Waldstadt

Stufe für Stufe haben sie Karin Köppen (63) in ihrem Rollstuhl in den zweiten Stock geruckelt. Stufe für Stufe werden sie sie am Dienstagmorgen wieder hinunterruckeln. So soll das weitergehen, bis der einzige Aufzug des Hauses saniert ist und wieder fährt. Morgens runter. Zum Feierabend rauf.

Zwei Alltagshelfer haben am Montag das Haus Erich-Weinert-Straße 71 in der Waldstadt besichtigt, Kontakt zu den Mietern aufgenommen und sich hier und da schon nützlich gemacht. Am Dienstag soll es richtig losgehen. Die vom Vermieter angekündigten Eheleute haben aus privaten Gründen abgesagt, heißt es. Die Ersatzmannschaft hat im Haus aber Beliebtheitspunkte gesammelt: „Der erste Eindruck war nett“, sagt Stefanie Falk (39).

Wie berichtet wird in dem Haus, in dem viele der Mieter gehbehindert sind oder im Rollstuhl sitzen, der Fahrstuhl saniert. Die Mieter befürworten diese Bauarbeiten, denn der Aufzug war in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeit kaputt und oft unzuverlässig. Dass sie allerdings nur drei Wochen vor Beginn der Bauarbeiten informiert wurden, dass der Fahrstuhl vom 30. Mai bis zum 25. Juni ersatzlos abgestellt wird, kritisieren die Mieter. Sie hätten weder Zeit gehabt, sich auf diesen Ausnahmezustand einzustellen, noch um mit dem Vermieter, der Berlinovo Immobilien Gesellschaft, über technische Lösungen und finanzielle Erleichterungen zu verhandeln.

Drei weitere Häuser in Potsdam betroffen

„Unsere Wohnungen sind für uns ohne Fahrstuhl nicht nutzbar“, sagen die Bewohner. Sie sind sich sicher: Hätten sie der Berlinovo nicht in ungezählten E-Mails und Telefonaten Dampf gemacht, wäre man ihnen überhaupt gar nicht entgegengekommen. Neben der Erich-Weinert-Straße 71 sind das Nachbarhaus 72 und die Aufgänge 48 und 48B in der Babelsberger Tuchmacherstraße von Aufzugreparaturen betroffen. In der Tuchmacherstraße 48 verhandeln die Bewohner seit Februar über bessere Konditionen während der sechswöchigen Bauphase.

Alltagshelfer kündigen geselliges Mieterfest an

An Tag 1 des Ausnahmezustands im Haus Erich-Weinert-Straße 71 sind die Alltagshelfer vor allem um eines bemüht: um Zuversicht und gute Laune. „Wir wuppen die Lage nach bestem Wissen und Gewissen“, sagt Kathrin Urban. Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Hand in Hand Alltagshelfer“ ist zum Start extra vorbeigekommen.

Sie spricht mit den Bewohnern, versucht, Bedenken zu zerstreuen, kündigt ein geselliges Mieterfest an. Allerdings muss auch sie einräumen: „Die Bewohner können nicht immer und so oft hoch und runter, wie sie möchten.“ Das Wichtigste sei, dass sie zur Arbeit kommen und zurück in die Wohnung: „Das ist kein Problem-“ Die Helfer sind montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr vor Ort. Selbstverständlich könne man über alles reden und individuelle Vereinbarungen treffen. Der Sonntag müsse laut Kathrin Urban aber „durch Familien und Freunde“ abgedeckt werden.

Kein Platz für Selbstbestimmung

Die meisten ihrer Freunde können Stefanie Falk allerdings nicht zur Seite stehen, denn sie sind selbst Rollstuhlfahrer. „Zu Besuch wird in den nächsten Wochen niemand vorbeikommen“, sagt sie. Auch spontane Verabredungen seien passé. „Ich hoffe, dass man aber ab und zu eine Ausnahme vereinbaren kann“, sagt Stefanie Falk. Ganz wolle sie ihre Selbstbestimmung nicht aufgeben.

Allein in der Jugendherberge

Beate Dietze (59) kann die Situation im Haus nicht bewältigen. Sie hat ihre Wohnung verlassen und ist mit Sondergenehmigung der Stadt in eine Jugendherberge in Babelsberg gezogen. Der Stadtteil ist ihr vertraut, denn vor Jahren hat sie im Oberlinhaus gewohnt, hat dort Bekannte. Das gibt ihr Sicherheit. Das Zimmer in der Herberge ist barrierefrei und geräumig. Beate Dietze genießt die Ruhe auf dem großen Balkon. „Sie fühlt sich wohl und ist gut aufgehoben“, sagt ihre Betreuerin. Aber auch in der Herberge habe sich ein Problem aufgetan: Beate Dietze kommt nicht allein ins Haus.

Betreuerin muss die Tür aufschließen

Um die Haustür zu öffnen, muss sie einen Schalter an der Hauswand drücken und danach mehrere Meter zur Tür hinüberfahren – das ist für Beate Dietze in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen. Deshalb hat sie mit ihrer Betreuerin vereinbart, dass sie eine halbe Stunde, bevor sie ins Haus möchte, bei ihr anruft – die Betreuerin eilt zur Herberge und öffnet die Tür. „Wir trinken dann Kaffee und essen Abendbrot“ – so habe Beate Dietze weniger Stress und Angst in der ungewohnten Umgebung und im leeren Haus etwas Gesellschaft.

Improvisation ist auch bei der Versorgung gefragt. Weil in der Herberge zurzeit keine anderen Gäste wohnen, bleibt die Küche kalt und das Bistro geschlossen. Beate Dietze isst Mittag in der Werkstatt, in der sie arbeitet, kauft dort zwei Proviantpäckchen: eins fürs Frühstück, eins fürs Abendbrot. Ob die Berlinovo die Kosten für die Unterkunft begleicht, ist weiter unklar.

Von Nadine Fabian