen waren fehlerhaft, sie hatten unrechtmäßig Kosten auf die Eltern umgelegt, die den Trägern bereits erstattet worden waren. Für den Zeitraum 2015 bis 2018 musste die Landeshauptstadt deshalb millionenschwere Rückzahlungen leisten. Der Kita-Elternbeirat hatte die Praxis öffentlich gemacht und eine Wiedergutmachung gefordert. Im September 2019 dann hatte die Stadtverordnetenversammlung die umfassende Aufarbeitung der Vorgänge beschlossen.

Über Monate hatten die Verwaltung und die zuständigen Fachausschüsse des Rathauses eine Liste an Fragestellungen erarbeitet, die dann noch durch individuelle Fragestellungen ergänzt wurden. Die Fragen sind deutlich: Warum hat die Stadt damals so entschieden, welche Grundlagen mag es dafür gegeben haben, welche Rahmenbedingen mussten weshalb geändert werden und: Ist der Grundgedanke des Handelns nachvollziehbar? Der Gutachter soll demnach auch klären, ob möglicherweise vorsätzlich gehandelt wurde oder ob die Komplexität des Sachverhalts der Grund für das Versagen in der Verwaltung war.

Scharfe Kritik von Eltern und Trägern

Wie Projektleiter Benjamin Wagner im Ausschuss erklärte, hat die Aufarbeitung in der vergangenen Woche mit einer umfassenden Dokumentenrecherche begonnen. „Daraus leitet sich dann ab, welche konkreten Mitarbeitenden der Stadt wir zu Interviews einladen“, so Wagner. Im Sommer soll das Gutachten vom insgesamt vierköpfigen IPM-Team erstellt und dann im September vorgestellt werden. Dabei sollen die Gutachter auch klären, ob einzelne Stadt-Mitarbeiter arbeitsrechtliche Schritte befürchten müssen. „Im ersten Schwerpunkt stellen wir die Prozesse dar, die vom reinen rechnen bis zur konkreten Beschlussvorlage führten und formulieren Empfehlungen für das Erstellen einer Beitragsordnung“, erläuterte er, „im zweiten Schwerpunkt widmen wir uns den formulierten Einzelfragen.“

Sie Suche nach den Gutachtern hatte lange gedauert – und sie stellt nicht jeden zufrieden. So übte Robert Witzsche im Namen des Kita-Elternbeirats heftige Kritik sowohl am Vergabeverfahren der Stadt und der mangelnden Beteiligung der Fachausschüsse als auch am ausgewählten Gutachter. „Wir als Eltern sind ziemlich entsetzt gewesen, als wir gehört haben, an wen dieser Auftrag vergeben wurde“, so Witzsche. Unternehmen wie die Berliner Beratungsfirma machten „Kommunen reicher und Eltern ärmer“, außerdem zweifelten die Elternvertreter an der juristischen Expertise der Berater. „Aus unserer Sicht ist die vergabe mehr als schief gelaufen, es kommt nur in Frage, diese zu widerrufen und zu wiederholen“, sagte Robert Witzsche.

Auch Sabine Frenkler als Trägervertreterin übte Kritik an der Arbeit von IPM. Sie habe bei einer kurzen Recherche auf der Homepage der Firma mehrere Fehler in der Rechtsauffassung entdeckt. „Außerdem finde ich sehr fraglich, dass Sie im Land mehrfach zum Ergebnis kamen, dass Maximal-Elternbeiträge von knapp 700 Euro kommen“, sagte Frenkler, die Leiterin der Jugendhilfe bei Potsdams größtem freien Träger, der Arbeiterwohlfahrt.

Zumindest die Frage, warum die Fachausschüsse nicht wie im Beschluss der Stadtverordneten vorgesehen an der Vergabe beteiligt wurde, will die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) nun klären. Die Stadt lässt sich das Gutachten rund 220.000 Euro kosten.

Von Saskia Kirf