Babelsberg

Der Lindenpark will einen Teilertrag aus einer Band-Spendenaktion an das Potsdamer Benefizprojekt Kultür weitergeben. Das hat Raiko Käske, Sprecher des Babelsberger Jugend- und Familienzentrums, am Donnerstag zum Auftakt der zweiten Kampagne „Rettet die Clubs“ angekündigt.

Erneut hat der Berliner Instrumentenbauer Alex Molter 30 Gitarrenmodelle angefertigt, die nach der erfolgreichen ersten Kampagne „Rettet die Berliner Clubs“ nun auch Brandenburger Veranstaltungsorten zugute kommen soll.

Rammstein, Seeed, Die Ärzte

Die Idee: Bands signieren die Gitarren und stellen sie befreundeten Clubs für eine Versteigerung oder Verlosung zugute.

Namhafte Teilnehmer wie Rammstein, Seeed oder Die Ärzte sorgten schon in der ersten, im September gestarteten Welle für bundesweite Beachtung; einzelne Gitarren gingen bei großer Beteiligung begeisterter Fans für mehr als 3000 Euro weg.

Beträge in dieser Größenordnung reichen natürlich längst nicht aus, um eine Konzertstätte zu retten, die nach der seit März 2020 andauernden Pandemie-bedingten Schließung faktisch keine Einnahmen mehr haben.

Gesichter zu abstrakten Begriffen

Hauptsächlich gehe es den Initiatoren darum, mit dem Projekt für Aufmerksamkeit zu sorgen, sagte Ex-Rainbird Michael Beckmann am Donnerstag bei der Pressekonferenz im Lindenpark.

Die Aktion liefere Gesichter zu abstrakten Begriffen wie „Lockdown“, „Krise“ und „Arbeitsverbot“: „Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen in der Kulturwirtschaft arbeiten: Das ist ein ganzer Industriezweig.“

Namhafte Paten für den Lindenpark

Mit Keimzeit, Subway to Sally und East Blues Experience haben gleich drei sehr namhafte Brandenburger Bands eine Gitarrenpatenschaft für den Babelsberger Traditionsclub übernommen.

Zur Galerie Besuch im Lindenpark zum Auftakt der Benefiz-Aktion „Rettet die Clubs“.

Simon und Sugar Ray von Subway to Sally schilderten nach der Übergabe des Instruments an den Lindenpark auch die überaus prekäre Situation von Technikern und anderen am Konzertbetrieb beteiligten Spezialisten, ohne die an einen Neustart nach der Pandemie nicht zu denken sei.

Lesen Sie auch:

Mit dem Potsdamer Waschhaus wird auch der größte Brandenburger Club mit einer Benefizgitarre bedacht. Spender ist die Berliner Rockband Pothead.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Waschhaus-Geschäftsführer Mathias Paselk erklärte, sein Haus sei durch die Ausfallhilfen der Stadt und des Landes ebenso wenig in der Existenz gefährdet wie der Lindenpark.

Plan sei es deshalb, den Erlös aus der Verlosung „dort unterzubringen, wo es noch viel mehr notwendig ist“. Paselk sprach dabei von Leuten, „die wir heute nicht sehen: Veranstalter, Techniker, eine Technik-Bude“.

Von Volker Oelschläger