Innenstadt

Die Stadt Potsdam beteiligt sich erneut an der Aktion „ Stadtradeln“. Am Montagmorgen gab Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) den Startschuss und warb für den Umstieg aufs Fahrrad zusammen mit seiner gesamten Führungsriege – mit Bürgermeister Burkhard Exner und der Sozialbeigeordneten Brigitte Müller (beide SPD), dem Baubeigeordneten Bernd Rubelt und der Bildungsbeigeordneten Noosha Aubel (beide parteilos) sowie mit Dezernatschef Dieter Jetschmanegg. Dieser Auftakt hat schon Tradition in Potsdam.

Oberbürgermeister: „Davon profitieren wir alle.“

„Es lohnt sich, bei jedem Weg zu überlegen, welches Verkehrsmittel angemessen und sinnvoll ist“, sagte Schubert, „für den Umstieg auf das Fahrrad bietet Potsdam gute Bedingungen.“ Er hoffe, dass sich viele Bürger an der Aktion beteiligen: „Denn davon profitiert nicht nur unsere Umwelt und unser Klima, sondern letztlich wir alle.“

Fahrradclub zeichnet Verwaltung aus

Ausgezeichnet wurde die Stadtverwaltung selbst – und zwar als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“. Das Zertifikat in Bronze überreichte Ulf Hildebrand vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) Potsdam. Es war die erste Auszeichnung eines Arbeitgebers in Brandenburg. Dafür waren auf dem Verwaltungsgelände 300 Fahrrad-Parkplätze nach ADFC-Vorgaben zusätzlich geschaffen worden. Somit verfügt die Stadtverwaltung Potsdam nun über 425 Fahrradständer.

Teilnahme als Solo-Radler oder im Team

Mit diesem Rückenwind startet die Stadt in den Stadtradeln-Wettbewerb. Jeder Bürger kann sich einzeln oder im Team anmelden, um auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Hochschule, zum Einkaufen oder in der Freizeit auf den Drahtesel umzusteigen. Beim Wettbewerb geht es darum, die meisten Fahrradkilometer zu sammeln und so weniger Kohlendioxid auszustoßen. Ziel ist es, pro Einwohner einer Stadt die meisten Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Neben den fleißigsten Teams und Radfahrern werden Deutschlands fahrradaktivste Kommune und das fahrradaktivste Stadtparlament gesucht.

2019 wurden rechnerisch 45.000 Kilogramm CO2 gespart

Im vorigen Jahr legten 1500 Radler in 90 Teams 314.069 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und reduzierten den CO2-Ausstoß rechnerisch um 45.000 Kilogramm. Dieses Jahr sind bereits 15 Teams angemeldet. Die Aktion läuft in Potsdam bis zum 22. September.

Anmeldungen sind online möglich unter www.stadtradeln.de/potsdam.

Von Alexander Engels