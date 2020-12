Grube / Fahrland

Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Die am Donnerstag verkündete „Aufstallpflicht“ für Freilandgeflügel verpflichtet die Halter, ihre Bestände in Ställe oder geschlossene Volieren zu sperren. Doch dafür ist bei den Gänsehaltern gar kein Platz, und artgerecht geht anders. Also setzt am Wochenende das große Schlachten ein, nicht maschinell wie bei den Großproduzenten, sondern per Hand, Tier um Tier und trotzdem ohne Pause.

Wilfried Schmidt (62) in Grube hält seine Freiland-Gänse genau in dem Gebiet, für das die Stallpflicht gilt. Er wollte erst am 21. Dezember schlachten und hatte dafür fünf Helfer verpflichtet; jetzt muss alles schon an diesem Wochenende geschafft werden. „Dann müssen die Kunden ihre Weihnachtsgans halt einfrieren“, sagte Schmidt am Freitag der MAZ. Doch nicht jeder hat dafür Platz im Gefrierschrank.

Die Gänsewiese von Wilfried Schmidt in Grube. Quelle: Rainer Schüler

Gans wird küchenfertig verkauft

Nicht nur schlachten muss man die Tiere, sondern auch ausnehmen, rupfen und brühen, denn das will kein Hobbykoch selber machen. Bis Mittwoch kann Freizeitbauer Schmidt die küchenfertigen Tiere noch in der eigenen Kühlbox aufbewahren; dann müssen sie abgeholt sein. Und auch dafür gilt: Ein Kunde nach dem anderen, immer streng mit Abstand. Mit rund 100 Abnehmern muss er telefonisch einen Termin machen. „Nächstes Jahr mache ich das mit den Gänsen nicht mehr“, glaubt er; 22 Jahre hat er es gemacht, das Geschäft von seinem Vater übernommen. Bis vor fünf Jahren führte er noch eine Autowerkstatt; dann zwang ihn ein Unfall aufzugeben. Die Gänse blieben ihm; jetzt bleibt ihm nichts mehr.

Letztes Jahr hatte er kurz vor Weihnachten noch etliche unverkaufte Gänse und Sorge, dass er sie nicht los wird. Dieses Jahr war schon im November alles an den Mann gebracht oder die Frau des Hauses. „Wegen Corona können die Leute nicht mehr essen gehen zu den Feiertagen“, sagt Schmidt. „Also kochen sie selbst und gönnen sich die Weihnachtsgans“, auch wenn sie eigentlich zu viel Fleisch mitbringt.

Die Weihnachtsgänse bei Wilfried Schmidt in Grube werden am Wochenende alle geschlachtet. Quelle: Rainer Schüler

Erst betäubt, dann geschlachtet

Geschlachtet wird nach einer elektrischen Betäubung, durch den Kehlenschnitt; Schmidt graust immer vor diesem Schritt. „Aber es ist viel humaner als in den Großbetrieben.“ Er hat das vor Jahren mal bei einem Lehrgang gesehen: Da wurden die Tiere in langer Reihe an den Füßen aufgehängt; ihre Köpfe sollten durch ein Elektrobad gezogen werden, um sie zu betäuben, ehe der Fleischer das Messer zückt. „Aber die Gänse riechen den Strom irgendwie und ziehen oft den Kopf hoch.“ Der Schnitt trifft sie dann unbetäubt. „Zum Glück“, sagt Schmidt, „sehen sie bei uns das Ende nicht kommen.“

Stall bedeutet früheres Ende

Bauer Ernst Ruden (50), „der mittlere“, muss 95 Gänse schlachten dieses Wochenende; auch er braucht Helfer, die eigentlich erst für den 21. verpflichtet waren. Sein sonst eher pflanzenwirtschaftlicher Hof in Fahrland sorgt mit einem Bolzenschussgerät für die Betäubung; der Rest ist schmerzfrei. Einstallen könnte er seine Tiere nicht; dafür ist der Stall zu klein: „Die hätten keinen Auslauf mehr“, sagt er: „Sie sind von Geburt an gewohnt, im Freien zu leben. Die zu schlechter Letzt noch einzustallen, brächte ein Fünftel von ihnen sicher um.“

Einfrieren sogar günstiger

Sie nun früher als geplant zu schlachten, ist ein organisatorisches Problem. Der Qualität des Fleisches schadet das nicht. „Die nehmen in den letzten Tagen vor Weihnachten eh‘ nicht mehr zu.“ Im Gegenteil: Am schwersten waren sie zum Martinstag und noch 120 muntere Gesellen. Nach diesem 11. November fingen die Ganter wieder an, aus Lust die Gänse zu treiben, und sie nahmen ab. Vier bis sechs Kilo bringt die Schlachtgans auf die Waage, für 16,50 bis 18 Euro das Kilo wird sie verkauft. Sie nun noch einzufrieren für ein paar Tage, statt sie frisch zuzubereiten, ist nach Rudens Einschätzung eher besser: „Das Fleisch wird zarter im Gefrierfach.“

Weihnachtsgänse bei Ernst Ruden in Fahtrland Quelle: Rainer Schüler

Mitleid nutzt oft gar nichts

Aus Mitleid eine Gans vor Topf und Tiegel zu retten, wie es 2010 der damalige Bundeskanzler mit Doretta tat, hat Ruden zufolge nur Sinn, wenn sie in einer Herde bleibt, obwohl ja ihre eigene verspeist wird von den Menschen. „Sie zu retten und allein zu halten, bringt sie in ganz kurzer Zeit um“, sagt Ernst Ruden: Aus Kummer hört sie einfach auf zu fressen: „Zu zweit oder besser zu dritt oder mehr hätte sie wohl eine Überlebenschance.“

Vogelzugrouten markieren Sperrgebiet

Warum für Grube, Marquardt, Uetz-Paaren und Golm die Aufstallpflicht ab Sonntag verhängt wurde, für das benachbarte Fahrland aber nicht, sieht Ruden mit Vogelzugrouten begründet. Offenbar ist der sehr flache und schilfige Göttinsee bei Phöben ein Wildvogeleinstandsgebiet; die übrige Gegend aber nicht so beliebt bei den Wandervögeln, die möglicherweise die Geflügelpest einschleppen, bei vielen auch Vogelgrippe genannt.

Ernst Ruden (der mittlere) an seiner Gänsewiese in Fahrland Quelle: Rainer Schüler

Noch gibt es im Raum Potsdam keinen Fall. „Aber es braucht nur ein infizierter Vogel tot gefunden werden, schon dürfen wir kein Geflügel mehr in Umlauf bringen“, sagt Ruden: „Also schlachten wir schon jetzt.“

Von Rainer Schüler