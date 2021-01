Potsdam

Unter dem Eindruck steigender Infektionszahlen ringt das Oberlinhaus um eine Balance zwischen Normalität und Abschottung – und greift dabei zu kontroversen Schutzmaßnahmen. So haben die Gruppenleiter im Thusnelda-von-Saldern-Haus in dieser Woche Bewohner, die in den Werkstätten arbeiten, krankschreiben lassen.

„Das Thusnelda-von-Saldern-Haus ist unser Sorgenkind, was Corona betrifft“, sagt Tina Mäueler, bei den Oberlin-Lebenswelten zuständig für den Bereich Wohnen. Weil viele der Menschen, die im Thusnelda-von-Saldern-Haus leben, aufgrund ihrer Behinderungen und Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, sei die Angst, dass das Coronavirus in das Haus gelangen könnte, besonders groß. Tina Mäueler spricht gar von Panik. „Wir haben uns zum Schutz des Hauses in Rücksprache mit den behandelnden Hausärzten dazu entschieden, die Bewohner für eine Weile aus den Werkstätten herauszunehmen.“ Demnach liegen für 15 Personen Krankenscheine und Atteste vor.

Der Schritt hatte Missbehagen in der Bewohnerschaft des Thusnelda-von-Saldern-Hauses ausgelöst. Einige der Männer und Frauen fühlten sich übergangen und teilten der MAZ mit, dass sie die Krankenzettel am Montagnachmittag nach Feierabend in den Werkstätten in ihren Zimmern gefunden hätten – ohne Vorwarnung, ohne ihr Einverständnis. Tina Mäueler dementiert das. „Die Gruppenleitung hat mit den Bewohnern gesprochen – man hat mir versichert, dass alle damit einverstanden waren.“ Auch Angehörige und rechtliche Vertreter seien informiert gewesen. „Ja, es gab Klienten, die unmütig darüber waren. Ich möchte aber betonen: Wir zwingen nicht, wir empfehlen. Die Gruppenleitung hat die Maßnahme mit den Klienten abgestimmt.“ Nach Informationen der MAZ wurden die Krankschreibungen inzwischen mit Freistellungen ersetzt.

Heute ist vieles lockerer als in der ersten Corona-Welle

Obwohl die Infektionszahlen drastisch höher liegen als im Frühjahr, ist im Oberlinhaus viel mehr erlaubt als während der ersten Pandemie-Welle. Damals hatte sich das Oberlinhaus zum Schutz seiner Bewohner und Klienten nahezu komplett isoliert: So waren die Werkstätten von März bis Juni geschlossen; auch die Wohnbereiche waren zu.

Derzeit sind die Werkstätten geöffnet. „Wir haben inzwischen ein eigenes Testzelt: Ein professionelles Team testet alle Beschäftigten einmal in der Woche durch“, sagt Werkstattleiter Andreas Kaschubowski. „Es ist völlig legitim, hierher zu kommen.“ Auch die Wohnbereiche sind unter Maßgabe besonderer Schutz- und Hygieneregeln zugänglich. Jeder Bewohner kann einmal täglich eine Person für eine Stunde zu Besuch empfangen – in einem eigens eingerichteten und mit Plexiglasscheiben ausgestatteten Besucherraum oder draußen an der frischen Luft. „Wir bitten Angehörige aber inständig, Besuche in unseren Einrichtungen gut abzuwägen“, so Pressesprecherin Andrea Benke. Besuche müssen telefonisch mindestens einen Tag zuvor angemeldet werden. Besucher dürfen die Einrichtung nur mit einer FFP2-Maske betreten. Personen mit Covid-19-typischen Symptomen – etwa Husten und Fieber – sind vom Besuchsrecht ausgeschlossen.

Kommt es zu einer Corona-Infektion , sind Besuche sofort tabu

Diese Regelung gilt wie auch die neue Eindämmungsverordnung des Landes zunächst bis zum 31. Januar. Unter Vorbehalt: Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Coronavirusinfektion in einer Wohnstätte kommen, sind sofort alle Besuche ausgesetzt.

Anders als im Frühjahr ist es den Bewohnern nun auch noch immer erlaubt, mit dem Einverständnis der Hausleitung nach Hause zu fahren. Wer in die Wohnstätte zurückkehrt muss sich allerdings an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen einem Corona-Schnelltest unterziehen.

„Schafft es das Virus ins Haus, ist es nicht mehr aufzuhalten“

„Wir kämpfen nun fast schon ein Jahr lang, unsere Einrichtungen sauber und ruhig zu halten“, sagt Tina Mäueler. Der Blick in die Runde der Alten- und Pflegeheime in der Stadt bestätige ihre Angst: „Schafft es das Virus ins Haus, ist es nicht mehr aufzuhalten. Am Ende aller Betrachtungen geht es um Leben und Tod.“ Tina Mäuelers Hoffnung liegt nun auf der Impfung. Aber: „Wir sind noch nicht dran und müssen uns noch gedulden.“ Für das Thusnelda-von-Saldern-Haus habe man immerhin einen Termin am 20. Januar ergattern können. Gerade sei man dabei, das erforderliche Einverständnis einzuholen. Wie viele Bewohner sich am Ende impfen lassen, ist unklar – ebenso, wann die Impfungen in den anderen Wohnstätten beginnen können.

