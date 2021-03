Katrin Bernat (41) aus Eiche hat sich in der Corona-Krise neu erfunden: Wie viele andere hat sie einen Plan B erdacht und verwirklicht. Sie hat nach 20 Jahren am Schreibtisch ihren Job als Buchhalterin an den Nagel gehängt und sich mit einem Pferdetransport-Service selbstständig gemacht. „Der Weg, den ich bis hierhin gegangen bin, war nicht der einfachste“, sagt sie, „aber dafür habe ich mal etwas zu erzählen, wenn ich hundert bin.“